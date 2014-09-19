Касается ВСЕХ!!!Моё обращение связанно с убийствами на трассах М4 и М5. Вчера произошел ещё один случай неудавшегося нападения в районе Барыбино по Старой Каширке. Хорошо, что многие водители осведомлены и не останавливаются для замены пробитых колёс. За последние 2 мес. было совершено около 20 зафиксированных нападений и убийств на водителей, которые останавливались, что бы заменить умышленно пробитые убийцами колеса. И десятки не зафиксированных, которые происходят почти каждый день. Раньше нападения происходили исключительно в ночное время, теперь преступники обнаглели и расстреливают машины даже днём. Я езжу по трассе М4 2 раза день, почти всегда с детьми, и ни разу не видела не одного сотрудника правоохранительных органов. Не одной машины, не одного патруля….Что должно было быть логичным при таких обстоятельствах. Вряд ли они сидят в засаде, так как нападения происходят почти каждый день. Вся эта ситуация усердно замалчивается и информация исходит только от соц. сетей , самих пострадавших и каких-то редких статей в местных изданиях . Был один репортаж, на этом информирование закончилось. От правоохранительных органов тоже ответа добиться невозможно. Они просто отмахиваются. А сегодня на одном из постов, рядом с которым было совершено нападение, очень искренне удивились, когда узнали о происходящих расстрелах водителей. Не знаю, чего ждут наши власти и почему так упорно замалчивается происходящее, но одно точно, скоро сами жители и те люди, которые ездят по этим трассам возьмутся за оружие и устроят охоту. Я сама всерьёз думаю приобрести боевой пистолет и плевать я хотела назакон, которому плевать на меня, когда дело касается жизни и безопасности моей семьи. И даже рука не дрогнет… развернуть>>