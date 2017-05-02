Очень хорошее расследование http://telegra.ph/Na-Navalnogo-napali-SERB-05-01 Самый, конечно, прикол, это c РЕН-ТВ, которые спалили ролик с незаблюренным лицом http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1973294-echo/ Я вообще не понимаю, зачем ему его нужно было ставить. Будто бы в РЕН-ТВ решили так ненавязчиво слить нападавших Навальному. Ну не трафик же таким образом они зарабатывают. Оставить на сервере видео с незаблюренной мордой - это, конечно, надо постараться. Органы еще дело не возбудили (и не возбудят), а сеть уже нашла нападавших. Это показывает катастрофиский уровень идиотизма и лютой отмороженности всех, кого нанимает власть. Большой вопрос, что с ними делать - вот адреса их есть, телефоны, другие личные данные. А преследовать их власти не собираются. И? развернуть>>