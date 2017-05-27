Рядом с Арбатом полиция грубо задержала 10-летнего мальчика, читавшего стихи Шекспира. Ребенок был задержан и доставлен в отделение полиции Арбат. В результате общественного резонанса и помощи правозащитников мальчик был отпущен из ОВД, а его родителям принесены извинения.
только что на воздвиженке мусора схватили читавшего стихи мальчика на вид лет девяти, запихнули в тачку и увезли одного в истерике. не представились, не объяснили, на каком основании. меня и еще одну девушку, которая его знала, толкнули на землю. пыталась заснять их рожи, но получила удар прежде чем камера успела поймать фокус. на видео слышно, как ребенок кричит. номер машины есть. иду в овд арбат, попробую разобраться. что вообще делать в такой ситуации?
ЕЩЕ РАЗ ПО ПОВОДУ МАЛЬЧИКА.
В ЗАЩИТУ АРБАТСКИХ МЕНТОВ (ВЕРСИЯ О ПРОИСКАХ КРОВАВОЙ ГЕБНИ)
Менты, работающие "на земле", стараются ни в какие передряги не вступать. Простые ребята от сохи, с небольшой зарплатой, не злые. Кормятся с уличных торговцев, с мелких лавочников. Лишняя головная боль им даром не нужна. Даже по вызову на "02" могут приехать через три часа или не приехать вовсе (тысячи таких случаев известны всем).
Хотите, я расскажу вам, как все, скорее всего, было на самом деле?
На самом деле настоящих профессиональных побирушек крышует полиция и это все знают. И конечно же у побирушек есть старший, который контролирует ситуацию. И вот этот старший видит, что на его точке возникает какой-то неопознанный мальчик, которому прохожие кидают деньги. Подозреваю даже, что интеллигентный мальчик со своим нестандартным репертуаром вызывал у публики больше интереса, чем профессиональные нищие.
В истории с мальчиком, задержанным на Арбате, много неоднозначного. Но меня особенно озадачивает, что люди, говорящие "Ребенок был без родителей, правильно его забрали, и вообще за такое надо лишать родительских прав!", это те же самые люди, которые любят рассказывать, как в СССР было хорошо, потому что их спокойно отпускали одних в магазин или на детскую площадку.
Просматривая ленту, с ужасом и удивлением думаю, что ещё вчера в жизни этих людей не было мальчика, читающего прохожим вслух Шекспира на Арбате.
Разумеется, принц Арбата — образ настолько сильный, что его следовало бы придумать. Ну так не придумали. И жили. Зачем? Как?!
В фесбуке подряд два поста. Про мальчика, которого задержали на Арбате за декламирование Шекспира вы все знаете. Даже если у него лежала кепка для монет - что, актеры должны работать без вознаграждения? Тоже, нашли попрошайку - у нас, можно подумать, все беспризорники "Гамлета" шпарят наизусть... "Да дураки" - сказал бы Путин (и может, еще скажет)
В истории с мальчиком, читающим стихи, все существенно проще, чем кажется людям, пытаюшимся давать какую-то эмоциональную оценку. КОАП+УК. Всё. Нормативная база имеет ответы и для действий родителей и для действия полицейских. И омбудсменов. И служб опеки. Отработать фактуру без соплей и надзорными и дознания. И да, радует, что Россия все таки национальное государство. Потому что, давайте честно. Если бы речь шла о цыганах, всем было бы фиолетово. И это хорошо. И в том, что это хорошо, нет ничего постыдно негуманистического.
Вот сколько раз зарекался не вестись на всякие эмоциональные истории, которые подхватывает прекраснодушная общественность: "депутаты едят людей", "следователь пнул котенка", "менты повинтили мальчика за то, что тот читал Шекспира". Ну да, Шекспира. Не Рому Желудя и даже не Оксимирона. Шекспира! На святое покусились менты поганые. Вот я и повелся.
А во время Берии по улицам ездили милицейские воронки и вылавливали для него симпатичных девушек, в т.ч. школьниц. И если бы какая-то мать (тем более "знакомая") попыталась вмешаться, ее бы тоже за землю швырнули и планшет разбили, при полном невмешательстве запуганных окружающих...
Задержанного около Арбата за декламацию «Гамлета» ребенка отпустили из ОВД Арбат, как и его родителей. На отца составлен протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию).
В пять часов утра полиция принесла извинения семье мальчика, который на Арбатской площади читал стихи и был грубо задержан полицией (а мальчику? Будем ждать).
Протокол был аннулирован, криминалист осмотрел повреждённый при задержании планшет.
Ещё один аспект. Люди лояльные и системные (а не только тролли) всегда ищут в самых вопиющих, самых людоедских действиях властей какое-нибудь хотя бы пустяшное оправдание. "Нет, ну формальный повод был". Это обыкновенное лицемерие, вызванное как раз этой системностью, или в более тяжёлых случаях, стокгольмским синдромом. Они оправдывают себя тем , что неоправданной жестокостью власть худо-бедно следит за законностью. Дескать, ну хоть где-то. Не поймали и не хотят ловить напавших на Навального, ну ничего, зато мальчишку с Арбата забрали, насколько в обществе спокойнее стало! Это чрезвычайно подлая позиция, поскольку законы вообще-то придумываются для людей, как бы ни смешно это звучало. Подлая в том числе и тем, что тех, кто пишет про попрошайничество как повод для жёсткого винтажа ребёнка вообще никак не смущают и не возмущают попрошайки у церкви, например. По праздникам, когда у них самые хлебные дни, у храмов стоит и полиция и никакого нарушения законности в упор не видит.
Из истории про задержанного мальчика главный вывод такой. В диалоге с обществом власть понимает только предбунтовые волнения. То есть публика должна не просто возмутиться, ее должно накрыть гневом, чтобы власти услышали и стали шустро-шустро идти на уступки. Так было после ампутации ног у рядового Сычева в результате дедовщины в 2006. Затем после стрельбы по людям майора Евсюкова в апреле 2009, когда всех поснимали и пересажали. Так же было с отделом полиции "Дальний" в Казани. Потом так было после подтасованных выборов в декабре 2011 на Чистых прудах, потом летом 2013 после реального срока Навальному по Кировлесу на Манежке и Тверской. А помните еще пенсионеры перекрывали улицы за закон о монетизации льгот и отмену всяких льгот в регионах - в Уфе, Краснодаре, Чите. Тут же всё находилось, отменялось, откатывалось назад.
В истории с задержанием мальчика безусловно возмущают действия сотрудников полиции. Необоснованное применение силы, грубость - все это есть на видео и должно стать основанием для служебной проверки и последующему увольнению со службы.
Вижу, что меня тэгнули в нескольких постах, связанных с мальчиком, которого забрали на улице. Я к сожалению до вечера не смогу особо отвечать, и читать с телефона тоже не все получается.
Если я правильно понимаю, мальчик регулярно стоял на Арбате и читал Гамлета, как уличный артист, зарабатывая на этом деньги.
Безобразная история про арест ребенка полицией наводит меня на печальную мысль: власть так пересралась после 26 марта, что силовиков, похоже, постоянно готовят к силовому подавление любого подозрительного поведения молодых людей и подростков. Сами подумайте: если на всех инструктажах им рассказывают, что молодежь - это страшное, тупое и агрессивное стадо, которое сидит в "группах смерти" и готовит майдан под руководством Навального - чему тут удивляться? Вот и реагируют нервно и жестко.
Я потратил час, чтобы разобраться. Имею четкое личное представление о произошедшем со слов очевидцев, по фото и видео. Надеюсь те, кто встал на защиту полицейских не имея полной информации, тоже потратят время. Если кому-то и после этого покажется, что такому поведению полиции может быть оправдание, мол ребенок "попрошайничал", то пожалуйста, давайте постараемся не встречаться ни в сети ни в жизни. Нам просто не о чем говорить. Я поддержу усилия юристов, чтобы эти полицейские были наказаны. Если власть этого не сделает, причем быстро, внятно и публично, считаю путь решения - жесткий уличный протест. Если такое возможно в самом центре Москвы, под десятками камер, в присутствии сотен людей, то не дай Бог человеку оказаться с этими деятелями один на один. А такое - сегодня реальность для каждого.
Про задержание мальчика несколько основных тезисов.
Первый. Менты реально задерживают детей без родителей, это надо иметь в виду. С учетом этого расстояние в 25 метров объективно слишком большое. Увы, это реальность.
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Видео
Полиция задержала мальчика за чтение стихов Гамлета
10-летний ребенок задержан полицией в Москве за чтение стихов на улице