|Новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы
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13.09 14:14 | 297
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Муниципальные выборы в Москве прошли и здорово, что новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы. В ленте пролетали новости. Первое впечатление, кто что предлагает. Дополняйте и уточняйте, пожалуйста, если есть чем.
С 12 сентября Яблоко проводит встречи со своими депутатами. Организуют: Слабунова, Русакова, Рыбаков.
26 сентября Открытая Россия проводит семинар по наиболее важным вопросам, связанным с началом работы депутата. Выступают: Гусев, Мартыненко, Мотин, Янкаускас.
30 сентября Школа местного самоуправления, которая давно занимается развитием МСУ, проводит Конгресс независимых депутатов г. Москвы. Инициаторы: Галямина, Хананашвили, Янкаускас, Яшин.
Объявлено о намерении создать Ассоциацию независимых депутатов муниципальных собраний Москвы для координации их деятельности. Сроки не ясны. Инициаторы: Гудков, Кац, Слабунова, Яшин.
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