Завтра с утра в Кремль выстроится очередь лоялистов, охранителей и патриотов, наперебой предлагающих разнообразные в своём неминуемом идиотизме варианты жесткой ответной реакции на решение МОК.



Бойкот Олимпийского движения как классово чуждого, либерального.



Альтернативные Игры Доброй Воли или Спартакиада народов Евразии (есть отличные Игры кочевых народов, например)



Отказ от участия в международных соревнованиях, запрет на зарубежные поездки российским спортсменам. Реестр спортсменов - иностранных агентов.



Замена гражданского спорта военными маневрами, танковыми биатлонами и прочими. Зачем сублимировать на спорте, если можно довольно безнаказанного мутить военные кампании.



Ответ Москвы будет военным.

