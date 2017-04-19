Единственный успех Кремля в борьбе с Навальным - это то, что они по каким-то своим причинам решили его не сажать в тюрьму и не убивать и тем самым дали деревенским конспирологам неисчерпаемую тему для разглагольствований. Не знаю, от большого ли ума они это придумали или это случайно следствие каких-то решений, но пока так. С другой стороны, сейчас его уже и посадить -- совсем уж в плюс ему же, а убить -- это, похоже, даже для Путина перебор. Так и мучаются. Надеюсь, что у них рука не поднимется все-таки, мозги-то должны же быть, хотя бы животное чутье глубинное должно остаться. развернуть>>