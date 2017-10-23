Утром 23 октября мужчина с ножом ворвался в редакцию радио "Эхо Москвы" и попытался перерезать горло журналисту Татьяне Фенгельгауэр. Он был задержан. СМИ сообщают, что он гражданин Израиля, имеющий проблемы с психическим здоровьем.
Следователи СКР подозревают, что Борис Гритц, напавший вчера на Татьяну Фельгенгауэр, может симулировать безумие. Несмотря на всю ту околесицу, что он нес первоначально про телепатические связи, он вполне разумно переключился и ушел по 51-ой статье.
Соловьев открывает выпуск сообщением о покушении на Татьяну Фельгенгауэр. Вид скорбный, интонация фальшиво сочувственная. Предлагает посмотреть фрагменты допроса нападавшего. "Вы слышали тут хоть слово про политику? Более того. Судя по его записям в соцсетях, он совсем не за российскую власть". В голосе появляются обида и возмущение: "Но когда я сегодня читал сообщения в прессе, большинство из них были направлены не на пожелание здоровья Татьяне Фельгенгауэр и не на осуждение нападавшего, а были направлены на попытку осудить государственные СМИ и, в частности, меня. Я всегда настаивал, что у меня в программе должны быть представлены самые разные мнения. Я всегда осуждал, что бросают тортиком в лицо или льют зеленкой в глаза... всегда мы осуждали любое насилие по отношению к любому человеку. Поэтому сейчас, когда нужно думать о здоровье Тани, я обращаюсь к нашим либеральным коллегам: в чувство придите, дождитесь решения суда, а потом уже устраивайте травлю тех, кто никак не причастен к преступлению". А все-таки чует кошка-то!
Послушал несколько раз, что говорит, напавший на Таню Фельгенгауэр. Про телепатический контакт и про то, что она телепатически сексуально его изводила.
Могу ошибаться. Ведь только несколько секунд говорит этот человек.
Via Красный Сион: «Сегодняшняя трагедия с Татьяной Фельгенгауэр высветила ещё одну проблему (кроме психов, отравленных политикой) – это уровень охранников в этом офисном комплексе. И вообще – подобных им охранников, которые на самом деле – вахтёры.
После сотни прочтенных постов про историю с Таней Фельгенгауэр у меня есть вопрос. Как у человека, который даже в самой хуевой ситуации предпочитает полагаться на факты. Нападение -- абсолютное зло. Государство действительно и давно разжигает ненависть к людям определенных взглядов и профессий, сам про это выступал ни один раз. Но есть ли какие-то, может, незаметные отсюда свидетельства, что нападавший вообще смотрел и слушал что-то еще, кроме "Эха Москвы" и голосов в своей голове? Как он напитался этой ненависти, если в глаза не видел ни Первого канала, ни второго, ни Путина? Во всяком случае его блог не несет никаких признаков ненависти к журналистам и либералам, насколько я сам смог изучить. Может, он просто ебнутый? Чапман напал на Леннона не потому, что американское правительство считало пацифистов и рокеров врагами (а оно, судя по определенным фактам, считало), а потому что просто ебнулся, в том числе слушая песни Леннона с утра до вечера. Я к тому, что механизмы происходящего в больной голове, к несчастью , многократно сложнее любого сука Путина. Тане -- здоровья!
Звоню по Таниному Tania Felgengauer телефону - его берут разные сотрудники Эха, находящиеся в Склифе. Ощущение полного кошмара. Бедная девочка, как же мне ее жалко. Другой вопрос: учитывая сколько говна выливается на Эхо нон-стоп — чего один Соловьев стоит — странно, что это произошло только сейчас. Новости из Склифа меня пугают: сначала вроде было про среднюю тяжесть, теперь состояние тяжелое, тут еще введена в кому. Танюша, Танечка — только бы без осложнений. Ну а там все придумаем.
в этой истории с Таней Фельгенгауэр (Елена Фельгенгауэр, Паша, сил вам) бросается в глаза моментальная реакция "источников в правоохранительных органах" про якобы "личную неприязнь". Между сообщением о нападении и заявлением "источника" о псевдомотивах в ИФ прошло полчаса. Это яркое свидетельство качества полиции. веб-дневник персонажа ищется в полминуты, но полицейские тупо лгут, руководимые своими безусловно ментовскими рефлексами (сам блог вот https://bgrits68.wordpress.com/2015/12/16/diary/)
Трудно себе вообразить, что вообще в стране происходит. Сегодня на заместителя главного редактора и популярную ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершено покушение на убийство.
Первые сведения говорят о неадекватности нападавшего. Такие неуравновешенные люди всегда становятся первыми жертвами лживой и агрессивной пропаганды. От них оппозиционным политикам и журналистам независимых СМИ регулярно приходят угрозы. Градус ненависти на телеэкранах неуклонно возрастает. Еще одной искрой стал фильм «Эхо Госдепа» об «антигосударственной деятельности» радиостанции. Пропагандисты объявляли Фельгенгауэр «врагом России», а сегодня с недрогнувшими лицами те же люди делали сюжет о страшных плодах своего «труда».
Не могу перестать думать о том, что произошло. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ну реально, кто был на "Эхе Москвы" знают, что туда практически невозможно ПРОРВАТЬСЯ. Это унылое путешествие длиной минимум в 10-15 минут от прохождения нижней охраны. Лифты, которые надо ждать, сам лифтовый холл, который ты никогда не найдешь сразу, если там никогда не был. И то, что злодей сразу прошел в гостевую комнату, где Таня сидела долго после эфира - ну, то есть, вероятность того, что это предприятие могло закончится реальным нападением кажется какой-то иллюзорной. Но оно именно так и закончилось. Это меня не отпускает.
Сейчас следствие будет списывать нападение на Татьяну Фельгенгауэр на бред сумасшедшего. Ну пришёл человек в редакцию крупнейшей радиостанции, ну явно был подготовлен, обезвредил охранника, нашёл известную ведущую, ну совершил теракт (а это именно теракт, потому что показательное покушение на политического журналиста по-другому назвать нельзя), полоснув её ножом по горлу, ну с кем не бывает, ясное дело - дурачок, полечим и отпустим. И останутся без внимания факты, что Эхо Москвы планомерно становится объектом травли: бесконечные списки врагов России, возглавляемые журналистами этого радио, недвусмысленные намёки руководства Чечни, обвинения в работе на иностранные спецслужбы в эфире федеральных каналов, прямые угрозы конкретным сотрудникам, и всё это - только малая доля бесконечных натравливаний на Эхо Москвы. Прижившаяся традиция называть врагами всех, кто с пеной у рта не поддерживает любое решение власти - это не безумные мысли шизофреника, а государственная политика современной России
Не могу перестать думать о том, что произошло. Какое-то невероятное стечение обстоятельств. Ну реально, кто был на "Эхе Москвы" знают, что туда практически невозможно ПРОРВАТЬСЯ. Это унылое путешествие длиной минимум в 10-15 минут от прохождения нижней охраны. Лифты, которые надо ждать, сам лифтовый холл, который ты никогда не найдешь сразу, если там никогда не был. И то, что злодей сразу прошел в гостевую комнату, где Таня сидела долго после эфира - ну, то есть, вероятность того, что это предприятие могло закончится реальным нападением кажется какой-то иллюзорной. Но оно именно так и закончилось. Это меня не отпускает.
Сначала они в эфире федерального ТВ рассказывают, что Таня Фельгенгауэр и ее коллеги с "Эха Москвы" - агенты Госдепа и враги России.
Спустя две недели отморозок с ножом приходит в редакцию и бьет Таню ножом в горло.
Хотелось бы спросить у ублюдков с России-24, довольны ли они эффектом, который произвело их двухсерийное расследование подрывной деятельности "Эха Госдепа", а в особенности Фельгенгауэр и Плющева, в Оренбурге.
«То, что сейчас происходит, – это сексуальное домогательство. Пользуясь тем, что заблокировать телепатический контакт сложнее, чем физический, Татьяна Фельгенгауэр непрерывно преследует меня, утром, днём, ночью»
Вернулся из больницы (там информации еще меньше, чем просто в твиттере), посмотрел, что дают СМИ про Таню. Немного адовенько, поэтому приведу несколько фактов.
1. Нападение было совершено не в студии радиостанции "Эха Москвы", а в т.н. "гостевой комнате".
Коллеги, мы ждем вас у редакции "Эха Москвы". Сегодня было совершено одно из самых громких за последнее время нападений на журналистов, и Профсоюз журналистов призывает выйти на пикет солидарности с Татьяной Фельгенгауэр. Нападение, в котором она получила ножевое ранение, произошло на фоне кампании дискредитации, которая шла по государственному телеканалу Россия 24. Государственное телевидение и прокремлевские издания уже не раз называли сотрудников "Эха Москвы" "пятой колонной", "наймитами Госдепа" и практически врагами народа. Вне зависимости от пока еще не до конца выясненных обстоятельств сегодняшнего нападения, Профсоюз резко осуждает пропагандистский стиль и тон этих сюжетов и публикаций.
В очередной раз убедился в правильности своего подхода - не комментировать какие-либо происшествия сразу и не заниматься "аналитикой по горячим следам". Вот сейчас все написали хуеву тучу постов об "атмосфере ненависти", вреде государственной пропаганды, в тысячный раз вспомнили про "Радио тысячи холмов" и даже сериал "Спящие" приплели. И тут выясняется, что ножом журналистку "Эха" полоснул банальный шизофреник. В самом что ни есть медицинском смысле - с голосами в голове, синдромом автоматизма, вот этим всем (экспертиза еще покажет, но похоже оно). И ведь даже на плохое качество российской психиатрии не посетуешь - он из Израиля приехал. И нет, шизофрения не передается пропагандой - это эндогенная штука и передается она по наследству. Понятно, что есть искушение свести любое нападение на журналиста к профессиональной деятельности. Но правда в том, что Татьяна Фельгенгауэр сегодня вытащила несчастливый лотерейный билет. Это трагическая, но чистая случайность - что нейронные цепи данного безумца замкнуло именно на нее, а не на какую-либо другую публичную персону. Если вы публичное лицо - у вас есть шанс заполучить и таких вот фанатов (у не публичных лиц тоже, но меньше). Такие ситуации очень редки, но их нельзя ни предотвратить, ни предвидеть. Так что, сворачивайте уже аналитику. Shit happens.
Главное к 16.30 по нападению в редакции Эха Москвы:
— Татьяне Фельгенгауэр провели операцию (длилась около 1,5 часа), сейчас она находится в палате НИИ СП им. Н.В. Склифосовского;
— Нападавший задержан охраной радиостанции. По предварительным данным, он гражданин Израиля, его зовут Борис Гриц;
Поначалу дежурно напомню тем, у кого с причинно-следственными связями не очень, что нападение на политика и журналиста это всегда нападение на весь народ. Ведь если даже самых общественно защищенных людей, в чью сторону даже плюнуть без огласки нельзя, становится допустимым атаковать физически, то уж обычного человека в такой стране зарежут вообще без всяких шума, пыли и последствий. И тут вообще не важно, как вы относитесь к жертве нападения и какие у вас политические взгляды. Нападение на политика или журналиста сегодня — это всегда нападение на лично вас завтра.
Напавший на Таню был один, в каналах пишут будто бы он признался, что имел телепатическую связь с ведущей "Эха" -тут же в памяти всплыло варварское нападение на синагогу на Большой Бронной. Там в итоге тоже выяснилось, что Копцев, берсерк с ножом, был одиночкой и имел ряд психологических проблем, усугубленных семейными неурядицами и болезнью сестры.