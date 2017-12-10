Не удалось сегодня досмотреть на Артдокфесте в "Октябре" фильм Беаты Бубенец "Полет пули" про Донбасс. В зал ворвалась группа людей в камуфляжах с ленточками и несколько гражданских. Они начали загораживать своими телами проектор , кричать: "на вас - кровь мирных жителей", плеснули чем-то вонючим на экран. Потом полиция их всех увела, но через пять минут обьявила, что в зале находиться опасно, потому что "вы что не чувствуете запах газа ?", и поэтому сеанс прекращается. Людей в камуфляже полицейские просто вывели на улицу и не арестовали.





