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Новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы
Новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы
blogGrigory Melkonyants
13.09 14:14 |  число просмотров 781
Объявлено о намерении создать Ассоциацию независимых депутатов муниципальных собраний Москвы для координации их деятельности
 
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В соцсетях спорят об итогах муниципальных выборов в Москве: можно ли называть победой результаты команды Гудкова и чем ответит ей "Единая Россия"?
Создан: 11.09.2017 17:37, обновлен: 13.09.2017 14:14
Просмотров: 1243
Теги:
13 сентября
Удивлён, что все пишут про муниципальный фильтр, будто мы его не прошлиссылка на данный пост
https://t.me/maximkatz/blogМаксим Кац
13.09. 12:55
Удивлён, что все пишут про муниципальный фильтр, будто мы его не прошли. Наши оппозиционные депутаты избрались в 62 районах Москвы. Также в нескольких районах есть не наши депутаты, которые уже сейчас сообщили, что готовы дать нам подпись, уже сейчас нам доступны около 280 подписей из 72 районов.
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Муниципальные выборы в Москве прошли и здорово, что новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбыссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigory.melkonyants/blogGrigory Melkonyants
13.09. 00:45
Муниципальные выборы в Москве прошли и здорово, что новоизбранных депутатов не бросают на произвол судьбы. В ленте пролетали новости. Первое впечатление, кто что предлагает. Дополняйте и уточняйте, пожалуйста, если есть чем.
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12 сентября
Пишут, что появился новый способ фальсификации выборов: через повторный подсчёт голосов в ТИКессылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000129417529blogАлександр Эйсман
12.09. 23:44
Пишут, что появился новый способ фальсификации выборов: через повторный подсчёт голосов в ТИКе. Сначала УИК у себя на месте проверяет бюллетени, подсчитывает голоса и составляет итоговый протокол. Копии этого протокола выдаются наблюдателям.
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Мэрия и префектура ЮЗАО не умеют проигрыватьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/konstantin.jankauskas/blogКонстантин Янкаускас
12.09. 22:20
Мэрия и префектура ЮЗАО не умеют проигрывать. На завтра назначено заседание территориальной избирательной комиссии Зюзино по поводу отмены одного из решений по муниципальным выборам. Начало заседания - в 19.00. Адрес - ул. Каховка, 12Б. Журналисты, мы вам будем очень рады. Жители района тоже могут подождать решения ТИК на детской площадке рядом с управой.
11 сентября
Мои поздравления и Диме (который мне нравится) и Максиму (который мне не нравится)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/navalny/blogНавальный
11.09. 19:40
Въехал в зону более-менее устойчивого мобильного интернета (это занятно, что у нас между Орлом и Калугой, вдоль крупнейшего шоссе есть огромные участки где почти нет связи, как в тундре какой-то) и полез посмотреть, что там вообще происходит.
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я ошибся накануне со своим мрачным прогнозом о возможном провале штаба Гудкова-Кацассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
11.09. 17:26
я ошибся накануне со своим мрачным прогнозом о возможном провале штаба Гудкова-Каца. Случился успех, и я рад этому. Здесь явный позитивный результат именно с той точки зрения, которая мне кажется важной - не сама по себе "муниципальная перспектива" (она мне кажется мало интересной с точки зрения изменения режима), а именно с политической стороны. И Гудков, и Яшин, и Галямина - в разных словах - призвали к созданию поствыборного объединения, т.е. к продолжению "демкоалиции", к созданию Совета и т.д. На такой волне этой скорее всего получится. И это - важное "плечо". Этот результат повлияет и на президентские и на мэрские выборы. Потому что возник некий "штаб сопротивления", опробованы многие технологические идеи ("уберизация", как ее называют в штабе Гудкова). Есть много оснований для пессимизма: часть независимых депутатов интегрируется в текущую власть, между Гудковым и Навальным какое-то непреодоленное напряжение, Яблоко - плохое плечо для давления на режим, малые абсолютные цифры (Елена Конева, глава КОМКОНа - утром пессимистично написала: 1,5% электората поддержали "партию изменений") и т.д. Но все это, конечно, менее значимо пока, чем отчетливое очередное самообнаружение московского общества, которое, если верить итоговым цифрам - провело в муниципальные советы 266 протестных (? альтернативных? демократических? - как точнее назвать) кандидатов.
Благодаря нашему объединенному штабу эта тема стала повесткой дняссылка на данный пост
https://www.facebook.com/citizenshteyn/blogЛюся Штейн
11.09. 14:32
Хочу обратить внимание на то, что так называемые патриоты, которые сейчас отчаянно сокрушаются по поводу избрания независимых кандидатов и критикуют их еще не успевшую начаться работу, без нашего проекта не имели бы понятия, что эти выборы вообще состоятся.
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Простые истины подтверждаютсяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/favorov/blogPetr Favorov
11.09. 13:43
Давно не был так доволен результатами выборов. Простые истины подтверждаются: все складывается постепенно, начинать надо с малого, плотность социальных связей ведет к конкурентной политике и т д.
Вот самый курьезный итог кампании в Москвессылка на данный пост
https://t.me/postposttruth/blogПостправда
11.09. 12:41
Отвлекитесь от Димы Гудкова и Максима Каца. Вот самый курьезный итог кампании в Москве : В столичные мундепы от партии «Справедливая Россия» избралось 10 человек, ранее у них было 128 муниципальных депутатов.
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Помните, империя всегда наносит ответный ударссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.a.fedoseev/blogРоман Федосеев
11.09. 11:58
Помните, империя всегда наносит ответный удар. Ответочки тут можно ждать с двух предсказуемых и двигающихся навстречу сторон. Либо власть обесценит победу и что-то сделает с институтом муниципальных депутатов: отменит муниципальный фильтр, заберет у депутатов полномочия (правда, куда дальше?). Или Кац проявит свою мурзилочную натуру: молодой, доказавший свою эффективносить и, главное, не радикальный и договороспособный технолог пригодился бы в команде какого-нибудь Ликсутова. Запрос на новые лица во власти всегда есть, да и мэрия Москвы в глазах фрондирующего истеблишмента все-таки не упыри из СК, а люди, которые приглашают лучших архитекторов мира, которые делают крутые парки, которые всем нравятся. Вообще простор для реакции тут богатый.
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"Измайловский майдан" победил благодаря настойчивости и решительности оппозиционных кандидатовссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
11.09. 11:54
"Измайловский майдан" победил благодаря настойчивости и решительности оппозиционных кандидатов. Молодцы, не дали украсть голоса москвичей!
В ХАМОВНИКАХ не прошел в совет НИ ОДИН ЕДИНОРОС (0 депутатов из 15)ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/iazar/blogIlya Azar
11.09. 09:53
спасибо всем за поздравления! очень приятно, но по-моему вы не все замечаете главную новость:
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оппозиция может консолидироваться и для самоорганизации ей не обязателен вождьссылка на данный пост
https://t.me/khodorkovski/blogkhodorkovski
11.09. 09:52
Команда Гудкова, которую многие поддерживали (и мы в том числе), сделала серьезную заявку на успех в Москве. Да, мэрия вместе со своими нукерами из управ и бюджетных организаций через надомное голосование ограничила их результат теми округами, где избиратели были готовы к протесту.
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Собянин мэром Москвы честно явно больше не избираемссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.kynev/blogAlexander Kynev
11.09. 07:45
Сергей Семенович Собянин мэром Москвы честно явно больше не избираем, и власти придется с этим что-то делать (и они что-то с этим сделают).
Ну вот, Болотная дала эффект с лагом в пять летссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.shavshukova/blogNatalia Shavshukova
11.09. 07:15
Ну вот, Болотная дала эффект с лагом в пять лет. Стратегия участия в муниципальных выборах оказалась правильной. Кто в мск не воротил нос от подъездов, оказались в местных советах. А кто верит в изменения "сверху" и ждёт элитных расколов или волшебных назначений в правительство, останутся в той же ж.
Главный урок муниципальной кампании в Москвессылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
11.09. 00:03
Главный урок муниципальной кампании в Москве - сушка явки при наличии кампании со стороны оппонента, ориентированного на идеологически заряженную и мотивированную группу избирателей, может привести к непредсказуемым результатам.
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10 сентября
Ракова очень плохо подготовиласьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
10.09. 14:08
Дежурю на горячей линии «Голоса», в последние часы 95% звонков идет с муниципальных выборов в Москве, и клиническая картина кристалльно ясна. 1. По всем районам, по всем УИКам составлено значительное количество заявлений для голосования на дому — речь идет про 3-5% от общего числа избирателей, что при ожидаемой явке в районе 15% превращается в 20-30% всех голосов.
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