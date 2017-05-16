Справедливости ради: не все авторы петиции на Change.org анонимные. Упоминается там сооснователь Combot Федор Скуратов. Правда, в статье мы узнаем от него одну-единственную вещь: что за петицией стоит не он один, так что это мало что меняет. Слухи о том, что РКН обратился к Дурову, появились как минимум в одном из анонимных телеграм-каналов прокремлевского толка несколько дней назад. Распространения не получило именно потому, что выглядело, как их обычный наброс, в которые уже никто давно не верит. Что нового мы узнали сейчас? Ничего, это тот же самый слив, только через Ведомости. Федор Скуратов, один из самых активных публичных игроков по раскрутке телеграма как рекламной площадки, и, соответственно имеющий в этой сфере непосредственный интерес, жизненный, попиарился в престижной газете, молодец. При этом я почти уверен, что РКН действительно заходит на Дурова, скорее всего и уведомление ему отправляли. Сейчас вся эта возня, это нарочитое опубличивание выглядит как прощупывание почвы и подготовка, потому что резко блокировать не хочется. С другой стороны - они, конечно, упыри, но не дебилы же, чтобы не понимать, что реакция Дурова будет однозначной. Значит, речь в этой истории не о Дурове. А о ком?