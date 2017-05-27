Это моя дочь Аня. Она играет на улице в рамках проекта Риджвудской гильдии предпринимателей, чтобы сделать город еще прекраснее... и чтобы на законных основаниях скупить половину магазина игрушек. Ее программы хватает, чтобы играть на двух инструментах почти два часа, и при этом она не ноет, что устала. Анька крута.

А это ее друг - офицер риджвудской полиции. Сегодня целый вечер он следил за тем, чтобы Аня и еще десяток юных дарований играли в безопасности. Как и другие наши полицейские, иногда он тратит несколько дней своего отпуска для того, чтобы в свое свободное время заниматься с детьми в летнем лагере "Детская полицейская академия". Потому что у нас дети и полицейские привыкли доверять друг другу.

А это наши друзья, которые пришли посмотреть на Аньку и поддержать ее во время первого выступления. И мы стоим вместе с ними, а мимо проходят люди и спрашивают тихонько: "Это ваша девочка? Спасибо ей большое!". Элегантные asian ladies останавливаются послушать. Официанты с тарелками в руках улыбаются моему серьезному ребенку, который под конец вечера, кажется, уже с трудом видел ноты.

И я рада за дочь, и мне приятно, что наши друзья пришли. Но за несколько часов до этого в Москве арестовали десятилетнего мальчика - просто за то, что он читал на улице стихи Шекспира. И этот контраст мне кажется каким-то невероятным фарсом.













