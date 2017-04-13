Уже писали, что сажают губернаторов регионов Финно-Угрии (там, где живут марийцы и другие малые народы России): Кировская область, Марий Эл, Удмуртия, Коми. Под это подпадают и два региона, где в феврале сменили губернаторов: Карелия и Пермский край.



Но вполне возможно и другое объяснение: после назначения Кириенко получил какие-то широкие полномочия глава ПФО, выпускник Военной академии Генерального штаба Михаил Бабич. 22-го октября Бабича интенсивно прочили на место главы УВП, я тогда про него здесь писал.



Связист-десантник Бабич зимой 2002-го работал председателем правительства Чечни, а в девяностых в 27 лет возглавлял объединение военно-промышленных заводов «Антей» (сейчас «Алмаз-Антей»; на заводе «Антея» в Марий Эл делают комплексы С300 и оборудование для «Буков»).



Буквально вчера, за часы до ареста экс-главы Марий Эл, подал в отставку и был переназначен Путиным глава Мордовии Владимир Волков. 4 недели назад подал в отставку и был переназначен глава Саратовской области Радаев. В течение месяца прочат отставку Меркушкину (Самарская область). В феврале был сменён губернатор Новгородской области.



Получается, что из 14 губернаторов Приволжского федерального округа проблемы у 8:

арестованы: 3

отправлены в отставку: 2

ушли в отставку на перевыборы: 2

под ударом: 1



Остаются три национальные республики (в них самая слабая позиция у Игнатьева, но он защищен партнерством с Ротенбергами) и три русских области: Оренбургская, Пензенская и Ульяновская.

