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Потрясающее хамство со стороны МЧС
Потрясающее хамство со стороны МЧС
Петр Шкуматов
30.05 18:43 |  число просмотров 1134

Потрясающее хамство со стороны МЧС. Просто потрясающее. У меня нет слов. Давайте я просто процитирую ответ человека, который отвечает за оповещение населения:

«Информирование было достаточным. Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Алексей Вагутович. При этом он заметил, что смс-рассылка это «не панацея».

По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»"

Вагутовичу хочется сказать следующее:
1. Вы врете, что осуществлялась массовая рассылка СМС. Получили сообщения лишь единицы, да и то в каком то случайном, хаотическом порядке.
2. Вы обязаны в силу того места, где вы работаете, доносить информацию вплоть до таких дыр, где лишь мыши живут. Это ваша работа. Если не справляетесь - увольняйтесь.
3. Все ваши эти сраные "оранжевые уровни" никому нахрен не уперлись. Люди не понимают, что вы им пытаетесь донести! Вы выражаетесь каким то уебищным языком, в какой жопе вы его изучали??? Напишите нормально, по русски: будет сильный ураган, с 15-00 до 16-00 на улицу не выходить, машины переставить. ВСЁ!

Короче, у меня, если честно, складывается полное впечатление, что вот эти люди там деградировали целиком и полностью. Даже службу 112, в 21-м веке, сделать толком не могут, хотя потрачены на это уже миллиарды рублей. Гнать этого Вагутовича из должности надо, причем чем быстрее, тем лучше будет для нас всех.
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