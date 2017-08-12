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Поклонская и мироточащий бюст
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 21:27 | число просмотров 4025 число постов 18
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст Николая II в Симферополе замироточил. Выходные для блогеров перестают быть томными
 
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Поклонская говорит
20.07 16:50 | число просмотров 2422 число постов 4
В соцсетях обсуждают интервью кандидата в депутаты Госдумы и крымского прокурора Натальи Поклонской, в котором она рассуждает о "силах за океаном", "нашей Украине" и судьбе Николая II
 
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"Матильда" <код для ЖЖ>
"Матильда"
Фильм Алексея Учителя "Матильда" про роман последнего русского царя Николая Романова и балерина Матильды Ксешинской получил прокатное удоставерение. Главный противник фильма, крымский депутат Наталья Поклонская, полагают в соцсетях, продолжит свою борьбу.
Создан: 12.08.2017 01:51, обновлен: 13.08.2017 14:31
Просмотров: 1004
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12 августа
В копилку "Матильды" и увлечения Романовыми артисткамиссылка на данный пост
https://t.me/redzion/blogКрасный Сион
12.08. 15:11
В копилку "Матильды" и увлечения Романовыми артистками. После Февральской революции управляющий Большим театром Л.Собинов в мае 1917 года писал властям: "Комендант Большого театра донёс мне, что в умывальной комнате министерской ложи обнаружена балетными артистами на высоте человеческого роста отдушина, ведущая в артистическую уборную, служащую для переодевания артисток оперы и балеты. Со стороны дамской уборной оканчивается решёткой, считавшейся за вентиляционное устройства".
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11 августа
Я уже спрашивал, но повторюсьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/krylovanton/blogАнтон Крылов
11.08. 19:59
Я уже спрашивал, но повторюсь. А кто знает, почему, когда год назад вышел фильм, в которым святой равноапостольный князь, пребывая в наркотическом опьянении, изнасиловал женщину, а также переубивал кучу народа, включая родственников, это не оскорбляло чувств верующих? И почему фильм про юношеский роман страстотерпца оскорбителен до невозможности?
Самыми активными противниками "Матильды" среди российских политиков стали власти кавказских республикссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
11.08. 14:22
Самыми активными противниками "Матильды" среди российских политиков стали власти кавказских республик - уже отметилось руководство Чечни, Дагестана и Ингушетии. Понятно, что дело тут не в желании защитить традиционные скрепы русского народа - тем более что представителей этого этноса в нацреспубликах с каждым годом остается всё меньше. В 2013 году Кадыров, не особо задумываясь о чувствах православных, загорелся идеей сместить Коломенский кремль с первой строчки конкурса «Россия 10» (в Грозном тогда даже погромили офисы "Билайна" и "Мегафона").
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Невозможно даже осознать, что Поклонская реально любит Николая 2ссылка на данный пост
https://t.me/Baronova/blogBaronova
11.08. 12:16
За последний год я думала, что: - У Учителя это такой промоушен - Поклонская отрабатывает заказ каких-то конкурентов прокатчиков "Матильды"
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9 августа
Наблюдаю за скандалом по Матильдессылка на данный пост
https://t.me/ksenyaboletskaya/blogksenyaboletskaya
09.08. 15:52
Наблюдаю за скандалом по Матильде. Вчера Кадыров попросил исключить Чечню из прокатного удостоверения, сегодня Дагестан. И читаю с утра реакцию Минкульта - "мы учтем пожелания регионов, это их право". Слегка фигею ибо по закону прокатное удостоверение выдается на ВСЮ территорию России и никакие регионы из него исключать просто нельзя. Минкульт подтверждает - да, отдельные регионы исключать не можем. Если власти хотят чтобы "Матильду" у них не показывали - пусть договариваются с местными кинотеатрами. А это уже фактически цензура. У местных чиновников нет права запретить кинотеатрам что-то показывать (если речь не идет, конечно, о муниципальных кинотеатрах), но все мы понимаем что ни один коммерческий кинотеатр в Чечне и Дагестане теперь "Матильду" не покажет. Такого простого варианта - если фильм может оскорбить твои чувства, не ходи на него, - не рассматривается. Особо показательно это на фоне прошедшего везде и всюду без всяких проблем "Викинга". Там не просто святой мученик (как Николай II), а целый Креститель Руси князь Владимир поклонялся идолам, приносил человеческие жертвы, потреблял наркотики, изнасиловал будущую жену, приказал убить семью будущей жены, поспособствовал убийству родного брата. Кадыров даже ни пикнул. Можно, конечно, сказать что Владимир в итоге покаялся, но так и Николай расстался с любовницей когда женился. Хотя при чем тут логика вообще? https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/09/728683-minkult-smozhet
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    «Матильда». Официальный трейлер №2
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