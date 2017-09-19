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Дикий фейл с памятником Калашникову!
Дикий фейл с памятником Калашникову!
bloghueviebin1
22.09 10:40 |  число просмотров 825
На нашумевшем памятнике Калашникову нанесена схема сборки немецкого автомата MKb.42
 
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Памятник Калашникову
22.09 число просмотров 1373 число записей 9
 
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Памятник Калашникову <код для ЖЖ>
Памятник Калашникову

В Москве на Садовом кольце открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Спустя три дня выяснилось, что на одном из элементов памятника изображен не автомат Калашникова, а немецкий MKb.42
Создан: 19.09.2017 17:07, обновлен: 22.09.2017 13:55
Просмотров: 1374
Теги:
22 сентября
Подведем итоги с памятником Калашникову, на котором изображен автомат Хуго Шмайссера.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
22.09. 13:55
Подведем итоги с памятником Калашникову, на котором изображен автомат Хуго Шмайссера. Автор памятника, придворный скульптор Щербаков: «Нам немецкий автомат подсунули, а те, кто нас обвиняют, пытаются сделать из этого политическую историю».
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19 сентября
На тему главного хайпа дняссылка на данный пост
https://www.facebook.com/samson.sholademi/blogSamson Sholademi
19.09. 23:27
На тему главного хайпа дня Не вижу ничего плохого в том, что Калашникову - изобретателю всемирно известного на весь мир русского автомата поставили памятник в Москве.
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О памятнике Калашникову-2ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/blogDenis Dragunsky
19.09. 23:21
Все, что будет написано далее - это не утверждение, это вопрос, на который я хотел бы получить точный ответ. В связи с разговорами о памятнике я прочитал кучу всяких материалов о создании АК. И вот что я понял. Хуго Шмайссер здесь вроде бы и вправду ни при чем. Но! Автомат Калашникова - это плод совместного труда многих талантливых советских оружейников, опытных инженеров, высших офицеров. Но странное дело! несмотря на то, что АК на испытаниях постоянно браковался экспертами конкурсных комиссий, каким-то чудом ему давали все новые и новые шансы для улучшения. Каким-то чудом необразованный (7 классов!) сержант-изобретатель смог "убедить" высокие госкомиссии, что его автомат лучше, чем то, что сделали прославленные технологи и полковники; и их назначали сержанту в подручные.
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О памятнике Калашникову-1ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/denis.dragunsky/blogDenis Dragunsky
19.09. 23:21
Американский историк Мартин Малиа говорил мне, когда мы выходили с Якиманки на Калужскую (Октябрьскую) площадь: "Не повезло вам с Лениным. В смысле фигуры. Маленький, головастенький, лысый, в пиджачке... Некрасиво для монумента!" И это при том, что Кербель расстарался - Ленин там весь такой зовущий и устремленный, и у постамента женщина как символ свободы, и пролетарии все стран, и вообще.
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Памятник Калашникову уже установленссылка на данный пост
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenkoblogSerguei Parkhomenko
19.09. 17:31
Небольшой, но пламенный привет всем тем (в особенности высокопоставленным сотрудникам московской Мэрии), которые утверждают, что не существует никакой возможности разрешить установку мемориальной таблички размером 15 на 45 см там, где жил Борис Немцов. Поскольку не прошло еще 10 лет со дня его убийства.
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вооруженный повстанец: оказывается, так тоже можно, он герой, вот ему памятникссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitry.butrin/blogDmitry Butrin
19.09. 17:25
(на голове шапка, на шапке крест) только очень неумным людям во власти могло прийти в голову выставить на оживленной магистрали в центре москвы статую человека, вооруженного автоматом калашникова.
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Пусть нам будет чем гордитьсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/makarevichav/blogАндрей Макаревич
19.09. 17:25
Ну хорошо. Памятнтк Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если подсчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. (Хотя вот что интересно - войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке?)
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В принципе, можно было оставить один автомат, необязательно было бы мужика к нему приделыватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/blogMarat Guelman
19.09. 17:24
чего-то сказал про памятник Калашникову, который затмил Московскую Биеннале как новость. Увы «В принципе, можно было оставить один автомат, необязательно было бы мужика к нему приделывать», — сказал Гельман, подчеркнув, что автомат сам по себе завершен и красив. «Этот автомат имеет эстетику, и он подчеркивает, что все остальное, в том числе архангел на заднем плане, это все пошлость», — сказал он.
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В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищенссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkovblogDmitry Gudkov
19.09. 17:23
В Москве открыли памятник Калашникову. Он чудовищен. Как чудовищны и все прочие «подарки столице» от придворных скульпторов вроде нынешнего Салавата Щербакова (помимо Калашникова, он же осчастливил нас и князем Владимиром Владимировичем у Кремля).
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    " Салават Щербаков добился невозможного — опроверг поговорку "что ни делай, получается автомат Калашникова" "
    23.09
    blogMikhail Fishman
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