Все, что будет написано далее - это не утверждение, это вопрос, на который я хотел бы получить точный ответ. В связи с разговорами о памятнике я прочитал кучу всяких материалов о создании АК. И вот что я понял. Хуго Шмайссер здесь вроде бы и вправду ни при чем. Но! Автомат Калашникова - это плод совместного труда многих талантливых советских оружейников, опытных инженеров, высших офицеров. Но странное дело! несмотря на то, что АК на испытаниях постоянно браковался экспертами конкурсных комиссий, каким-то чудом ему давали все новые и новые шансы для улучшения. Каким-то чудом необразованный (7 классов!) сержант-изобретатель смог "убедить" высокие госкомиссии, что его автомат лучше, чем то, что сделали прославленные технологи и полковники; и их назначали сержанту в подручные. развернуть>>