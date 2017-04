Пока г-н бывший политзэк Ходорковский ходоркует запутинцев...

Пока оппозиционерка Баронова бухает с Потупчик, бывшей комиссаршей Движения "Наши"...

Пока активистка "Обороны" Каримова восхищается позой лотос г-жи Дроковой, бывшей пресс-секретарем Движения "Наши"... Всходят новые всходы. Идет новая гопота, их её вожди знают, что пройдет время, и новый г-н Ходорковский, новые г-жи Бароновы и Каримовы всё забудут, простят, и нальют, стоит только сесть в позу лотос и сказать "Омммм". Потому что г-н Ходорковский и иже сними дают четкий сигнал: возмездия не будет. Вы получите the best of both worlds в любом случае. Ваша игра беспроигрышная, потупчеги. При власти: воруй, убивай, *би гусей, жди ответного гудка. Поступит гудок: мы всё простим, мы нальём, обнимем и согреем. Воздаяния не будет. Ваши руки развязаны. Возмездия не бойтесь. К ответу не призовут. И то, что произошло сейчас в Томске, и будет происходить в других городах и весях, - больше заслуга Ходорковского, Бароновой и Каримовой, чем потупчегов. Потупчеги отошли от дел, у них "бизнес" и асаны. Это "всепрощенцы" продолжают разлагать умы молодежи нечистоплотным своим всепрощением. Разлагают они, а страдаем мы. Тут. Когда-то подопечные Потупчек и Дроковой заливали дверь монтажной пеной Олегу Козловскому. Нападали на коллег Насти Сергеевой в подъезде. Путин им дал медальку. Володин им дал денюжку. Ходорковский им налил. Баронова с ними выпила. Сигнал получен. Всходят новые всходы. Чем они хуже?