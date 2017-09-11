Удивлён, что все пишут про муниципальный фильтр, будто мы его не прошли.
Наши оппозиционные депутаты избрались в 62 районах Москвы. Также в нескольких районах есть не наши депутаты, которые уже сейчас сообщили, что готовы дать нам подпись, уже сейчас нам доступны около 280 подписей из 72 районов.
Муниципальные выборы в Москве прошли и здорово, что новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы. В ленте пролетали новости. Первое впечатление, кто что предлагает. Дополняйте и уточняйте, пожалуйста, если есть чем.
Пишут, что появился новый способ фальсификации выборов: через повторный подсчёт голосов в ТИКе.
Сначала УИК у себя на месте проверяет бюллетени, подсчитывает голоса и составляет итоговый протокол. Копии этого протокола выдаются наблюдателям.
Мэрия и префектура ЮЗАО не умеют проигрывать. На завтра назначено заседание территориальной избирательной комиссии Зюзино по поводу отмены одного из решений по муниципальным выборам. Начало заседания - в 19.00. Адрес - ул. Каховка, 12Б. Журналисты, мы вам будем очень рады. Жители района тоже могут подождать решения ТИК на детской площадке рядом с управой.
Въехал в зону более-менее устойчивого мобильного интернета (это занятно, что у нас между Орлом и Калугой, вдоль крупнейшего шоссе есть огромные участки где почти нет связи, как в тундре какой-то) и полез посмотреть, что там вообще происходит.
я ошибся накануне со своим мрачным прогнозом о возможном провале штаба Гудкова-Каца. Случился успех, и я рад этому. Здесь явный позитивный результат именно с той точки зрения, которая мне кажется важной - не сама по себе "муниципальная перспектива" (она мне кажется мало интересной с точки зрения изменения режима), а именно с политической стороны. И Гудков, и Яшин, и Галямина - в разных словах - призвали к созданию поствыборного объединения, т.е. к продолжению "демкоалиции", к созданию Совета и т.д. На такой волне этой скорее всего получится. И это - важное "плечо". Этот результат повлияет и на президентские и на мэрские выборы. Потому что возник некий "штаб сопротивления", опробованы многие технологические идеи ("уберизация", как ее называют в штабе Гудкова). Есть много оснований для пессимизма: часть независимых депутатов интегрируется в текущую власть, между Гудковым и Навальным какое-то непреодоленное напряжение, Яблоко - плохое плечо для давления на режим, малые абсолютные цифры (Елена Конева, глава КОМКОНа - утром пессимистично написала: 1,5% электората поддержали "партию изменений") и т.д. Но все это, конечно, менее значимо пока, чем отчетливое очередное самообнаружение московского общества, которое, если верить итоговым цифрам - провело в муниципальные советы 266 протестных (? альтернативных? демократических? - как точнее назвать) кандидатов.
Хочу обратить внимание на то, что так называемые патриоты, которые сейчас отчаянно сокрушаются по поводу избрания независимых кандидатов и критикуют их еще не успевшую начаться работу, без нашего проекта не имели бы понятия, что эти выборы вообще состоятся.
Отвлекитесь от Димы Гудкова и Максима Каца. Вот самый курьезный итог кампании в Москве :
В столичные мундепы от партии «Справедливая Россия» избралось 10 человек, ранее у них было 128 муниципальных депутатов.
Помните, империя всегда наносит ответный удар. Ответочки тут можно ждать с двух предсказуемых и двигающихся навстречу сторон.
Либо власть обесценит победу и что-то сделает с институтом муниципальных депутатов: отменит муниципальный фильтр, заберет у депутатов полномочия (правда, куда дальше?). Или Кац проявит свою мурзилочную натуру: молодой, доказавший свою эффективносить и, главное, не радикальный и договороспособный технолог пригодился бы в команде какого-нибудь Ликсутова. Запрос на новые лица во власти всегда есть, да и мэрия Москвы в глазах фрондирующего истеблишмента все-таки не упыри из СК, а люди, которые приглашают лучших архитекторов мира, которые делают крутые парки, которые всем нравятся. Вообще простор для реакции тут богатый.
Команда Гудкова, которую многие поддерживали (и мы в том числе), сделала серьезную заявку на успех в Москве.
Да, мэрия вместе со своими нукерами из управ и бюджетных организаций через надомное голосование ограничила их результат теми округами, где избиратели были готовы к протесту.
Ну вот, Болотная дала эффект с лагом в пять лет. Стратегия участия в муниципальных выборах оказалась правильной. Кто в мск не воротил нос от подъездов, оказались в местных советах. А кто верит в изменения "сверху" и ждёт элитных расколов или волшебных назначений в правительство, останутся в той же ж.
Главный урок муниципальной кампании в Москве - сушка явки при наличии кампании со стороны оппонента, ориентированного на идеологически заряженную и мотивированную группу избирателей, может привести к непредсказуемым результатам.
Дежурю на горячей линии «Голоса», в последние часы 95% звонков идет с муниципальных выборов в Москве, и клиническая картина кристалльно ясна.
1. По всем районам, по всем УИКам составлено значительное количество заявлений для голосования на дому — речь идет про 3-5% от общего числа избирателей, что при ожидаемой явке в районе 15% превращается в 20-30% всех голосов.