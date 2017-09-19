Подведем итоги с памятником Калашникову, на котором изображен автомат Хуго Шмайссера.
Автор памятника, придворный скульптор Щербаков: «Нам немецкий автомат подсунули, а те, кто нас обвиняют, пытаются сделать из этого политическую историю».
Все, что будет написано далее - это не утверждение, это вопрос, на который я хотел бы получить точный ответ.
В связи с разговорами о памятнике я прочитал кучу всяких материалов о создании АК. И вот что я понял. Хуго Шмайссер здесь вроде бы и вправду ни при чем. Но! Автомат Калашникова - это плод совместного труда многих талантливых советских оружейников, опытных инженеров, высших офицеров. Но странное дело! несмотря на то, что АК на испытаниях постоянно браковался экспертами конкурсных комиссий, каким-то чудом ему давали все новые и новые шансы для улучшения. Каким-то чудом необразованный (7 классов!) сержант-изобретатель смог "убедить" высокие госкомиссии, что его автомат лучше, чем то, что сделали прославленные технологи и полковники; и их назначали сержанту в подручные.
Американский историк Мартин Малиа говорил мне, когда мы выходили с Якиманки на Калужскую (Октябрьскую) площадь: "Не повезло вам с Лениным. В смысле фигуры. Маленький, головастенький, лысый, в пиджачке... Некрасиво для монумента!" И это при том, что Кербель расстарался - Ленин там весь такой зовущий и устремленный, и у постамента женщина как символ свободы, и пролетарии все стран, и вообще.
Небольшой, но пламенный привет всем тем (в особенности высокопоставленным сотрудникам московской Мэрии), которые утверждают, что не существует никакой возможности разрешить установку мемориальной таблички размером 15 на 45 см там, где жил Борис Немцов. Поскольку не прошло еще 10 лет со дня его убийства.
Ну хорошо. Памятнтк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)
чего-то сказал про памятник Калашникову, который затмил Московскую Биеннале как новость. Увы
«В принципе, можно было оставить один автомат, необязательно было бы мужика к нему приделывать», — сказал Гельман, подчеркнув, что автомат сам по себе завершен и красив. «Этот автомат имеет эстетику, и он подчеркивает, что все остальное, в том числе архангел на заднем плане, это все пошлость», — сказал он.
В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен. Как чудовищны и все прочие «подарки столице» от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова (помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля).