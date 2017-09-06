11 сентября во Владивостоке состоится экстренный показ фильма "Матильда". Этот день является выражением скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка Иоанна Предтечи, усекновении Его Главы, день строгого поста. В связи с этим, выбранная дата так называемой "премьеры" раскрывает цель проекта "Матильда" - откровенное посягательство на духовную суть и память России, словно продолжение ритуала начатого 100 лет назад, в ходе которого зверски убили все Царскую Семью.

Кроме того, А.Е.Учитель умалчивает о том, что является ответчиком по иску о защите чести и достоинстве Святой Царской Семьи, где я выступаю истцом по доверенности от полномочного лица. И ему, как ответчику, должно быть известно о требовании о наложении обеспечительных мер в виде запрета показа кинокартины.

Иск находится в суде, поэтому хочу предостеречь А.Е.Учителя от поспешных шагов, которые способны не только оскорбить религиозные чувства сотен тысяч людей, то есть фактически нарушить их права, но и до принятия решения по сути являются основанием для предъявления дополнительных исковых требований.

"Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие" (Иов. 34,21)