Муниципальные выборы в Москве прошли и здорово, что новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы. В ленте пролетали новости. Первое впечатление, кто что предлагает. Дополняйте и уточняйте, пожалуйста, если есть чем.

С 12 сентября Яблоко проводит встречи со своими депутатами. Организуют: Слабунова, Русакова, Рыбаков.

26 сентября Открытая Россия проводит семинар по наиболее важным вопросам, связанным с началом работы депутата. Выступают: Гусев, Мартыненко, Мотин, Янкаускас.