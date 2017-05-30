|Потрясающее хамство со стороны МЧС
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30.05 18:43 | 1134
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Потрясающее хамство со стороны МЧС. Просто потрясающее. У меня нет слов. Давайте я просто процитирую ответ человека, который отвечает за оповещение населения:
«Информирование было достаточным. Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Алексей Вагутович. При этом он заметил, что смс-рассылка это «не панацея».
По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.
«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»"
Вагутовичу хочется сказать следующее:
Короче, у меня, если честно, складывается полное впечатление, что вот эти люди там деградировали целиком и полностью. Даже службу 112, в 21-м веке, сделать толком не могут, хотя потрачены на это уже миллиарды рублей. Гнать этого Вагутовича из должности надо, причем чем быстрее, тем лучше будет для нас всех.
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