Про Маркелова. Никакой он не фино-угр, начнем с этого. Меня в нем другое потрясает: он жириновец призыва середины 90-х годов. Я когда был студентом, как раз в те годы, состоял в ЛДПР и повидал народ. Так вот, если человек тогда был депутатом и координатором Марийской организации, то это значит только одно: он ебанат и неадекват, других там просто не было. В середине 90-х ЛДПР была партией маргиналов, фриков и чудаков (я был фрик, чудак и маргинал, студент-философ короче). И то, что при Путине такие вот кадры оказались востребованы на государственных должностях - меня до сих пор изумляет. То, что Жириновский и даже Дугин, которых в 90-е считали туалетными придурками, держат ныне за серьезных и солидных людей- это уму не постижимо. И то, что жириновец 90-х Маркелов столько лет терзал бедную Марий Эл — это приговор нынешней системе, потому что идиотам нельзя давать власть. развернуть>>