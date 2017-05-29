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Посты по теме
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм
blogLiubov Yakubovskaya
2.06 17:15 |  число просмотров 1196
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник
 
Потрясающее хамство со стороны МЧС
Потрясающее хамство со стороны МЧС
blogПетр Шкуматов
30.05 18:43 |  число просмотров 1775
Все ваши эти сраные "оранжевые уровни" никому нахрен не уперлись. Люди не понимают, что вы им пытаетесь донести!
 
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Ураган в Москве <код для ЖЖ>
Ураган в Москве
Днем 29 мая на Москву обрушился ураган. Погибли, по разным данным, от 6 до 8 человек. В соцсетях обсуждают катаклизм.
Создан: 29.05.2017 18:47, обновлен: 02.06.2017 17:18
Просмотров: 1659
Теги:
1 июня
Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать штормссылка на данный пост
https://www.facebook.com/liubov.yakubovskaya/blogLiubov Yakubovskaya
01.06. 12:19
Коротко. Росгидромет блокирует на территории РФ данные метеорадаров, которые могут предсказывать шторм. Которые его и предсказали в понедельник. Метеорадары есть, данных - нет. И у МЧС их тоже нет. Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области в государственной газете объявляет о том, что ничего не знает ни о каких метеорадарах.
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31 мая
В Москве из-за урагана 16 погибших, больше чем в Петербурге после терактассылка на данный пост
https://www.facebook.com/violetta.ryabko/blogVioletta Ryabko
31.05. 21:53
В Москве из-за урагана 16 погибших, больше чем в Петербурге после теракта. Город не замер в ужасе, люди не боятся зайти в парк, как в Петербурге боялись зайти в метро. Все просто шагают через поваленные в парке Горького деревья или даже делают селфи. В Шри-Ланке наводнение, около 170 погибших людей, а это одно из самых популярных направлений у россиян, это не где-то в неизвестности. Я смотрю на эти фотографии, где еще в марте были потрясающие джунгли и обезьяны, которых я кормила цветами, маленькие буддистские храмы, где мы фотографировались с ланкийцами в оранжевых одеждах. Пытаюсь найти информацию, как можно помочь, пока только публикации о том, что власти страны просят мир о помощи и ни одной ссылки, что же можно сделать. А еще в Мексике вчера наводнение и прорыв канализации, об этом в СМИ вообще нет ничего.
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Провал МЧС с информированием населения об урагане в Москве косвенно бьет и по Шойгу. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
31.05. 00:24
Провал МЧС с информированием населения об урагане в Москве косвенно бьет и по Шойгу. С точки зрения пиара получается, что он не смог оставить после себя работающую систему. Удар по образу самого эффективного менеджера в правительстве и, соответственно, по политическим перспективам.
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30 мая
Собственное парламентское расследование должны провести депутаты мгд.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000976634979blogЮлия Галямина
30.05. 20:33
Мэрия Москвы и следственные органы обязаны провести проверку причин массовой гибели людей в результате урагана. Были ли здесь факторы, связанные с ненадлежащим качеством работ по благоустройству города, крепления конструкций и т.д. Ну и отдельный вопрос к мчс.
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29 мая
Даже от ураганов последствия могли бы быть меньшессылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
29.05. 17:25
На данный момент от урагана погибло уже шесть москвичей. Имущество повреждено, автомобили побиты... Но все же не все нужно относить на стихию. Какие-то последствия ураганов можно было бы снижать.
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Бежала после лекций сквозь ливень и штормссылка на данный пост
https://www.facebook.com/eapanfilova/blogElena A. Panfilova
29.05. 16:52
Бежала после лекций сквозь ливень и шторм. Вместе с ветками мимо меня пролетел лягушонок. Скажите, пожалуйста, это уже оно то самое, или ещё не совсем?
вырванные с корнем деревья, пара разбитых машинссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.shavshukova/blogNatalia Shavshukova
29.05. 16:05
ехали с таксистом по Ленинградке, вырванные с корнем деревья, пара разбитых машин, мимо нас красиво прокатился знак "поворот разрешен".
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