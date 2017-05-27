Ещё один аспект. Люди лояльные и системные (а не только тролли) всегда ищут в самых вопиющих, самых людоедских действиях властей какое-нибудь хотя бы пустяшное оправдание. "Нет, ну формальный повод был". Это обыкновенное лицемерие, вызванное как раз этой системностью, или в более тяжёлых случаях, стокгольмским синдромом. Они оправдывают себя тем , что неоправданной жестокостью власть худо-бедно следит за законностью. Дескать, ну хоть где-то. Не поймали и не хотят ловить напавших на Навального, ну ничего, зато мальчишку с Арбата забрали, насколько в обществе спокойнее стало! Это чрезвычайно подлая позиция, поскольку законы вообще-то придумываются для людей, как бы ни смешно это звучало. Подлая в том числе и тем, что тех, кто пишет про попрошайничество как повод для жёсткого винтажа ребёнка вообще никак не смущают и не возмущают попрошайки у церкви, например. По праздникам, когда у них самые хлебные дни, у храмов стоит и полиция и никакого нарушения законности в упор не видит. развернуть>>