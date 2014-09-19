В Московском областном суде при попытке побега убиты трое членов "Банды ГТА", пострадал один сотрудник Росгвардии. В соцсетях обсуждают организацию работы конвоя, охранявшего банду, на счету которой несколько убийств.
Как, интересно, так вышло, что пятерых особо опасных террористов-исламистов из «банды ГТА» охранял конвой из двух человек, один из которых — женщина?
Помню, на суде по делу Ура.Ру, когда на скамье подсудимых была женщина-журналист, даже не находящаяся под стражей, в зале дежурило по четыре-пять здоровенных лбов в камуфляже и с оружием.
Привет, это Никита Сологуб. Сейчас в Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела «банды ГТА».
По случайности или нет, но дело «банды ГТА» было направлено в Мособлсуд практически ровно год назад. Вместе с коллегой из «Каспаров.Ру» мы честно пытались освещать процесс (другим журналистам оказалось достаточно лишь первого заседания), но к январю на это дело не хватило и нас. Встаешь в 8 утра, чтобы к 10:30 или 11 попасть в Мособл, ждешь адвокатов полтора-два часа (все они работают по назначению, поэтому выполняют свои обязанности, мягко говоря, спустя рукава), потом заседание переносится по причине неявки свидетеля, адвоката или болезни подсудимого.
В ночь со вторника на среду, 1 октября, в Подмосковье рядом с Бронницами водитель грузовика по характерному хлопку понял, что у его автомобиля пробито колесо. Мужчина не стал останавливаться, так как знал, что на Малом бетонном кольце орудуют убийцы, прозванные «бандой ГТА». Подозрения дальнобойщика подтвердились появлением «на хвосте» серебристого ВАЗа 15-й модели. Именно на этом авто, по предположению сыщиков, передвигаются убийцы. Машина преследовала грузовик в течение часа.
Началось со вчера, когда я прочла большую статью про "банду ГТА".
Прочла и прочла. Забыла.
Сегодня, запостив мимимишечных собак, села в машину в аутлете Внуково. Выруливаю со стоянки и вижу: какая-то машина накручивает круги вокруг столба. А путь мой мимо нее к выезду. А она накручивает до свиста тормозов. Я бочком, аккуратно и быстро выехала. И забыла.
О грибниках. Сначала все же о грибниках, т.к. этой информации нет нигде. Данные проверены (со слов моего друга - сотрудника следственного отдела, и знакомой - медика). С конца августа на юге Московской области каждые несколько дней убивают грибников. Работает ОПГ. В людей стреляют издалека, далее контрольный в упор пулями калибра 9мм (такие же используются при убийствах автомобилистов). Статистика по лесным массивам около (по хронологии, последнее убийство 11.09 в Романцево): п. Курилово - 7 человек д. Сатино-татарское - 1 человек д. Юрово - 1 человек (со слов таксистов) пгт. Львовский - 2 человека п. Романцево (рядом парк-отель Фореста) - 2 человека Чеховский район - 2 человека (по данным с форумов, авторитетного подтверждения нет) Данных по другим районам у меня нет. Пожалуйста, по возможности, воздержитесь от походов в лес в этих районах. Если у кого-то рядом дачные поселки или живут родственники, то старайтесь без крайней необходимости не гулять по темным улицам поселков и прибывать на место засветло.
Вчера реально осознал, что банда ГТА, расстреливающая машины и дачников не миф, а суровая реальность. Поступил инсайд.
Дачу покупать стало немного страшно.
Пока думал об этом, увидел в ленте пост от Рамзана Ахматовича. Не по теме. Задумался, а что если на недельку в МО выпустить на дороги патрули Кадыровцев. С их опытом партизанской войны и маскировки в лесах и горах вопрос с девяткой-убийцей решится на первой же охоте нелюдей. Пустить энергию тех, у кого реально рука не дрогнет, куда нужно.
Убийцы на подмосковных трассах, известные как «банда ГТА», могут быть бывшими спецназовцами. Как установило следствие, выпущенные ими пули изготовлены для подразделений специального назначения. Напомним, преступники, совершившие за последние несколько месяцев в Подмосковье и столице как минимум 14 нападений на автомобилистов. Глухой ночью рассыпали на дороге специальные шипы примерно за километр до поста ГАИ и ждали в засаде. Когда жертвы выходили из машин, их хладнокровно расстреливали. А после того, как один водитель выжил, автоманьяки стали делать контрольный выстрел в голову. Следователи, ведущие дела «банды ГТА», не могли оставить без внимания пули, используемые убийцами. Выяснилось, что они особенные: невозможно определить, какому оружию боеприпасы принадлежат, а изготавливают их лишь в одном месте – на Тульском оружейном заводе. Предназначены такие пули для спецподразделений, ими нередко пользуются снайперы.
Касается ВСЕХ!!!Моё обращение связанно с убийствами на трассах М4 и М5. Вчера произошел ещё один случай неудавшегося нападения в районе Барыбино по Старой Каширке. Хорошо, что многие водители осведомлены и не останавливаются для замены пробитых колёс. За последние 2 мес. было совершено около 20 зафиксированных нападений и убийств на водителей, которые останавливались, что бы заменить умышленно пробитые убийцами колеса. И десятки не зафиксированных, которые происходят почти каждый день. Раньше нападения происходили исключительно в ночное время, теперь преступники обнаглели и расстреливают машины даже днём. Я езжу по трассе М4 2 раза день, почти всегда с детьми, и ни разу не видела не одного сотрудника правоохранительных органов. Не одной машины, не одного патруля….Что должно было быть логичным при таких обстоятельствах. Вряд ли они сидят в засаде, так как нападения происходят почти каждый день. Вся эта ситуация усердно замалчивается и информация исходит только от соц. сетей , самих пострадавших и каких-то редких статей в местных изданиях . Был один репортаж, на этом информирование закончилось. От правоохранительных органов тоже ответа добиться невозможно. Они просто отмахиваются. А сегодня на одном из постов, рядом с которым было совершено нападение, очень искренне удивились, когда узнали о происходящих расстрелах водителей. Не знаю, чего ждут наши власти и почему так упорно замалчивается происходящее, но одно точно, скоро сами жители и те люди, которые ездят по этим трассам возьмутся за оружие и устроят охоту. Я сама всерьёз думаю приобрести боевой пистолет и плевать я хотела назакон, которому плевать на меня, когда дело касается жизни и безопасности моей семьи. И даже рука не дрогнет…
Знакомая из Воскресенска рассказала мне о том, что Подмосковье теперь не может жить и ездить спокойно: случаи нападений бандитов (предположительно из группировки GTA) на автомобилистов не прекращаются. Число жертв непрерывно растёт.