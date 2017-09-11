я ошибся накануне со своим мрачным прогнозом о возможном провале штаба Гудкова-Каца. Случился успех, и я рад этому. Здесь явный позитивный результат именно с той точки зрения, которая мне кажется важной - не сама по себе "муниципальная перспектива" (она мне кажется мало интересной с точки зрения изменения режима), а именно с политической стороны. И Гудков, и Яшин, и Галямина - в разных словах - призвали к созданию поствыборного объединения, т.е. к продолжению "демкоалиции", к созданию Совета и т.д. На такой волне этой скорее всего получится. И это - важное "плечо". Этот результат повлияет и на президентские и на мэрские выборы. Потому что возник некий "штаб сопротивления", опробованы многие технологические идеи ("уберизация", как ее называют в штабе Гудкова). Есть много оснований для пессимизма: часть независимых депутатов интегрируется в текущую власть, между Гудковым и Навальным какое-то непреодоленное напряжение, Яблоко - плохое плечо для давления на режим, малые абсолютные цифры (Елена Конева, глава КОМКОНа - утром пессимистично написала: 1,5% электората поддержали "партию изменений") и т.д. Но все это, конечно, менее значимо пока, чем отчетливое очередное самообнаружение московского общества, которое, если верить итоговым цифрам - провело в муниципальные советы 266 протестных (? альтернативных? демократических? - как точнее назвать) кандидатов.