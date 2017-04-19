СМИ сообщили о том, что в администрации президента решили "начать кампанию против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального" после акций протеста 26-го марта. Блогеры иронизируют по поводу "отдела по дискредитации".
Единственный успех Кремля в борьбе с Навальным - это то, что они по каким-то своим причинам решили его не сажать в тюрьму и не убивать и тем самым дали деревенским конспирологам неисчерпаемую тему для разглагольствований. Не знаю, от большого ли ума они это придумали или это случайно следствие каких-то решений, но пока так. С другой стороны, сейчас его уже и посадить -- совсем уж в плюс ему же, а убить -- это, похоже, даже для Путина перебор. Так и мучаются. Надеюсь, что у них рука не поднимется все-таки, мозги-то должны же быть, хотя бы животное чутье глубинное должно остаться.
В данный момент в самом топе русского Youtube находится видео клипа бенгальской певицы Сушмиты Анис на стихи поэта Кази Назрул Ислама. Рядом с ним притаился ролик 19-летнего испанского геймера-фаната GTA V Родри Гитокса. Ни о чем не подозревающие иностранцы в толк не возьмут, откуда у них появилось столько дизлайков и гневных комментариев на русском.
Тема "Навальный сам себя заказал", как запоздалые оправдания, хороша, но нет.
Дело в том, что автор материала на "Дожде" Михаил Рубин - лучший кремлевский журналист страны, а вот с Навальным он не общается.
Шах и мат сторонникам теории "Навальный сам себя заказал" и "это Ольгино".
Была у Навального проблема с разочарованием в нём русских националистов.
Но нашлись люди, которые решили ему с этим помочь и вернуть потерянный сегмент, который важен не только с электоральной точки зрения, но и с точки зрения силовой поддержки во время протестных акций.
В пропагандистских войнах авторство оказывается важнее контента.
Перевод стрелок с контента на авторство начался давно, с примерной идеологемы "критиковать коррупцию может только тот, кто в белом, но посмотрите на этого Навального" - и потом ему уголовные дела за кражу леса и искусства, чтобы соответствовал образу неподобающего критика власти. Классический и достаточно тупой спин-прием.
Несколько людей и каналов высказали предположение, что ролик про Навального-Гитлера - дело рук автономов из Ольгино. Это кажется маловероятным хотя бы потому, что стандартная ольгинская сетка твиттер-тысячников тему проигнорировала. Что, кстати, довольно яркий сигнал: авторам идеи следует задуматься о качестве проекта, если даже ольгинцы считают его зашкваром.
Злые языки утверждают, что креатив "Навальный-Гитлер" принадлежит самой успешной российской коммуникационной группе "Михайлов и партнеры".
Согласно альтернативной версии, ее автором является профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
Медведев и Володин впадают в истерику при упоминании Навального. Понять их можно- это тот случай, когда управлять и воздействовать на процесс они не могут. Да еще и не понимают- как он развернется и какова будет личная реакция Самого. Вместо того, чтобы начать захватывать плацдармы управления избирательной кампанией, Медведев и Володин должны огрызаться на коррупционные обвинения и сплачивать свою команду, готовую уже сесть на измену
Дорогая апшенька. Вы говорите про "зеркальную отработку" Навального по аналогии с "Путин-Гитлер" с другой стороны.
Проблема в том, что "Путин-Гитлер" - это позиция демшизы, над которой даже в оппозиции принято смеяться и отчасти сочувствовать людям, сошедшим с ума.
посмотрел "пробу пера". Сергей Владиленович Кириенко по просьбе членов Военно-географического общества сделал 4-минутный ролик "Навальный хуже Гитлера".
Дорогой Сергей Владиленович, ну как так?! Если вам социологи говорят, что население РФ все только и озабочено, что "борьбой с фашизмом" - гоните вы этих социологов, они до добра не доведут.
пишут, что в АП создали рабочую группу по дискредитации Навального, будут делать ролики, тексты, размещать и т.д. Это будет очень прозрачный "исследовательский кейс" (как сейчас выражаются). Практически с этого места можно начинать собирать карту медиа и блогеров, которые в этом будут участвовать. В такой ситуации, как сейчас, это же будет очень заметно. Это не растворится в потоке. Тут отличная тема для диссертации по медиа.