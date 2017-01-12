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"Викинг"
"Викинг" 12.01 00:15 число просмотров 421
Евгений Гришковец
 

Здравствуйте!
Год только-только начался, а я уже совершил свою самую худшую покупку в этом году. С уверенностью могу сказать, что хуже я уже деньги в 2017 году не потрачу. Это просто невозможно. Я купил билет на фильм «Викинг»… Лучше бы я эти деньги потерял.

«Викинг» это не просто плохо. Это стыдно. Надеюсь и верю, что никаким иностранным прокатчикам не придёт в голову показывать это кино в своих странах. Фильм «Викинг» говорит о стране изготовителе как о стране не просто региональной, но и во всех смыслах вторичной… Как о стране, которая изо всех сил хочет кому-то, а главное, самой себе доказать, что она может делать кино не хуже, чем… Какая это глупость! Как это надоело!!! Это надоело даже сильнее игры российской футбольной сборной.

Смотрел интервью больших отечественных продюсеров. Все они говорят о том, что необходимо вернуть доверие российского зрителя российскому кино. Для этого нужно делать дорогие, высокотехнологичные и масштабные кинопроекты, чтобы они конкурировали с американскими на нашей почве… Чушь это собачья! На нашей почве нужно самобытное кино. И обязательно кино, несущее хоть какой-то смысл. Ну хоть какой-то! В фильме «Викинг» смысла и исторической правды куда меньше, чем в истории про хоббита и в «Звёздных войнах».

Но самым стыдным в истории с выходом фильма «Викинг» является не сам фильм, а бессовестная его рекламная компания. Первый канал даже не рекламирует этот фильм, он представляет этот фильм, как одну из главных новостей мирового масштаба. Ведущие новостных программ, как боевые сводки, сообщают цифры сборов этого фильма и наряду с важнейшими событиями подают информацию о триумфе «Викинга». Это — не реклама, это — агитация.

В этом процессе Первый канал перешёл все грани. Ради привлечения зрителя на просмотр своего продукта Первый канал не пожалел даже президента… Да-да! Я сам видел в новостях по Первому каналу как Владимира Владимировича руководитель Первого канала подвёл к группе творческого коллектива «Викинга». Президент поздоровался с артистами, Константин Львович лично их представил Владимиру Владимировичу. Потом в репортаже было показано, как президент в окружении создателей «Викинга» смотрит картину и потом, как бы по окончании фильма, журналист задаёт президенту, по прежнему окружённому создателями фильма вопрос, мол, ну как?…

В этот момент мне впервые в жизни было неудобно и как-то даже жаль Владимира Владимировича. Что он мог сказать при артистах? К тому же, я сомневаюсь, что он смотрел весь фильм. Мне думается, что ему показали какие-то куски этого масштабного кинополотна… Он почти застенчиво ответил, а скорее ушёл от ответа, мол, фильм может вызвать разные мнения, что это не документальное кино, и что он посмотрел бы этот фильм ещё раз. Ну а как ещё можно отвечать на такой вопрос в присутствии тех, кто этот фильм делал, да ещё перед камерой?

И вот те, кто президента любит, те, кто ему доверяют, пошли в кинотеатры… Думаю, что фильм «Викинг» для людей, которые посмотрели его, так сказать, по рекомендации президента – это первый в этом году удар по бесконечному доверию многих людей к своему президенту. Удар, конечно, не сильный, но всё же…
Однако, та уверенность, с которой Первый канал и его руководитель представляют своё очередное детище под названием «Викинг», та гордость, с которой это делается, говорит только о том, что производители «Викинга» искренне и реально не видят разницы между своим детищем, своими спецэффектами и технологиями, своим бессмысленным сценарием, беспомощным монтажом, доморощенными костюмами и гримом и голливудскими образцами, с которыми они так хотят конкурировать. Похоже, что себе они свою тождественность лучшим мировым образцам доказали. Главное, чтобы они не начали это доказывать другим.

А зрителям они ничего не докажут. Наши зрители всё-таки не идиоты. В этом я в очередной раз убедился в кинотеатре. Многие люди уходили. Ну а те, которые досиживали до конца, покидали зрительные залы моментально забыв увиденное и стараясь не жалеть тех денег и предрождественского вечера, потраченных на очередного варяга. Наши люди не идиоты. Хотя создатели «Викинга» видимо убеждены в обратном.

Вредная для российского кино получилась картина. Такие фильмы не возвращают доверие, а наоборот. Такие фильмы в карьере артистов остаются, как что-то стыдное и ускоряющее их движение к забвению… Те, кто любит артистов, занятых в «Викинге», не ходите на этот фильм… Да и деньги приберегите… Предрождественский вечер тоже неповторим, нечего его дарить тем, кто сделал такое кино.

С самыми-самыми добрыми и нежными пожеланиями в канун Рождества, искренне любящий наше кино…
Ваш Гришковец.
 
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