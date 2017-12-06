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России дали шанс очиститься
России дали шанс очиститься
Sergei Medvedev
7.12 14:19 |  число просмотров 13

Скажите вменяемому человеку, что существует глобальный, глубоко законспирированный, план Запада расчленить и поработить Россию, от плана Даллеса до плана Сороса, что оба Майдана, антироссийские санкции и холодное лето 2017го с неурожаем картошки являются частью этого плана, что все наши беды инспирированы госдепом и это Обама нассал в лифте и выкрутил лампочку в подъезде -- он/она посмеется и подарит вам шапочку из фольги.

И вот те же самые вменяемые люди, включая многих френдов и единомышленников по Крыму, Путину, геям, Павленскому и еще куче вещей -- те же самые люди сегодня на серьезных щах повторяют диванный бред про то, что "Россию унизили", что "жрут все, а ловят только русских", что "все норвежские лыжники -- липовые астматики", что "без допинга невозможно победить в спорте высших достижений", что "олимпийское движение умерло" и "необходима кардинальная реформа МОК" -- в общем, тот же план Даллеса, вид сбоку. Удивительно, как выключается логика, когда затронуты глубинные структуры национального престижа: стоически снесем санкции за Крым, но не потерпим санкций за допинг, потому что россиявперед, потому что онижегерои.

Друзья. Россию не унизили, ей дали шанс избавиться от тотальной государственной системы допинга под патронажем ФСБ. Жрут в мире многие, но чистых атлетов больше, особенно в последние годы, после скандалов с Лэнсом, финскими лыжниками и американскими спринтерами. Такой разветвленной системы допинга как в России, включающей в себя ДЮСШ (а как еще тренерАм получать надбавки к мизерным зарплатам, у нас же все от результата) и любительский спорт (вместе со мной гоняются ребята на фарме и попадаются иногда на международных тестах -- хотя, казалось бы, что нам делить по ветеранам) -- такого государственно спрута нет в мире нигде, разве что раньше был в ГДР и на Кубе. Как нету нигде "медального плана", утверждаемого на заседании правительства, и раздачи олимпионикам мерседесов на Васильевском спуске, с дополнительными многомиллионными подачками от губернаторов и олигархов.

Так что разбираться надо не в коррупции МОК, заговоре Баха и Макларена и не в моральном облике Родченкова (какая разница, предатель он или нет -- вопрос в том, был ли дюшес или не был, и ответ на него вам известен), а в собственных авгиевых конюшнях, где уже полвека растят лабораторных спортсменов. И не надо шуметь "пусть предоставят грязные пробы" -- во всей мировой юридической практике показания свидетелей являются основой доказательной базы. И лично для меня главное доказательство -- малодушное молчание и молчаливое согласие наших властей всех уровней на протяжении всего допингового скандала: чует кошка, чье мясо съела. Вскрылся огромный многолетний нарыв, и вонь пошла по всему миру -- но это хорошо. Надо чистить, надо извиняться, как искренне делает Жуков (респект ему!), надо ехать в Корею как граждане России, надо побеждать там (верю в Сергея Устюгова!) и надо отстраивать российский спорт от нуля.

И дай бог, чтобы то же самое произошло с результатами других российских спецопераций, от Крыма до Трампа. Глобальные институты несовершенны, но иногда оказываются очень полезны.
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