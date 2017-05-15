О чем нам говорит видео Алисы Вокс?

О том, что Сергей Владиленович не хочет учиться на своих ошибках.

Мало ему было «Навального-Гитлера».

Нет, ему «объяснили советники» — возьмем популярную певицу, заплатим много денег, и она объяснит школьникам, что ходить на митинги к Навальному нельзя. Что-то из комсомольской юности (хотя и тогда это не работало).



Что же мы имеем?

1) АП опять в плену собственной пропаганды; они сами придумали "школьников Навального", сами же пытаются их и "разагитировать" (вперед и с песней, придурки!)

2) Как же это, интересно, можно переубедить школьников обращаясь к ним с подчеркнуто менторской позиции? Певица косплеит учительницу, текст изобилует речевыми оборотами типа "малыш", "пора учиться", "а не то экзамен сдашь на двойку", вот это всё; ну дадада, это конечно школьников тааааак мотивирует

3) Джинса настолько лезет и с каждой строчки ("что евро обещал"), что тут уж не важно школьник или не школьник — любой послушает и плюнет.



Соотношение лайков и дизлайков (1К/4К на момент написания этого поста) и отключенные комменты к видео — немое живое свидетельство очередного феерического провала методологов. Ой, а вот само видео, enjoy:

