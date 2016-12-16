Два американских института сформировали техасца Рекса Тиллерсона (возможного будущего секретаря госдепа США): ExxonMobil и Boy Scouts of America. Его отец служил менеджером в скаутской организации, а сам Рекс участвовал в движении с искренним энтузиазмом и получил в итоге ранг "скаута-орла" (Eagle Scout, мало, кто может до такого дослужиться). Учился на инженера в Техасском университете Остина, в 1975 году получил работу в ExxonMobil и не работал нигде больше. Из всех корпораций, образованных после раздробления Standard Oil, именно Exxon можно считать подлинным культурным наследником Standard Oil - гиганта, построенного Джоном Рокфеллером на принципах бескомпромиссного капитализма и истового протестантизма. Exxon очень закрытая корпорация, большая часть руководителей которой вырастают изнутри. Бывшие менеджеры, с которыми я говорил, рассказывали, что еще в 70-е годы встречи в компании начинались с молитвы. Став гениректором, Тиллерсон немало средств и сил отдал помощи скаутской организации. В одном из интервью Тиллерсон назвал своей любимой книгой Эйн Рэнд "Атлант расправил плечи", библии либертарианства. Тиллерсон известен профессиональной скрупулезностью. Его компания ведет бизнес агрессивно, но строго в рамках закона. Exxon работает во множестве стран, где коррупция - повседневное явление, но к ответственности по закону о коррупционнах практиках за рубежом (FCPA) ни разу не привлекалась (из статьи Стива Колла, автора книги про Exxon) http://www.newyorker.com/news/news-desk/rex-tillerson-from-a-corporate-oil-sovereign-to-the-state-department

