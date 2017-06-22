Конечно, надо разговаривать и с пропагандистами, и брать интервью у тех людей, чьи взгляды тебе несимпатичны. Делиться на два лагеря, каждый из которых держит глухую оборону и находится в коконе ненависти и не общается друг с другом - совершенно не правильно. Но иногда это, конечно, тяжеловато. И подходить к этому надо не с помощью штампов. Разговор Алексиевич ужасен тем, что это столкновение штампов. И с той и другой стороны. И симпатии не вызывает ни одна из сторон, если честно. Просто если то что журналист говорит штампами - это не вызывает у меня никаких эмоций, то Алексиевич, конечно, удивляет. развернуть>>