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blogElena A. Panfilova
23.10 20:27 |  число просмотров 825
Надо быстро и чётко отстроить протоколы безопасности офисов и сотрудников. Всех и везде
 
Вернулся из больницы
Вернулся из больницы
blogАлександр Плющев
23.10 18:51 |  число просмотров 822
Нападение совершено не "Сразу после эфира", а более, чем полтора часа спустя. Точнее не скажу, сам узнал из СМИ, поскольку как раз я уехал сразу после эфира, в начале 12-го
 
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Нападение на Фенгельгауэр
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Нападение на Фенгельгауэр <код для ЖЖ>
Нападение на Фенгельгауэр
Утром 23 октября мужчина с ножом ворвался в редакцию радио "Эхо Москвы" и попытался перерезать горло журналисту Татьяне Фенгельгауэр. Он был задержан. СМИ сообщают, что он гражданин Израиля, имеющий проблемы с психическим здоровьем.
Создан: 23.10.2017 18:37, обновлен: 26.10.2017 21:42
Просмотров: 1457
Теги:
26 октября
Цена вопроса — 4 мм левее нож — и всёссылка на данный пост
https://t.me/echomskru/blogechomskru
26.10. 16:31
Алексей Венедиктов: «Хочу сказать огромное спасибо врачам Склифа и врачам скорой помощи — спасли Таню. Цена вопроса — 4 мм левее нож — и всё». Из Твиттера главного редактора Эха Москвы.
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24 октября
Следователи СКР подозревают, что Борис Гритц, напавший вчера на Татьяну Фельгенгауэр, может симулировать безумиессылка на данный пост
https://t.me/breakingmash/blogMash
24.10. 10:18
Следователи СКР подозревают, что Борис Гритц, напавший вчера на Татьяну Фельгенгауэр, может симулировать безумие. Несмотря на всю ту околесицу, что он нес первоначально про телепатические связи, он вполне разумно переключился и ушел по 51-ой статье.
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Вид скорбный, интонация фальшиво сочувственнаяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002119047956blogИрина Петровская
24.10. 09:18
Соловьев открывает выпуск сообщением о покушении на Татьяну Фельгенгауэр. Вид скорбный, интонация фальшиво сочувственная. Предлагает посмотреть фрагменты допроса нападавшего. "Вы слышали тут хоть слово про политику? Более того. Судя по его записям в соцсетях, он совсем не за российскую власть". В голосе появляются обида и возмущение: "Но когда я сегодня читал сообщения в прессе, большинство из них были направлены не на пожелание здоровья Татьяне Фельгенгауэр и не на осуждение нападавшего, а были направлены на попытку осудить государственные СМИ и, в частности, меня. Я всегда настаивал, что у меня в программе должны быть представлены самые разные мнения. Я всегда осуждал, что бросают тортиком в лицо или льют зеленкой в глаза... всегда мы осуждали любое насилие по отношению к любому человеку. Поэтому сейчас, когда нужно думать о здоровье Тани, я обращаюсь к нашим либеральным коллегам: в чувство придите, дождитесь решения суда, а потом уже устраивайте травлю тех, кто никак не причастен к преступлению". А все-таки чует кошка-то!
23 октября
Он демонстрирует синдром Кандинского-Клерамбо. Псевдогаллюцинации. Психический автоматизм.Галлюцинаторно-параноидный синдром .ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.biljo/blogAndrey Biljo
23.10. 23:23
Послушал несколько раз, что говорит, напавший на Таню Фельгенгауэр. Про телепатический контакт и про то, что она телепатически сексуально его изводила. Могу ошибаться. Ведь только несколько секунд говорит этот человек.
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Армия этих охранников уже около 1 млн. человек. Об их способности что-то охранять и предохранять мы прекрасно знаем.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/blogОльга Романова
23.10. 23:21
Via Красный Сион: «Сегодняшняя трагедия с Татьяной Фельгенгауэр высветила ещё одну проблему (кроме психов, отравленных политикой) – это уровень охранников в этом офисном комплексе. И вообще – подобных им охранников, которые на самом деле – вахтёры.
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Как он напитался этой ненависти, если в глаза не видел ни Первого канала, ни второго, ни Путина? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010368634687blogРоман Баданин
23.10. 23:10
После сотни прочтенных постов про историю с Таней Фельгенгауэр у меня есть вопрос. Как у человека, который даже в самой хуевой ситуации предпочитает полагаться на факты. Нападение -- абсолютное зло. Государство действительно и давно разжигает ненависть к людям определенных взглядов и профессий, сам про это выступал ни один раз. Но есть ли какие-то, может, незаметные отсюда свидетельства, что нападавший вообще смотрел и слушал что-то еще, кроме "Эха Москвы" и голосов в своей голове? Как он напитался этой ненависти, если в глаза не видел ни Первого канала, ни второго, ни Путина? Во всяком случае его блог не несет никаких признаков ненависти к журналистам и либералам, насколько я сам смог изучить. Может, он просто ебнутый? Чапман напал на Леннона не потому, что американское правительство считало пацифистов и рокеров врагами (а оно, судя по определенным фактам, считало), а потому что просто ебнулся, в том числе слушая песни Леннона с утра до вечера. Я к тому, что механизмы происходящего в больной голове, к несчастью , многократно сложнее любого сука Путина. Тане -- здоровья!
Ощущение полного кошмарассылка на данный пост
https://www.facebook.com/yevgenia.albats/blogYevgenia M. Albats
23.10. 20:58
Звоню по Таниному Tania Felgengauer телефону - его берут разные сотрудники Эха, находящиеся в Склифе. Ощущение полного кошмара. Бедная девочка, как же мне ее жалко. Другой вопрос: учитывая сколько говна выливается на Эхо нон-стоп — чего один Соловьев стоит — странно, что это произошло только сейчас. Новости из Склифа меня пугают: сначала вроде было про среднюю тяжесть, теперь состояние тяжелое, тут еще введена в кому. Танюша, Танечка — только бы без осложнений. Ну а там все придумаем.
Между сообщением о нападении и заявлением "источника" о псевдомотивах в ИФ прошло полчасассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000319895243blogДмитрий Волков
23.10. 20:47
в этой истории с Таней Фельгенгауэр (Елена Фельгенгауэр, Паша, сил вам) бросается в глаза моментальная реакция "источников в правоохранительных органах" про якобы "личную неприязнь". Между сообщением о нападении и заявлением "источника" о псевдомотивах в ИФ прошло полчаса. Это яркое свидетельство качества полиции. веб-дневник персонажа ищется в полминуты, но полицейские тупо лгут, руководимые своими безусловно ментовскими рефлексами (сам блог вот https://bgrits68.wordpress.com/2015/12/16/diary/)
Трудно себе вообразить, что вообще в стране происходитссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mmkasyanov/blogMikhail Kasyanov
23.10. 20:31
Трудно себе вообразить, что вообще в стране происходит. Сегодня на заместителя главного редактора и популярную ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено покушение на убийство. Первые сведения говорят о неадекватности нападавшего. Такие неуравновешенные люди всегда становятся первыми жертвами лживой и агрессивной пропаганды. От них оппозиционным политикам и журналистам независимых СМИ регулярно приходят угрозы. Градус ненависти на телеэкранах неуклонно возрастает. Еще одной искрой стал фильм «Эхо Госдепа» об «антигосударственной деятельности» радиостанции. Пропагандисты объявляли Фельгенгауэр «врагом России», а сегодня с недрогнувшими лицами те же люди делали сюжет о страшных плодах своего «труда».
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Не могу перестать думать о том, что произошлоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/maxim.kononenko.3/blogMaxim Kononenko
23.10. 20:25
Не могу перестать думать о том, что произошло. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ну реально, кто был на "Эхе Москвы" знают, что туда практически невозможно ПРОРВАТЬСЯ. Это унылое путешествие длиной минимум в 10-15 минут от прохождения нижней охраны. Лифты, которые надо ждать, сам лифтовый холл, который ты никогда не найдешь сразу, если там никогда не был. И то, что злодей сразу прошел в гостевую комнату, где Таня сидела долго после эфира - ну, то есть, вероятность того, что это предприятие могло закончится реальным нападением кажется какой-то иллюзорной. Но оно именно так и закончилось. Это меня не отпускает.
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Сейчас следствие будет списывать нападение на Татьяну Фельгенгауэр на бред сумасшедшегоссылка на данный пост
https://t.me/stalin_gulag/blogСталингулаг
23.10. 20:19
Сейчас следствие будет списывать нападение на Татьяну Фельгенгауэр на бред сумасшедшего. Ну пришёл человек в редакцию крупнейшей радиостанции, ну явно был подготовлен, обезвредил охранника, нашёл известную ведущую, ну совершил теракт (а это именно теракт, потому что показательное покушение на политического журналиста по-другому назвать нельзя), полоснув её ножом по горлу, ну с кем не бывает, ясное дело - дурачок, полечим и отпустим. И останутся без внимания факты, что Эхо Москвы планомерно становится объектом травли: бесконечные списки врагов России, возглавляемые журналистами этого радио, недвусмысленные намёки руководства Чечни, обвинения в работе на иностранные спецслужбы в эфире федеральных каналов, прямые угрозы конкретным сотрудникам, и всё это - только малая доля бесконечных натравливаний на Эхо Москвы. Прижившаяся традиция называть врагами всех, кто с пеной у рта не поддерживает любое решение власти - это не безумные мысли шизофреника, а государственная политика современной России
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ведущих с таким голосом, как у нее, у нас в стране больше нетссылка на данный пост
https://t.me/kononenkome/blogМаксим Кононенко
23.10. 20:12
Не могу перестать думать о том, что произошло. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ну реально, кто был на "Эхе Москвы" знают, что туда практически невозможно ПРОРВАТЬСЯ. Это унылое путешествие длиной минимум в 10-15 минут от прохождения нижней охраны. Лифты, которые надо ждать, сам лифтовый холл, который ты никогда не найдешь сразу, если там никогда не был. И то, что злодей сразу прошел в гостевую комнату, где Таня сидела долго после эфира - ну, то есть, вероятность того, что это предприятие могло закончится реальным нападением кажется какой-то иллюзорной. Но оно именно так и закончилось. Это меня не отпускает.
развернуть>>
звездила, который неделю назад рассказывал про негодяйку @t_felg , сегодня, как ни в чем ни бывало, снимает у Эха сюжет нападении на нее ссылка на данный пост
https://twitter.com/plushev/blogPlushev
23.10. 18:57
звездила, который неделю назад рассказывал про негодяйку @t_felg , сегодня, как ни в чем ни бывало, снимает у Эха сюжет нападении на нее
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Какой лютый лютый пи***. Пишет сотрудник ТАСС, почитайте.ссылка на данный пост
https://twitter.com/gruppa_voina/bloggruppa_voina
23.10. 18:56
Какой лютый лютый пиздец. Пишет сотрудник ТАСС, почитайте.
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Каждый пропагандист, который визжит про врагов России, в той или иной степени соучастник.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yashin.ilya/blogIlya Yashin
23.10. 18:53
Сначала они в эфире федерального ТВ рассказывают, что Таня Фельгенгауэр и ее коллеги с "Эха Москвы" - агенты Госдепа и враги России. Спустя две недели отморозок с ножом приходит в редакцию и бьет Таню ножом в горло.
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Хотелось бы спросить у ублюдков с России-24ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenkoblogSerguei Parkhomenko
23.10. 18:52
  Хотелось бы спросить у ублюдков с России-24, довольны ли они эффектом, который произвело их двухсерийное расследование подрывной деятельности "Эха Госдепа", а в особенности Фельгенгауэр и Плющева, в Оренбурге.
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Дневник психа, напавшего на Татьяну Фельгенгауэрссылка на данный пост
https://www.facebook.com/peresedov/blogIlya Peresedov
23.10. 18:50
«То, что сейчас происходит, – это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днём, ночью»
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Вернулся из больницыссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
23.10. 18:45
Вернулся из больницы (там информации еще меньше, чем просто в твиттере), посмотрел, что дают СМИ про Таню. Немного адовенько, поэтому приведу несколько фактов. 1. Нападение было совершено не в студии радиостанции "Эха Москвы", а в т.н. "гостевой комнате".
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Коллеги, мы ждем вас у редакции "Эха Москвы"ссылка на данный пост
https://t.me/profzhur/blogprofzhur
23.10. 18:22
Коллеги, мы ждем вас у редакции "Эха Москвы". Сегодня было совершено одно из самых громких за последнее время нападений на журналистов, и Профсоюз журналистов призывает выйти на пикет солидарности с Татьяной Фельгенгауэр. Нападение, в котором она получила ножевое ранение, произошло на фоне кампании дискредитации, которая шла по государственному телеканалу Россия 24. Государственное телевидение и прокремлевские издания уже не раз называли сотрудников "Эха Москвы" "пятой колонной", "наймитами Госдепа" и практически врагами народа. Вне зависимости от пока еще не до конца выясненных обстоятельств сегодняшнего нападения, Профсоюз резко осуждает пропагандистский стиль и тон этих сюжетов и публикаций.
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сворачивайте уже аналитику. Shit happensссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
23.10. 18:07
В очередной раз убедился в правильности своего подхода - не комментировать какие-либо происшествия сразу и не заниматься "аналитикой по горячим следам". Вот сейчас все написали хуеву тучу постов об "атмосфере ненависти", вреде государственной пропаганды, в тысячный раз вспомнили про "Радио тысячи холмов" и даже сериал "Спящие" приплели. И тут выясняется, что ножом журналистку "Эха" полоснул банальный шизофреник. В самом что ни есть медицинском смысле - с голосами в голове, синдромом автоматизма, вот этим всем (экспертиза еще покажет, но похоже оно). И ведь даже на плохое качество российской психиатрии не посетуешь - он из Израиля приехал. И нет, шизофрения не передается пропагандой - это эндогенная штука и передается она по наследству. Понятно, что есть искушение свести любое нападение на журналиста к профессиональной деятельности. Но правда в том, что Татьяна Фельгенгауэр сегодня вытащила несчастливый лотерейный билет. Это трагическая, но чистая случайность - что нейронные цепи данного безумца замкнуло именно на нее, а не на какую-либо другую публичную персону. Если вы публичное лицо - у вас есть шанс заполучить и таких вот фанатов (у не публичных лиц тоже, но меньше). Такие ситуации очень редки, но их нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. Так что, сворачивайте уже аналитику. Shit happens.
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СК завел дело по статье "покушение на убийство"ссылка на данный пост
https://t.me/echomskru/527blogechomskru
23.10. 16:31
Главное к 16.30 по нападению в редакции Эха Москвы: — Татьяне Фельгенгауэр провели операцию (длилась около 1,5 часа), сейчас она находится в палате НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; — Нападавший задержан охраной радиостанции. По предварительным данным, он гражданин Израиля, его зовут Борис Гриц;
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А теперь давайте примем за аксиому антиконспирологическую версию, что нападение на Фельгенгауэр это не более чем единичная акция конкретного психассылка на данный пост
https://t.me/dokladzakonchil/blogdokladzakonchil
23.10. 16:17
Поначалу дежурно напомню тем, у кого с причинно-следственными связями не очень, что нападение на политика и журналиста это всегда нападение на весь народ. Ведь если даже самых общественно защищенных людей, в чью сторону даже плюнуть без огласки нельзя, становится допустимым атаковать физически, то уж обычного человека в такой стране зарежут вообще без всяких шума, пыли и последствий. И тут вообще не важно, как вы относитесь к жертве нападения и какие у вас политические взгляды. Нападение на политика или журналиста сегодня — это всегда нападение на лично вас завтра.
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Нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он иностранный гражданинссылка на данный пост
https://t.me/echomskru/blogechomskru
23.10. 14:42
Нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он иностранный гражданин. Татьяна госпитализирована, ей проводят экстренную операцию.
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в памяти всплыло варварское нападение на синагогу на Большой Броннойссылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
23.10. 14:12
Напавший на Таню был один, в каналах пишут будто бы он признался, что имел телепатическую связь с ведущей "Эха"  -тут же в памяти всплыло варварское нападение на синагогу на Большой Бронной. Там в итоге тоже выяснилось, что Копцев, берсерк с ножом, был одиночкой и имел ряд психологических проблем, усугубленных семейными неурядицами и болезнью сестры.
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специалисты по всякому личномуссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
23.10. 14:09
А специалисты по всякому личному - сорри за ссылку на мое дело, но людей, которые прямо знали, что «из-за бабы» было прямо много, и я стараюсь помнить их всех поименно. Не уподобляйтесь, пожалуйста.
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Фото


    • Видео
    Видео допроса напавшего на Фельгенгауэр


    Пресс-подход директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по состоянию Т.Фельгенгауэр
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    Цитаты
    " Среди слушателей эха много психов. Если им долдонить по телику, что Эхо - враг, то они берут нож. Говнюки с ВГТРК, ответственность - на вас. "
    23.10
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