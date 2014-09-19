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Тот неловкий момент, когда "мафия" и "бандиты" можно употреблять без кавычек
Тот неловкий момент, когда "мафия" и "бандиты" можно употреблять без кавычек
blogNavalny
13.11 12:55 |  число просмотров 3822
Главарь "Банды GTA", убивавшей людей в Подмосковье несколько месяцев жил в доме руководителя управления делами Генпрокуратуры РФ Алексея Староверова, то есть одного из руководителей этого ведомоства, работающего в непосредственном подчинении Генпрокурора
 
Прошу максимальный репост!
Прошу максимальный репост!
blogАлена Ямпольская
18.09 23:38 |  число просмотров 177950
Касается ВСЕХ!!!Моё обращение связанно с убийствами на трассах М4 и М5. Вчера произошел ещё один случай неудавшегося нападения в районе Барыбино по Старой Каширке
 
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Банда ГТА <код для ЖЖ>
Банда ГТА

В Московском областном суде при попытке побега убиты трое членов "Банды ГТА", пострадал один сотрудник Росгвардии. В соцсетях обсуждают организацию работы конвоя, охранявшего банду, на счету которой несколько убийств.
Создан: 19.09.2014 10:49, обновлен: 01.08.2017 17:00
Просмотров: 33571
Теги:
1 августа
пятерых особо опасных террористов-исламистов из "банды ГТА" охранял конвой из двух человекссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
01.08. 15:37
Как, интересно, так вышло, что пятерых особо опасных террористов-исламистов из «банды ГТА» охранял конвой из двух человек, один из которых — женщина? Помню, на суде по делу Ура.Ру, когда на скамье подсудимых была женщина-журналист, даже не находящаяся под стражей, в зале дежурило по четыре-пять здоровенных лбов в камуфляже и с оружием.
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то ли кто-то из подсудимых выхватил оружие у пристава, то ли кто-то пришел в суд со своим оружием и начал стрелятьссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
01.08. 15:35
Привет, это Никита Сологуб. Сейчас в Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела «банды ГТА». По случайности или нет, но дело «банды ГТА» было направлено в Мособлсуд практически ровно год назад. Вместе с коллегой из «Каспаров.Ру» мы честно пытались освещать процесс (другим журналистам оказалось достаточно лишь первого заседания), но к январю на это дело не хватило и нас. Встаешь в 8 утра, чтобы к 10:30 или 11 попасть в Мособл, ждешь адвокатов полтора-два часа (все они работают по назначению, поэтому выполняют свои обязанности, мягко говоря, спустя рукава), потом заседание переносится по причине неявки свидетеля, адвоката или болезни подсудимого.
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6 октября
200 000 рублей за информацию о убийцах.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/missis.mcblogТатьяна Макаренко
06.10. 09:37
  200 000 рублей за информацию о убийцах.
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А еще вчера около Афанасово (по слухам) сработала банда гта ссылка на данный пост
https://twitter.com/DenisKunaev/blogDenisKunaev
06.10. 00:16
А еще вчера около Афанасово (по слухам) сработала банда гта - пробили колеса мужику, но он доехал до заправки... 
5 октября
В ночь со вторника на среду, 1 октября, в Подмосковье рядом с Бронницами водитель грузовикассылка на данный пост
http://vk.com/dalnoboishik48rusblogДальнобойщик?°??
05.10. 20:58
В ночь со вторника на среду, 1 октября, в Подмосковье рядом с Бронницами водитель грузовика по характерному хлопку понял, что у его автомобиля пробито колесо. Мужчина не стал останавливаться, так как знал, что на Малом бетонном кольце орудуют убийцы, прозванные «бандой ГТА». Подозрения дальнобойщика подтвердились появлением «на хвосте» серебристого ВАЗа 15-й модели. Именно на этом авто, по предположению сыщиков, передвигаются убийцы. Машина преследовала грузовик в течение часа.
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27 сентября
Сейчас было очень страшноессылка на данный пост
https://www.facebook.com/namenatalyblogNatalia Oss
27.09. 01:16
Началось со вчера, когда я прочла большую статью про "банду ГТА". Прочла и прочла. Забыла. Сегодня, запостив мимимишечных собак, села в машину в аутлете Внуково. Выруливаю со стоянки и вижу: какая-то машина накручивает круги вокруг столба. А путь мой мимо нее к выезду. А она накручивает до свиста тормозов. Я бочком, аккуратно и быстро выехала. И забыла.
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26 сентября
Это действительно важная информацияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/okimelblogОльга Вихарева
26.09. 16:32
О грибниках. Сначала все же о грибниках, т.к. этой информации нет нигде. Данные проверены (со слов моего друга - сотрудника следственного отдела, и знакомой - медика). С конца августа на юге Московской области каждые несколько дней убивают грибников. Работает ОПГ. В людей стреляют издалека, далее контрольный в упор пулями калибра 9мм (такие же используются при убийствах автомобилистов). Статистика по лесным массивам около (по хронологии, последнее убийство 11.09 в Романцево): п. Курилово - 7 человек д. Сатино-татарское - 1 человек д. Юрово - 1 человек (со слов таксистов) пгт. Львовский - 2 человека п. Романцево (рядом парк-отель Фореста) - 2 человека Чеховский район - 2 человека (по данным с форумов, авторитетного подтверждения нет) Данных по другим районам у меня нет. Пожалуйста, по возможности, воздержитесь от походов в лес в этих районах. Если у кого-то рядом дачные поселки или живут родственники, то старайтесь без крайней необходимости не гулять по темным улицам поселков и прибывать на место засветло.
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Дачу покупать стало немного страшноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001919232341blogЧистозвонов Чистозвонофф
26.09. 11:16
 Вчера реально осознал, что банда ГТА, расстреливающая машины и дачников не миф, а суровая реальность. Поступил инсайд.

Дачу покупать стало немного страшно.
Пока думал об этом, увидел в ленте пост от Рамзана Ахматовича. Не по теме. Задумался, а что если на недельку в МО выпустить на дороги патрули Кадыровцев. С их опытом партизанской войны и маскировки в лесах и горах вопрос с девяткой-убийцей решится на первой же охоте нелюдей. Пустить энергию тех, у кого реально рука не дрогнет, куда нужно.
19 сентября
Предупреждение! Для тех, кто передвигается на авто по Московской областиссылка на данный пост
http://pa-ek.livejournal.com/blogpa-ek
19.09. 02:09
Кто не в теме, погуглите про банду GTA Сегодня, двигаясь по дороге М5 "Урал" на автомобиле БМВ, в населенном пункте Никитское я пробил колесо. Было это около 19 часов
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Не останавливайтесь и не подвозите пассажиров! ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/berezitsky.iblogИван Березицкий
19.09. 00:51
ВНИМАНИЕ !!! Максимальный репост !!! Будьте осторожны на дорогах ! Возите с собой оружие самообороны!
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18 сентября
Автоманьяки "банда ГТА" - бывшие спецназовцы! Новые подробности убийц 15-40 человекссылка на данный пост
http://shishkinvv.livejournal.com/blogshishkinvv
18.09. 20:29
Убийцы на подмосковных трассах, известные как «банда ГТА», могут быть бывшими спецназовцами. Как установило следствие, выпущенные ими пули изготовлены для подразделений специального назначения. Напомним, преступники, совершившие за последние несколько месяцев в Подмосковье и столице как минимум 14 нападений на автомобилистов. Глухой ночью рассыпали на дороге специальные шипы примерно за километр до поста ГАИ и ждали в засаде. Когда жертвы выходили из машин, их хладнокровно расстреливали. А после того, как один водитель выжил, автоманьяки стали делать контрольный выстрел в голову. Следователи, ведущие дела «банды ГТА», не могли оставить без внимания пули, используемые убийцами. Выяснилось, что они особенные: невозможно определить, какому оружию боеприпасы принадлежат, а изготавливают их лишь в одном месте – на Тульском оружейном заводе. Предназначены такие пули для спецподразделений, ими нередко пользуются снайперы.
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ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/yampol.alyablogАлена Ямпольская
18.09. 10:54
Касается ВСЕХ!!!Моё обращение связанно с убийствами на трассах М4 и М5. Вчера произошел ещё один случай неудавшегося нападения в районе Барыбино по Старой Каширке. Хорошо, что многие водители осведомлены и не останавливаются для замены пробитых колёс. За последние 2 мес. было совершено около 20 зафиксированных нападений и убийств на водителей, которые останавливались, что бы заменить умышленно пробитые убийцами колеса. И десятки не зафиксированных, которые происходят почти каждый день. Раньше нападения происходили исключительно в ночное время, теперь преступники обнаглели и расстреливают машины даже днём. Я езжу по трассе М4 2 раза день, почти всегда с детьми, и ни разу не видела не одного сотрудника правоохранительных органов. Не одной машины, не одного патруля….Что должно было быть логичным при таких обстоятельствах. Вряд ли они сидят в засаде, так как нападения происходят почти каждый день. Вся эта ситуация усердно замалчивается и информация исходит только от соц. сетей , самих пострадавших и каких-то редких статей в местных изданиях . Был один репортаж, на этом информирование закончилось. От правоохранительных органов тоже ответа добиться невозможно. Они просто отмахиваются. А сегодня на одном из постов, рядом с которым было совершено нападение, очень искренне удивились, когда узнали о происходящих расстрелах водителей. Не знаю, чего ждут наши власти и почему так упорно замалчивается происходящее, но одно точно, скоро сами жители и те люди, которые ездят по этим трассам возьмутся за оружие и устроят охоту. Я сама всерьёз думаю приобрести боевой пистолет и плевать я хотела назакон, которому плевать на меня, когда дело касается жизни и безопасности моей семьи. И даже рука не дрогнет…
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11 сентября
Морги Воскресенска переполненыссылка на данный пост
http://xaustov.livejournal.com/blogxaustov
11.09. 02:59
Знакомая из Воскресенска рассказала мне о том, что Подмосковье теперь не может жить и ездить спокойно: случаи нападений бандитов (предположительно из группировки GTA) на автомобилистов не прекращаются. Число жертв непрерывно растёт. 
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