|Дикий фейл с памятником Калашникову!
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22.09 10:40 | 990
|Боже, какие же клинические долбоебы! Даже тут смогли обосраться с только им присущим непревзойденным мастерством!
На нашумевшем памятнике Калашникову нанесена схема сборки автомата, вот такая вот:
Эта гравировка в точности повторяет вот эту вот схему:
Можете увеличить и сравнить в фотошопе — там все повторяется в точности до миллиметра. Т.е. да, гравировку совершенно точно снимали с этой картинки.
Беда лишь в том, что на картинке изображена схема сборки немецкоо MKb.42. Можете посмотреть в энциклопедии оружия.
А ведь выполнением работ по памятнику рулило военное сообщество!
Непроходимые... я бы даже сказал, неизлечимые долбоебы. Впрочем, придерживаемся традиций:
Это финиш!
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Памятник Калашникову