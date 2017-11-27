Не успел я объявить о походе на выборы, как раздалась критика. У Титова, мол, узкая база, слабые позиции, непонятные цели. А цели-то очень понятные, если смотреть на эти выборы не как на гонку в карьерной борьбе, а как на средство возвысить голос здравого смысла. Цели - дать тому течению, которое не хочет для России ослабления и застоя, возможность усилить свои позиции на политической шахматной доске. Дать понять, что зависимость от мировой конъюнктуры не предопределена, что альтернатива есть.

Потому что иначе - стагнация, от которой пострадает не только бизнес. Пострадают все.