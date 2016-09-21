Два сообщения: про глаз и про ход расследования.

1. Про глаз: вернулся из больницы (то есть я в неё каждый день ходил, но сегодня рабочий день, так что уже с регистратурой, справками и печатями), диагноз прежний.

Химический ожог правого глаза средней степени. Врач по прежнему уверена, что это не могла быть просто зелёнка. Там явно смесь зелёнки с другой едкой жидкостью. На настоящий момент глаз потерял 80% зрения. Пока это не является необратимым. Меня активно лечат и есть надежда, что вылечат. Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет и загранпаспорт не даёт.

В ЕСПЧ лежит моя жалоба на этот счёт, я её, конечно, выиграю, так как суд прямо признал незаконность подобных отказов в деле «Беньяш против России» (Михаил Беньяш, кстати, член нашей «Партии Прогресса»). Но тут, увы, мне важно время, а не юридическая правота.

2. Про расследование.

Кратко: оно не ведётся. То есть оно активно ведётся добровольцами в интернете, которые установили личности двух нападавших (за это большое всем спасибо). И совсем не ведётся полицией, Следственным комитетом и всеми остальными, кому положено этим заниматься.

Мы сегодня отправляем несколько жалоб на бездействие правоохранительных органов. Это бездействие смотрится особенно любопытно на фоне того, что главный непосредственный участник уже найден. Фамилия везде, фото. Журналисты по телефону разговаривают. И только полиция ничего не знает.

Очевидно, что бездействие это является фактически помощью нападавшим. Им дают время:

- скрыться;

- договориться;

- уничтожить улики и следы;

- и тд

По митингу 26 марта там в СК уже следсчтвенно-оперативная группа в 150 человек, а делал ли кто-то из участников митингов что-то хоть отдаленно схожее по общественной опасности с плесканием в лицо зелёнкой с кислотой? Конечно, нет.

Но в моём случае никто вообще не шевелится. Объяснение понятно: ну поймал ты их, а они дадут показания, что невиновны и на оригинальную мысль плеснуть в лицо из стаканчика их навёл «куратор из АП», а данные о передвижении им дал «куратор из ФСБ». И чего с этим делать.

Что мы знаем сейчас:

Точно установлены два участника нападения:

Это Кулаков Алексей Александрович

Который также являлся или является до сих пор сотрудником полиции:

Непосредственным нападавшим был Петрунько Александр Викторович:

Вот он, с вице-спикером Думы от «Единой России» Петром Толстым:

Кроме того мы, после внимательного анализа видео, мы считаем, что причастными к нападению могли быть еще двое, личность которых мы пока установить не смогли.

Поэтому публикуем фото для использования коллективного разума. Помогайте:

Если у вас есть какая-либо информация по этим двум персонажам или вообще по нападению, то совершенно анонимно (но и без обратной связи) можно сообщить нам на черный ящик либо непосредственно нашим юристам (тут уже и с обратной связью) zhdanov@fbk.info .

Огромное спасибо всем за поддержку и отдельно — активистам, принимающим участие в поиске злодеев.