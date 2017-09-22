Боже, какие же клинические долбоебы! Даже тут смогли обосраться с только им присущим непревзойденным мастерством!



На нашумевшем памятнике Калашникову нанесена схема сборки автомата, вот такая вот:







Эта гравировка в точности повторяет вот эту вот схему:







Можете увеличить и сравнить в фотошопе — там все повторяется в точности до миллиметра. Т.е. да, гравировку совершенно точно снимали с этой картинки.



Беда лишь в том, что на картинке изображена схема сборки немецкоо MKb.42. Можете посмотреть в энциклопедии оружия.



А ведь выполнением работ по памятнику рулило военное сообщество!



Непроходимые... я бы даже сказал, неизлечимые долбоебы. Впрочем, придерживаемся традиций:







Это финиш!