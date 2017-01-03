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"Викинг" <код для ЖЖ>
"Викинг"
В блогах обсуждают "российскую "Игру престолов" — фильм "Викинг" о пути к власти князя Владимира Святославовича. В первый день 2017 года он собрал в прокате рекордные 142 миллиона рублей.
Создан: 03.01.2017 11:59, обновлен: 03.01.2017 12:17
Просмотров: 924
Теги:
3 января
«Викинг» - это, безусловно, шедевр, но не в том роде, как обещает афишассылка на данный пост
https://www.facebook.com/aleksey.polukhin/blogАлексей Полухин
03.01. 01:48
«Викинг» - это, безусловно, шедевр, но не в том роде, как обещает афиша. Если вы хотите исторической правды или хотя бы красивого изложения известного мифа, то лучше прочитайте блистательную рецензию Алексея Комарова, там все по делу. И не смотрите тогда.
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2 января
Всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!ссылка на данный пост
http://v-n-zb.livejournal.com/blogv-n-zb
02.01. 12:11
Давеча сходил посмотреть давно анонсировавшийся мегаблокбастер «Викинг». Фильм авторами позиционируется как исторический. При этом, граждане авторы не скупились на комплименты сами себе, называя его ещё до выхода в прокат «кинодокументом» эпохи становления Древней Руси, ни много ни мало.
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1 января
Про «Викинга»ссылка на данный пост
http://zina-korzina.livejournal.com/blogzina-korzina
01.01. 20:48
Только что посмотрела новый фильм «Викинг». Как правильно на него реагировать я не знаю - это не моя эпоха, я её не изучала. Люди-знатоки ругают. Говорят: всё было не так. Я им отвечаю: «Хорошо, что не про галантный век». В том смысле, что всякие Анжелики мне понятны и я в курсе, что они таких причёсок не носили, да и вообще, даты перепутаны в угоду занимательности сюжета. А вот «Викинга» я смотрела, как некое фэнтази - бородатые мужики в шкурах и тряпках бегают с топорами, орут, что-то рубят и кого-то мочат. Для благодушного восприятия исторического фильма нужно очень мало - быть не в курсе изображаемой эпохи. Нет, когда совсем не в курсе - тогда неинтересно. Уж лучше пойти на очередные «Ёлки». А так, чуть-чуть знать, но не вдаваться в подробности. Вот Егор Холмогоров высказался весьма и весьма круто:
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    Викинг. Официальный трейлер
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