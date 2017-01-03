Только что посмотрела новый фильм «Викинг». Как правильно на него реагировать я не знаю - это не моя эпоха, я её не изучала. Люди-знатоки ругают. Говорят: всё было не так. Я им отвечаю: «Хорошо, что не про галантный век». В том смысле, что всякие Анжелики мне понятны и я в курсе, что они таких причёсок не носили, да и вообще, даты перепутаны в угоду занимательности сюжета. А вот «Викинга» я смотрела, как некое фэнтази - бородатые мужики в шкурах и тряпках бегают с топорами, орут, что-то рубят и кого-то мочат. Для благодушного восприятия исторического фильма нужно очень мало - быть не в курсе изображаемой эпохи. Нет, когда совсем не в курсе - тогда неинтересно. Уж лучше пойти на очередные «Ёлки». А так, чуть-чуть знать, но не вдаваться в подробности. Вот Егор Холмогоров высказался весьма и весьма круто: развернуть>>