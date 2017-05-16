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Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего  популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
Создан: 16.05.2017 13:54, обновлен: 17.05.2017 09:28
Просмотров: 983
Теги:
17 мая
Дай власти палец - всю руку откусит.ссылка на данный пост
https://t.me/dissidens/blogДиссидент
17.05. 09:28
даже, если представим, что Дуров такой всех послушал и согласился принять запрос от РКН, вы серьезно думаете, что на этом все закончится? В диалоге с властью такого не случится никогда. Да на историю того же роскомнадзора взгляните. Дай власти палец - всю руку откусит.  Ну и наконец, Дурову ни при каких обстоятельствах нельзя сотрудничать ни с какой-либо властью. Вся ценность Телеграма и самого Дурова как личности - в его непоколебимом стремлении к свободе и отрицании власти как надсмотрщика. Если случится хоть один прецендент с его прогибом под власть, это будет началом конца для всего, что так долго выстраивал Павел. Согласны?
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Порошенко, конечно, спас (на время) российский интернет. ссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
17.05. 08:31
Порошенко, конечно, спас (на время) российский интернет. Сейчас из каждого утюга нам будут рассказывать о том, что на Украине воздвигают не только реальные, но виртуальные границы между странами, а простых громодян лишают возможности общаться через "Вконтакте" и "Одноклассники" со своими родственниками в России. Отличный пас, которым не сможет не воспользоваться российская пропаганда.
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Тактика "лучше обоссыте, только по лицу не бейте" всегда приводит к тому, что и побьют и обоссут.ссылка на данный пост
https://t.me/stalin_gulag/blogСталингулаг
17.05. 08:29
Какие-то невнятные люди, называющие себя "модераторами телеграма" бегают с петицией и просят Дурова встать на колени и сделать минет Роскомнадзору. Я как модератор самого читаемого русскоязычного телеграм-канала обращаюсь ко всем и к Павлу в частности - этого не делать! Тактика "лучше обоссыте, только по лицу не бейте" всегда приводит к тому, что и побьют и обоссут. Роскомнадзор, пошёл нахуй! Это должен быть единственный ответ этой бесчеловечной, антиправовой организации. Любые другие формы диалога с этими скотами только легитимизируют их в глазах общества. Вы будете вести беседы с тем, кто пришёл вас убивать? А они именно за этим и пришли в наш уютный телеграм. Уничтожив все проявления свободы в реальной жизни, они как маньяки в поисках новых жертв открыли для себя интернет и искалечив уже тут немало судеб окружили самый независимый мессенджер. Лучше умереть под завалами блокировок, чем превратившись в одноклассники жить вечно!
16 мая
Тот же самый слив, только через Ведомости. ссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
16.05. 14:14
Справедливости ради: не все авторы петиции на Change.org анонимные. Упоминается там сооснователь Combot Федор Скуратов. Правда, в статье мы узнаем от него одну-единственную вещь: что за петицией стоит не он один, так что это мало что меняет. Слухи о том, что РКН обратился к Дурову, появились как минимум в одном из анонимных телеграм-каналов прокремлевского толка несколько дней назад. Распространения не получило именно потому, что выглядело, как их обычный наброс, в которые уже никто давно не верит. Что нового мы узнали сейчас? Ничего, это тот же самый слив, только через Ведомости. Федор Скуратов, один из самых активных публичных игроков по раскрутке телеграма как рекламной площадки, и, соответственно имеющий в этой сфере непосредственный интерес, жизненный, попиарился в престижной газете, молодец. При этом я почти уверен, что РКН действительно заходит на Дурова, скорее всего и уведомление ему отправляли. Сейчас вся эта возня, это нарочитое опубличивание выглядит как прощупывание почвы и подготовка, потому что резко блокировать не хочется. С другой стороны - они, конечно, упыри, но не дебилы же, чтобы не понимать, что реакция Дурова будет однозначной. Значит, речь в этой истории не о Дурове. А о ком?
Нельзя не признать, что ход с дурацкой петицией - оригинальный. ссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
16.05. 14:12
Хотя нельзя не признать, что ход с дурацкой петицией - оригинальный. Если написать петицию к РКН, российским властям, Путину - это никто не будет обсуждать и форсить. А вот попросить Дурова сдать пользователей с потрохами - все будут осуждать, стыдить, упрекать, возмущаться, но главное - обсуждать. Это хайп. Дуров, само собой проигнорит, но хайп останется. Я готов поверить в бескорыстие авторов петиции, которые этим хайпом пытаются предупредить или хотя бы острочить возможную блокировку Telegram, но не меньше я готов поверить в их корысть попиариться. Потому что эффективность такого хайпа видится несколько сомнительной. Хотя, если есть хоть какой-то шанс, попробовать безусловно стоит. За петицию деенг не берут.
Зачем Дурову на это соглашаться? С какой стати и перепуга?ссылка на данный пост
https://t.me/nahodki/blogНаходки Антона Носика
16.05. 14:11
Челобитная Павлу Дурову от ведущих каких-то каналов Telegram. Очень невнятная муть и глупость https://m.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/15/689967-administratori m.vedomosti.ru Администраторы Telegram-каналов предупредили о возможной скорой блокировке мессенджера в России Они просят основателя Telegram Павла Дурова не допустить этого   Закон же говорит не о какой-то формальной регистрации в реестре, а о последующей обязанности транслировать в ФСБ всю персональную информацию пользователей. Сначала кому, когда и откуда твой пользователь писал, а с 2018 года — и всё содержимое переписки. Не в рамках уголовного следствия, не с санкции суда, а просто так.
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- Захотят ли заблокировать Телеграм в РФ? Да, как и все остальное.ссылка на данный пост
https://t.me/themarfa/blogAll-in-One Person
16.05. 14:04
#Telegram #мнение Пока Ведомости и остальные форсят закрытие Telegram нашими доблестными властями, я хочу сказать вот что.
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