Юля подсказала правильную идею.

Как работал журналист. Обобщение.

Мог ли журналист задавать нежесткие вопросы? Мог, и получилось бы тысяча пятисотое интервью ни о чем.

Мог ли журналист не спорить? Мог, а мог и спорить, получив на то согласие (и одобрение!) интервьюируемого.

Мог ли журналист согласиться с незаконным требованием ничего не публиковать? Мог. Но тогда возникли бы сомнения в том, ту ли профессию он выбрал.

Мог ли журналист напечатать интервью по основному месту работу? Не мог, потому что редакция от него отказалась.

Есть ли закон, обязывающий публиковать тексты исключительно по основному месту работы? Нет. Такого закона нет.

Мог ли журналист дать возможность обработать текст в плане (безусловно необходимого) перевода из устной речи в письменную без изменения его смысла? Не мог, потому что сразу услышал требование не публиковать вообще, а также отказ от предоставления контактов. Следовательно, интервью можно было расшифровывать только дословно, потому что любое вмешательство в стиль могло быть расценено как вмешательство в смысл.

Альтернативной линией поведения было только отсутствие публикации вообще.

Точка.

Следовательно, спор сводится к одному вопросу: обладало ли интервью достаточной общественной значимостью для того, чтобы быть опубликованным вопреки всем вышеперечисленным сомнениям?

Но, простите, последние двое суток, по-моему, уже ответили на этот вопрос.

Я очень надеюсь, что это мой последний пост по этой теме :)

