Наблюдаю за скандалом по Матильде. Вчера Кадыров попросил исключить Чечню из прокатного удостоверения, сегодня Дагестан. И читаю с утра реакцию Минкульта - "мы учтем пожелания регионов, это их право". Слегка фигею ибо по закону прокатное удостоверение выдается на ВСЮ территорию России и никакие регионы из него исключать просто нельзя. Минкульт подтверждает - да, отдельные регионы исключать не можем. Если власти хотят чтобы "Матильду" у них не показывали - пусть договариваются с местными кинотеатрами. А это уже фактически цензура. У местных чиновников нет права запретить кинотеатрам что-то показывать (если речь не идет, конечно, о муниципальных кинотеатрах), но все мы понимаем что ни один коммерческий кинотеатр в Чечне и Дагестане теперь "Матильду" не покажет. Такого простого варианта - если фильм может оскорбить твои чувства, не ходи на него, - не рассматривается. Особо показательно это на фоне прошедшего везде и всюду без всяких проблем "Викинга". Там не просто святой мученик (как Николай II), а целый Креститель Руси князь Владимир поклонялся идолам, приносил человеческие жертвы, потреблял наркотики, изнасиловал будущую жену, приказал убить семью будущей жены, поспособствовал убийству родного брата. Кадыров даже ни пикнул. Можно, конечно, сказать что Владимир в итоге покаялся, но так и Николай расстался с любовницей когда женился. Хотя при чем тут логика вообще? https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/09/728683-minkult-smozhet развернуть>>