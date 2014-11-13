Про историю банды ГТА

1. Обратим внимание, что конвоирование в подвал 5-х обвиняемых в бандитизме двумя конвоирами (одна из них женщина?) выходит за рамки "неточного соблюдения" инструкции. Да и по инструкции вниз пешком .

2. Обратим внимание, что подсудимые "раскачали лифт, вызвав тем его остановку" между этажами, разоружили в лифте обоих конвойных, но сами выбраться не могли.

3. Обратим внимание, что техники "вытащили лифт" на 3-й этаж, при этом разоруженные конвойные не были расстреляны или даже ранены

4. Обратим внимание, что выскочив из лифта бандиты побежали не к выходу, а в один из залов заседаний, где именно там и были убиты двумя полицейскими.(см видео)

4. Наконец обратим внимание на эту цепь странных совпадений.



Будем наблюдать

