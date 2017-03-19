|Картинки на подумать
|19.03 13:27
|1627
|Roman Udot
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Пока г-н бывший политзэк Ходорковский ходоркует запутинцев...
Всходят новые всходы.
Идет новая гопота, их её вожди знают, что пройдет время, и новый г-н Ходорковский, новые г-жи Бароновы и Каримовы всё забудут, простят, и нальют, стоит только сесть в позу лотос и сказать "Омммм".
Потому что г-н Ходорковский и иже сними дают четкий сигнал: возмездия не будет. Вы получите the best of both worlds в любом случае. Ваша игра беспроигрышная, потупчеги.
При власти: воруй, убивай, *би гусей, жди ответного гудка. Поступит гудок: мы всё простим, мы нальём, обнимем и согреем. Воздаяния не будет. Ваши руки развязаны. Возмездия не бойтесь. К ответу не призовут.
И то, что произошло сейчас в Томске, и будет происходить в других городах и весях, - больше заслуга Ходорковского, Бароновой и Каримовой, чем потупчегов. Потупчеги отошли от дел, у них "бизнес" и асаны. Это "всепрощенцы" продолжают разлагать умы молодежи нечистоплотным своим всепрощением.
Разлагают они, а страдаем мы. Тут.
Когда-то подопечные Потупчек и Дроковой заливали дверь монтажной пеной Олегу Козловскому. Нападали на коллег Насти Сергеевой в подъезде. Путин им дал медальку. Володин им дал денюжку. Ходорковский им налил. Баронова с ними выпила.
Сигнал получен. Всходят новые всходы. Чем они хуже?
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