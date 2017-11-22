Каждый раз лечу на Аэрофлоте и слышу эти заученные фразы, что 2017-й год в России объявлен годом экологии, в стране стопятьсот заповедников и блаблаба.

Вот сегодня Human Rights Watch опубликовала (https://www.hrw.org/news/2017/11/21/russia-year-ecology-sham) информацию, что за поледние пять лет применения закона об иностранных агентов 28 экологических организаций внесены в реестр, из ни 14 прекратили свое существование. Одна из них - "Планета надежд" - работала в закрытом городе Озерск, где расположено то самое ПО "Маяк", которое обвиняют в выбросе рутения. Организацию травили обвинениями и проверками в течение 5 лет.

А никто кроме экологов не сообщит публике о радиационной опасности, никто не начнет бить в колокола. Потому что власти их разогнали. Подумайте об этом.

