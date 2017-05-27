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Котик дня
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У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу
У нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу
Ekaterina Skulskaia
27.05 22:12 |  число просмотров 573
Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек. Ее программы хватает, чтобы играть на двух инструментах почти два часа, и при этом она не ноет, что устала. Анька крута.
А это ее друг - офицер риджвудской полиции. Сегодня целый вечер он следил за тем, чтобы Аня и еще десяток юных дарований играли в безопасности. Как и другие наши полицейские, иногда он тратит несколько дней своего отпуска для того, чтобы в свое свободное время заниматься с детьми в летнем лагере "Детская полицейская академия". Потому что у нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу.
А это наши друзья, которые пришли посмотреть на Аньку и поддержать ее во время первого выступления. И мы стоим вместе с ними, а мимо проходят люди и спрашивают тихонько: "Это ваша девочка? Спасибо ей большое!". Элегантные asian ladies останавливаются послушать. Официанты с тарелками в руках улыбаются моему серьезному ребенку, который под конец вечера, кажется, уже с трудом видел ноты.
И я рада за дочь, и мне приятно, что наши друзья пришли. Но за несколько часов до этого в Москве арестовали десятилетнего мальчика - просто за то, что он читал на улице стихи Шекспира. И этот контраст мне кажется каким-то невероятным фарсом.
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Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
число просмотров 597 число постов 16
Рядом с Арбатом полиция грубо задержала 10-летнего мальчика, читавшего стихи Шекспира. Ребенок был задержан и доставлен в отделение полиции Арбат. В результате общественного резонанса и помощи правозащитников мальчик был отпущен из ОВД, а его родителям принесены извинения.
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Китайская лесопилка
blogAnton Popov    27.05 10:52 |  число просмотров 1261
Китайская лесопилка Не хотел выкладывать такую жуть, но вы потерпите. Это Канск сегодня, после вчерашнего пожара.
 
События, к которым ты не готов
blogKirill Serebrennikov    26.05 18:29 |  число просмотров 1018
События, к которым ты не готов Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры)
 
Лажа на лаже
blogКсения Болецкая    26.05 12:01 |  число просмотров 1488
Лажа на лаже Навальный внезапно открыл Америку и выяснил что "другу Путина" Ковальчуку "принадлежит все российское телевидение".
 
Сама не могу до конца осознать, что все эти события происходили наяву и со мной
blogEkaterina Semyanovskaya    25.05 20:58 |  число просмотров 1882
Сама не могу до конца осознать, что все эти события происходили наяву и со мной Нанятых застройщиком ребят было, в среднем, 4 человека на одного нашего. В итоге, у принадлежащего нашему жильцу машины разбито заднее стекло, меня за волосы волокли по земле, душили как в американском триллере
 
О ситуации с "большим театральным делом"
blogОльга Евгентевна    25.05 16:47 |  число просмотров 1571
О ситуации с "большим театральным делом" Сегодня утром адвокат Андрей Золотухин, который защищал Кирилла Серебренникова на обыске, допросе и т.д. не смог связаться со своим доверителем
 
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Адвокаты по назначению — друзья ментов
blogPolina Nemirovsky    25.05 09:00 |  число просмотров 1658
Адвокаты по назначению — друзья ментов Шпаков, которому дали полтора года за митинг 26 марта — это яркий пример того, почему НИКОГДА нельзя верить адвокатам по назначению
 
На лице написано недоумение
blogSerguei Parkhomenko    24.05 21:24 |  число просмотров 2047
На лице написано недоумение Второе видеообращение Усманова к Навальному - слабое, истерично-злобное и, как ни странно, растерянное
 
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа
blogАлексей Карнаухов    23.05 17:37 |  число просмотров 2275
Нашли у госпожи Поклонской пени по налогам за транспортное средство и не нашли мужа Ни машины, ни мужа в антикоррупционных декларациях бывшего прокурора, ныне депутата нет
 
Цитаты дня
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
" Интерфакс: по некоторым данным, всех сотрудников театра Гоголь-Центра и актёров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны. Заложники. "
23.05 |
blog Varfolomeev
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Статьи дня
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании
Юлия Сапронова  26.05 18:34 |  число просмотров 314
Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании 26 мая пресс-служба Алишера Усманова обвинила Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Его блог был заблокирован, а миллиардер оказался вовлечен в скандал с британскими блогерами
"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
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"Руслан Соколовский, извините, идиот". Речь видеоблогера Саши Спилберг с трибуны Госдумы
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Чечня без геев
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Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
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В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2103
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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"Ленин" Данилкина
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В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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