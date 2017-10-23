В очередной раз убедился в правильности своего подхода - не комментировать какие-либо происшествия сразу и не заниматься "аналитикой по горячим следам". Вот сейчас все написали хуеву тучу постов об "атмосфере ненависти", вреде государственной пропаганды, в тысячный раз вспомнили про "Радио тысячи холмов" и даже сериал "Спящие" приплели. И тут выясняется, что ножом журналистку "Эха" полоснул банальный шизофреник. В самом что ни есть медицинском смысле - с голосами в голове, синдромом автоматизма, вот этим всем (экспертиза еще покажет, но похоже оно). И ведь даже на плохое качество российской психиатрии не посетуешь - он из Израиля приехал. И нет, шизофрения не передается пропагандой - это эндогенная штука и передается она по наследству. Понятно, что есть искушение свести любое нападение на журналиста к профессиональной деятельности. Но правда в том, что Татьяна Фельгенгауэр сегодня вытащила несчастливый лотерейный билет. Это трагическая, но чистая случайность - что нейронные цепи данного безумца замкнуло именно на нее, а не на какую-либо другую публичную персону. Если вы публичное лицо - у вас есть шанс заполучить и таких вот фанатов (у не публичных лиц тоже, но меньше). Такие ситуации очень редки, но их нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. Так что, сворачивайте уже аналитику. Shit happens. развернуть>>