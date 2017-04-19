  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Связанные сюжеты
Иск Усманова к Навальному
Иск Усманова к Навальному
12.04 12:35 | число просмотров 1943 число постов 7
Бизнесмен Алишер Усманов подает в суд на главу ФБК Алексея Навального за публикации, порочащие честь и достоинство. Иск будет касаться сведений, изложенных в фильме-расследовании "Он вам не Димон"
 
Самое читаемое
Теракт в петербургском метро
6.04 число просмотров 5424 число записей 25
 
Задержание Мальцева
16.04 число просмотров 2360 число записей 14
 
Гибель сенатора Тюльпанова
5.04 число просмотров 2285 число записей 8
 
Скорбь по разнарядке
6.04 число просмотров 2059 число записей 19
 
Иск Усманова к Навальному
12.04 число просмотров 1943 число записей 7
 
Прислать свою ссылку
Дискредитация Навального <код для ЖЖ>
Дискредитация Навального
СМИ сообщили о том, что в администрации президента решили "начать кампанию против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального" после акций протеста 26-го марта. Блогеры иронизируют по поводу "отдела по дискредитации".
Создан: 19.04.2017 15:43, обновлен: 20.04.2017 10:28
Просмотров: 1946
Теги:
20 апреля
Единственный успех Кремля в борьбе с Навальнымссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
20.04. 09:08
Единственный успех Кремля в борьбе с Навальным - это то, что они по каким-то своим причинам решили его не сажать в тюрьму и не убивать и тем самым дали деревенским конспирологам неисчерпаемую тему для разглагольствований. Не знаю, от большого ли ума они это придумали или это случайно следствие каких-то решений, но пока так. С другой стороны, сейчас его уже и посадить -- совсем уж в плюс ему же, а убить -- это, похоже, даже для Путина перебор. Так и мучаются. Надеюсь, что у них рука не поднимется все-таки, мозги-то должны же быть, хотя бы животное чутье глубинное должно остаться.
развернуть>>
В ходу новая тактика борьбы, забытая со времен заживо погребенного ЖЖссылка на данный пост
https://t.me/metodi4ka/blogmetodi4ka
20.04. 01:26
В данный момент в самом топе русского Youtube находится видео клипа бенгальской певицы Сушмиты Анис на стихи поэта Кази Назрул Ислама. Рядом с ним притаился ролик 19-летнего испанского геймера-фаната GTA V Родри Гитокса. Ни о чем не подозревающие иностранцы в толк не возьмут, откуда у них появилось столько дизлайков и гневных комментариев на русском.
развернуть>>
Тема "Навальный сам себя заказал", как запоздалые оправдания, хороша, но нет.ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
20.04. 01:21
Тема "Навальный сам себя заказал", как запоздалые оправдания, хороша, но нет. Дело в том, что автор материала на "Дожде" Михаил Рубин - лучший кремлевский журналист страны, а вот с Навальным он не общается.   Шах и мат сторонникам теории "Навальный сам себя заказал" и "это Ольгино".
развернуть>>
Была у Навального проблема с разочарованием в нём русских националистов. ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/minchenko/blogЕвгений Минченко
20.04. 01:12
Была у Навального проблема с разочарованием в нём русских националистов.
Но нашлись люди, которые решили ему с этим помочь и вернуть потерянный сегмент, который важен не только с электоральной точки зрения, но и с точки зрения силовой поддержки во время протестных акций.
19 апреля
Автора!ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001279269374blogAndrey Miroshnichenko
19.04. 22:04
В пропагандистских войнах авторство оказывается важнее контента. Перевод стрелок с контента на авторство начался давно, с примерной идеологемы "критиковать коррупцию может только тот, кто в белом, но посмотрите на этого Навального" - и потом ему уголовные дела за кражу леса и искусства, чтобы соответствовал образу неподобающего критика власти. Классический и достаточно тупой спин-прием.
развернуть>>
Напрасно Кириенко так неуклюже просирает остатки своей кармы.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/blogNatalia Gevorkyan
19.04. 21:49
Напрасно Кириенко так неуклюже просирает остатки своей кармы. Это все, что могу сказать по поводу первого заказного ролика о Навальном. Очень надеюсь,что ФБК расскажет, кто взял этот подряд
стандартная ольгинская сетка твиттер-тысячников тему проигнорировалассылка на данный пост
https://t.me/ia_steklomoy/blogia_steklomoy
19.04. 21:35
Несколько людей и каналов высказали предположение, что ролик про Навального-Гитлера - дело рук автономов из Ольгино. Это кажется маловероятным хотя бы потому, что стандартная ольгинская сетка твиттер-тысячников тему проигнорировала. Что, кстати, довольно яркий сигнал: авторам идеи следует задуматься о качестве проекта, если даже ольгинцы считают его зашкваром.
развернуть>>
креатив "Навальный-Гитлер" принадлежит самой успешной российской коммуникационной группе "Михайлов и партнеры"ссылка на данный пост
https://t.me/DavydovIn/blogДавыдов. Индекс
19.04. 19:00
Злые языки утверждают, что креатив "Навальный-Гитлер" принадлежит самой успешной российской  коммуникационной группе  "Михайлов и партнеры". Согласно альтернативной версии, ее автором является профессор ВШЭ Олег Матвейчев.
развернуть>>
"Навальный — как Гитлер, но Путин все равно лучше"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kozlovsky/blogOleg Kozlovsky
19.04. 16:01
В Администрации президента утвердили главный месседж предвыборной кампании: "Навальный — как Гитлер, но Путин все равно лучше".
Все на пол, это Управление по борьбе с Навальнымссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
19.04. 15:48
— Все на пол, это Управление по борьбе с Навальным, стикеры запрещенные имеются? — Н-н-нет, что вы, мы тут вообще не про политику... — Поговорите мне тут! Молчать! У вас на вывеске что написано? АН!
развернуть>>
Медведев и Володин впадают в истерику при упоминании Навальногоссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
19.04. 15:12
Медведев и Володин впадают в истерику при упоминании Навального. Понять их можно- это тот случай, когда управлять и воздействовать на процесс они не могут. Да еще и не понимают- как он развернется и какова будет личная реакция Самого. Вместо того, чтобы начать захватывать плацдармы управления избирательной кампанией, Медведев и Володин должны огрызаться на коррупционные обвинения и сплачивать свою команду, готовую уже сесть на измену
развернуть>>
Вы говорите про "зеркальную отработку" Навального по аналогии с "Путин-Гитлер" с другой стороныссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
19.04. 15:11
Дорогая апшенька. Вы говорите про "зеркальную отработку" Навального по аналогии с "Путин-Гитлер" с другой стороны. Проблема в том, что "Путин-Гитлер" - это позиция демшизы, над которой даже в оппозиции принято смеяться и отчасти сочувствовать людям, сошедшим с ума.
развернуть>>
Они там правда идиоты в Кремле, да?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/fyodor.krasheninnikov/blogFyodor Krasheninnikov
19.04. 15:11
Не буду пиарить ролик "против Навального", чтоб не рекламировать этот кал. Смог посмотреть две минуты, узнал: 1) Навальный выступает за изоляцию Средней Азии и Кавказа (какой ужас, не правда ли?)
развернуть>>
посмотрел "пробу пера"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
19.04. 14:47
посмотрел "пробу пера". Сергей Владиленович Кириенко по просьбе членов Военно-географического общества сделал 4-минутный ролик "Навальный хуже Гитлера".
Дорогой Сергей Владиленович, ну как так?! Если вам социологи говорят, что население РФ все только и озабочено, что "борьбой с фашизмом" - гоните вы этих социологов, они до добра не доведут.
Какая знакомая стилистикассылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
19.04. 14:45
Какая знакомая стилистика. Как там это называлось, My Duck's Vision? "Cкандальная правда о Макдональдс" и все такое https://www.youtube.com/watch?v=rosjVJieKnw&feature=youtu.be
Тут отличная тема для диссертации по медиассылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
19.04. 01:46
пишут, что в АП создали рабочую группу по дискредитации Навального, будут делать ролики, тексты, размещать и т.д. Это будет очень прозрачный "исследовательский кейс" (как сейчас выражаются). Практически с этого места можно начинать собирать карту медиа и блогеров, которые в этом будут участвовать. В такой ситуации, как сейчас, это же будет очень заметно. Это не растворится в потоке. Тут отличная тема для диссертации по медиа.
Страницы: 1
Фото
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012