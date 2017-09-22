  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3213 число записей 10
 
Дело Кирилла Серебренникова
25.08 число просмотров 7870 число записей 42
 
Пожар в Ростове-на-Дону
22.08 число просмотров 3131 число записей 8
 
Безвизовая Америка
22.08 число просмотров 3074 число записей 5
 
Нападение в Сургуте
21.08 число просмотров 2264 число записей 7
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Падение "Открытия"
23.09 число просмотров 3213 число записей 10
 
Пострадавшее Зарядье
17.09 число просмотров 2561 число записей 7
 
Горящие за Матильду
13.09 число просмотров 1863 число записей 11
 
Новый призыв
13.09 число просмотров 1561 число записей 17
 
Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 1482 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Дикий фейл с памятником Калашникову!
Дикий фейл с памятником Калашникову!
hueviebin1
22.09 10:40 |  число просмотров 990
Боже, какие же клинические долбоебы! Даже тут смогли обосраться с только им присущим непревзойденным мастерством!

На нашумевшем памятнике Калашникову нанесена схема сборки автомата, вот такая вот:



Эта гравировка в точности повторяет вот эту вот схему:



Можете увеличить и сравнить в фотошопе — там все повторяется в точности до миллиметра. Т.е. да, гравировку совершенно точно снимали с этой картинки.

Беда лишь в том, что на картинке изображена схема сборки немецкоо MKb.42. Можете посмотреть в энциклопедии оружия.

А ведь выполнением работ по памятнику рулило военное сообщество!

Непроходимые... я бы даже сказал, неизлечимые долбоебы. Впрочем, придерживаемся традиций:



Это финиш!
Обсудить в блоге автора
Сюжет по теме
Памятник Калашникову Памятник Калашникову
число просмотров 1297 число постов 9
В Москве на Садовом кольце открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Спустя три дня выяснилось, что на одном из элементов памятника изображен не автомат Калашникова, а немецкий MKb.42
Посты дня
Путин в "Яндексе"
blogKristina Potupchik    22.09 07:47 |  число просмотров 719
Путин в "Яндексе" Современный мир инноваций и высоких технологий стал вызовом и для страны, и для самого Путина — а он не привык пасовать перед вызовами
 
В итоге Василий умер
blogAlena Popova    20.09 09:53 |  число просмотров 1567
В итоге Василий умер 28-летнего Василия Харченко с сильным отравлением врачи заставили весь день ездить из одной больницы в другую. Ему становилось хуже, но медицинская помощь не оказывалась
 
Погиб невиновный человек
blogVladimir Osechkin    20.09 09:06 |  число просмотров 1961
Погиб невиновный человек Этим вечером кортеж силовиков мчал с нарушением ПДД по встречной полосе трассы в дождь и на полном ходу лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Lanos", в котором ехала семья
 
Кот Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 000 000 в суде
blogАнтон Розенберг    19.09 15:27 |  число просмотров 3810
Кот Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 000 000 в суде Я написал эту статью, чтобы рассказать, как всё было на самом деле, восстановить справедливость и своё доброе имя
 
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017
blogpuerrtto    17.09 22:52 |  число просмотров 1608
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017 Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане
 
все записи
Выбор редактора
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017
blogpuerrtto    17.09 22:52 |  число просмотров 1608
Как меня убивали в бакинской тюрьме 10 сентября 2017 Полагаю, что убийц либо вспугнули, либо их цель была в большей степени направлена на дискредитацию власти Алиева в Азербайджане
 
Может, это увидит Александр Бастрыкин
blogAnton Krasovsky    16.09 18:08 |  число просмотров 2008
Может, это увидит Александр Бастрыкин 22 февраля 2017 года он, гуляя с отцом, полез на детскую горку, установленную во дворе школы №5, покатился и с размаху напоролся на стальную цепь
 
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки
blogMichael Pojarsky    16.09 17:46 |  число просмотров 2332
Вот вам и новое просвещенное поколение российской илитки Училась в илитном ИСАА, затем в какой-то бизнес-школе во Франции. И вот вам результат: Лиза пишет статью в "Форбс" просто понадергав цитат из "Мела" и других русскоязычных журналов, даже не потрудившись пересказать своими словами
 
Цитаты дня
" Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
23.09 |
blog Mikhail Fishman
" А наивно писать, что по факту поджога двух машин "за Матильду" должно быть заведено дело по статье "терроризм", да? "
13.09 |
blog tikhondzyadko
" Даже из стенограммы видно, что это чистая подстава. О каких-то договоренностях говорит только Сечин, зная, что разговоры пишутся "
6.09 |
blog Кирилл Лятс
" Термин колбаски "Сечинские" уверенно вошёл сегодня в историю российской юриспруденции. "
6.09 |
blog Konstantin Dobrynin
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
"Я был просто шокирован успехом"
Илья Азар  16.09 21:25 |  число просмотров 993
"Я был просто шокирован успехом" Интервью муниципального депутата Ильи Азара спецкору «Новой газеты» Илье Азару
За Невского прошли с Николаем
Ксения Клочкова  13.09 17:53 |  число просмотров 1405
За Невского прошли с Николаем Власти насчитали сотню тысяч человек, прошедших по Невскому проспекту под церковными знаменами, транспарантами и имперскими флагами. Это вдвое больше, чем называли год назад.
все записи
События
Годовщина "Курска"
13.08 |  число просмотров 2275
Годовщина "Курска"
В годовщину трагедии на подлодке "Курск" в соцсетях вспоминают погибших и задаются вопросом о том, почему СМИ неохотно вспоминают о трагедии: "Про какой-то там праздник ВВС под Москвой рассказывают непрерывно, а погибших на боевом посту моряков не поминают ни единым словом"
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 3693
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 7014
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 14568
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 5265
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012