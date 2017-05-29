В Москве из-за урагана 16 погибших, больше чем в Петербурге после теракта. Город не замер в ужасе, люди не боятся зайти в парк, как в Петербурге боялись зайти в метро. Все просто шагают через поваленные в парке Горького деревья или даже делают селфи. В Шри-Ланке наводнение, около 170 погибших людей, а это одно из самых популярных направлений у россиян, это не где-то в неизвестности. Я смотрю на эти фотографии, где еще в марте были потрясающие джунгли и обезьяны, которых я кормила цветами, маленькие буддистские храмы, где мы фотографировались с ланкийцами в оранжевых одеждах. Пытаюсь найти информацию, как можно помочь, пока только публикации о том, что власти страны просят мир о помощи и ни одной ссылки, что же можно сделать. А еще в Мексике вчера наводнение и прорыв канализации, об этом в СМИ вообще нет ничего. развернуть>>