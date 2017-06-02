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За что не любят Японию
За что не любят Японию 2.06 18:11 число просмотров 767
melon-panda
 
Как известно, мне очень нравится страна, в которой случайно получилось поселиться, и я редко говорю и негативных сторонах жизни в Японии, хотя с подружками мы постоянно нередко их перетираем. На днях я даже получила комментарий от какого-то тролля, что мол меня, как панду, в жизни интересует только пожрать и повеселиться. И тут тролль как никогда близок к истине.
Иногда я читаю в фейсбуке группы русскоязычных граждан, живущих в Японии, и у меня волосы шевелятся от такого количества ненависти к стране, которым они переполнены. Правда, они почему-то не улетают, наверное хотят еще немного пожить, повредить тут, хотя бы забор попинать или в туалете гадость сделать. Но ведь так-то, если по-человечески и без гламура, в Японии на самом деле немало недостатков, которые способны отравить жизнь иностранцу.

Снимок экрана 2017-06-02 в 14.38.00

1. Медицина. Молодые яжематери лезут от нее на стену. На самом деле, японский подход в медицине мало чем отличается от европейского, мы в инстаграме очень часто обсуждаем эту тему с подписчицами из разных стран. Японские врачи считают, что работа малыша - плакать, что плач - это нормально. Более того, температура 40 первые пару суток без симптомов - не повод качать кровь на анализы. Хуже того, анализ на вирусы не делают, потому что вирусов в природе, как ни странно, несколько сотен, на всех реагентов не напасешься.  Есть много нюансов, характеризующих японскую медицину: здесь не вызывают скорую помощь, если нет реальной угрозы жизни, здесь бывает трудно добиться анализов, нередко врачи кажутся невнимательными и в целом вся система выглядит как чересчур "природная" с элементами естественного отбора :D Именно это и бесит японохейтеров. На мой взгляд, своя логика в таком подходе есть. Лично меня ни разу не возмутила ни одна медицинская ситуация, а мы в них все попадали. Но защищать не буду, буду уж писать просто обо всем плохом, ок? :D


2. Большое количество разнообразных инвалидов. Да, представьте, неоднократно слышала, что люди в ужасе от того, сколько в городе людей на колясках, с сопровождением, с разными синдромами, с задержкой развития. Это же значит, население бракованное! В то же время, кто-то у меня в комментариях писал, что в Японии есть некие тайные заведения, куда пакуют сумасшедших и всяких неудобных обществу граждан. Есть заведения, конечно! Даже не тайные, у нас вон в городе только несколько заведений с заманчивым названием Sanatorium. Только инвалиды в Японии социализированы практически до предела, им везде можно, поэтому они везде, где могут, и перемещаются. Единственное, меня лично смущают люди с душевными болезнями, которые без необходимого присмотра могут не уловить изменение своего состояния. Они ведут обычную жизнь и могут и в парке погулять, и за рулем там...того. Начать болеть. А тут мы, пока еще не леченные.

3. Роботы. Не механизмы, а люди которые. У японцев специфическое воспитание, похоже...даже не знаю, как это объяснить, или может вообще это над-воспитательный момент. Когда с ними общаешься подольше, и они привыкают к тебе, то расслабляются, перестают быть такими маниакально вежливыми и зажатыми. Но если дистанция обычного размера, как бывает у чужих людей в сообществе, то они действуют только по инструкции, ни шагу в сторону. Любое отклонение от плана либо невозможно, либо выбивает их из колеи. Рабочая ситуация, где нашему человеку хочется придумать какой-то обход правил или пойти навстречу вне инструкции, для них практически недопустима. От этого в наших, понятно, закипает кровь, и не только она.

Снимок экрана 2017-06-02 в 14.37.22

4. Отсутствие инициативы. К примеру, им тяжело придумать что-нибудь, чтобы разъехаться в узком месте на дороге. Они не хотят взять инициативу на себя, выйти, покубатурить. Они просто встанут на месте и будут стоять, очень долго :D Говорят, что в школе также инициатива не приветствуется, а наоборот поощряется коллективное сознание и поведение. Ребенок растет с любовью к группе, и именно группа идеализируется, а не индивидуальность. Этот момент очень неудобный, для меня в том числе, так как я по жизни неистовый единоличник...

5. Правила, правила, правила. Если где-то написано, что нужно делать так, а не иначе - можно считать, что это написано на века. Все исполняется неукоснительно. Лучше пробежать голышом вокруг дома, чем показать, что ты плевать хотел на их правила. Не выполняешь - покажут, расскажут, научат, еще придут домой напомнят. Без злобы, без истерики, но будут кренить тебя в сторону правил до тех пор, пока не начнешь их выполнять. Как однажды кто-то написал: "Я их чай пью, терплю, и еще должна правила выполнять??!!"
6. В Японии ничего нет. Ни корейской приправы для морковки, ни крема Бархатные ручки, ни купальников со стрингами. Отсталое островное государство, что поделать, снабжение на нуле. На самом деле, конечно, если сравнивать с США, в Японии вообще голяк, рис и тот, пропаренный или жасмин попробуй найди. Роллов Калифорния и тех не сразу найдешь. К этому приходится привыкнуть - в стране есть то, на что весь мир капает слюной, но зато на первый взгляд нет чего-то общемирового популярного. Но современные системы оплаты и поиска настроены так, что найти, купить, заказать можно все без исключения в 2-3 клика, просто народным японским массам, ежедневно ходящим в супермаркет, это не нужно. Но смириться тяжело. Как они, бедные отсталые идиоты, выживают без стрингов?

Вот так в общем живем и мучаемся. Это я еще не написала о высоких ценах и национализме :) Ну вы это и без меня знаете.
 
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