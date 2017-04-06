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Отставка Леонида Маркелова <код для ЖЖ>
Отставка Леонида Маркелова
Чистки губернаторов продолжаются: Путин отправил в отставку "последнего короля Марий Эл", любителя Италии и поэта Леонида Маркелова
Создан: 06.04.2017 17:03, обновлен: 06.04.2017 17:21
Просмотров: 390
Теги:
6 апреля
Про Маркелова. Никакой он не фино-угр, начнем с этогоссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
06.04. 16:46
Про Маркелова. Никакой он не фино-угр, начнем с этого. Меня в нем другое потрясает: он жириновец призыва середины 90-х годов. Я когда был студентом, как раз в те годы, состоял в ЛДПР и повидал народ. Так вот, если человек тогда был депутатом и координатором Марийской организации, то это значит только одно: он ебанат и неадекват, других там просто не было. В середине 90-х ЛДПР была партией маргиналов, фриков и чудаков (я был фрик, чудак и маргинал, студент-философ короче). И то, что при Путине такие вот кадры оказались востребованы на государственных должностях - меня до сих пор изумляет. То, что Жириновский и даже Дугин, которых в 90-е считали туалетными придурками, держат ныне за серьезных и солидных людей- это уму не постижимо. И то, что жириновец 90-х Маркелов столько лет терзал бедную Марий Эл — это приговор нынешней системе, потому что идиотам нельзя давать власть.
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В рейтинге влияния глав субъектов АПЭК в марте Леонид Маркелов занимал аутсайдерское 75-е местоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitry.orlov.35/blogDmitry Orlov
06.04. 16:16
ОТСТАВКА МАРКЕЛОВА И РЕЙТИНГ АПЭК. В рейтинге влияния глав субъектов АПЭК в марте Леонид Маркелов занимал аутсайдерское 75-е место. Последние несколько месяцев его влияние эксперты оценивали откровенно невысоко. В феврале, например, он был 85-м, последним. Я, честно говоря, в начале марта его отставку и ожидал.
Евстифеев имеет хорошие контакты как с командой Медведева, так и с командой Кириенкоссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
06.04. 16:05
Александр Евстифеев был председателем Арбитражного апелляционного суда Москвы, с 2002 по 2004 год член Совета Федерации, июнь 2000 года - январь 2002 года - заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, осуществлял надзор за работой органов юстиции и судебной власти. Работал в команде Сергея Кириенко. Но Евстифеева принято считать выходцем из так называемой уральской группы юристов. В состав которой входят Вениамин Яковлев (бывший председатель Высшего арбитражного суда, а ныне советник Президента) и Павел Крашенниников, члены Конституционного суда Ольга Хохрякова, Геннадий Жилин и Александр Кокотов, генпрокурор Чайка. Евстифеев имеет хорошие контакты как с командой Медведева, так и с командой Кириенко.
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ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kogershin.sagievablogKogershin Sagieva
06.04. 15:29
Путин отправил в отставку Маркелова, какие-то новости из глубинки, а Марий Эл, это где? А это там, где глава республики построил копии Дворца дожей, Диснеевского замка, Спасской башни, набережной Брюгге -- хотелось пожить красиво, дома. Жаль, на ремонт пятиэтажек денег не хватило. Смотрите наш репортаж из архива - Маркелов еще в конце стихи читает, свои, творческий человек.
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https://www.facebook.com/kazankov.kprf/www.facebook.com
06.04. 15:00
Друзья! Сегодня, наконец, произошло событие, которого давно ждали, за которое боролись долгие годы. Л.Маркелов вынужден уйти в отставку. Это событие случилось благодаря вам, благодаря вашей высокой гражданской активности.
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Больше не будет памятников Грейс Келли(ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kashin/blogOleg Kashin
06.04. 15:00
Больше не будет памятников Грейс Келли(   
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