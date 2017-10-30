Месяц назад примерно в это время меня попытался убить какой-то неизвестный мне человек. Но мне повезло, я не растерялась, я боролось, мне помогли, врачи — гениальные, в общем, я осталась жива.

Думаю, скоро я перестану вести этот отсчёт: месяц, два, три, полгода, год. Но пока мне кажется это важным.

За этот месяц много всего произошло. Хорошего и очень хорошего. Было, конечно, немного и неприятного: случилась и мерзость со стороны некоторых знакомых. Ну будет мне наука. Это скорее исключение.

Потому что, если честно, больше за этот месяц было удивительно прекрасного. И главное — люди! Семья, друзья, знакомые, не очень знакомые. Искренние и переживающие. Очень помогли и продолжают помогать. Я надеюсь, что к новому году наберусь достаточно сил, чтобы вернуться в эфир. А через полгода буду полностью здорова, как обещают врачи. Пока же буду сочинять очередную порцию шуток про горло.

Я хочу ещё раз сказать спасибо каждому, кто переживал и поддерживал. Всем, кто рядом. Я очень ценю это. И очень вас люблю!