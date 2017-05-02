В соцсетях обсуждают информацию о том, что после нападения на Навального, из-за которого оппозиционер получил химический ожог глаза, из Кремля в регионы спущено указание остановить нападения на активистов.
Наверное, окажусь в меньшинстве, но как опосредованный участник двух так называемых "продуктовых атак", считаю стилистически безупречным кидать что-то мягкое и не вредящее здоровью мишени в тех, которых власть прикрывает или кто прикрывается властью (но не наоборот). Равно не считаю такие атаки насилием.
Все пишут про нападения, я тоже напишу. Еще в 2014 адвокат Агоры Виталий Черкасов написал доклад "Титушки в России", где обобщил десятки нападений всего за 9 месяцев того года. В них пострадали большее сотни активистов (кому интересно https://republic.ru/russia/izbitye_aktivisty-1157725.xhtml).
И еще о "Единой России". Ну то есть да, сколько они молчали. И сегодня в итоге бывший "журналист" Евгений Ревенко, теперь какой-то партийный босс, выдавил из себя, что кидать зеленку – это преступление.
Получается так: этот Петрунько, повредивший Навальному глаз, - это политическая шпана из того же SERB, что и Гоша Тарасевич. Это бежавшая из Харькова команда, которая пыталась там в 2014 г. - под руководством тов.Глазьева из Москвы - захватить здание областной администрации. То есть политически их крышует Глазьев. Они были прикормлены им для проекта "Новороссия" (провалившегося) после чего они переместили в Россию и тут занялись нападениями на мемориал Немцова на мосту, фотовыставку Свибловой и прочими провокациями. Они ходили героями, борцами с "либерастами" и т.д. Их там у Глазьева поощряли, фотографировались с ними.
Нет ничего более мерзкого, чем нападать на тех, кого и так давит власть. Вот реально самое мерзкое. Эта же мразь, которая напала на Навального раньше нападала и на других людей, на того же пенсионера Ионова. Причем в большинстве. Потому что мразь уверена, что никто ей не даст отпор.
Очень хорошее расследование http://telegra.ph/Na-Navalnogo-napali-SERB-05-01 Самый, конечно, прикол, это c РЕН-ТВ, которые спалили ролик с незаблюренным лицом http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1973294-echo/ Я вообще не понимаю, зачем ему его нужно было ставить. Будто бы в РЕН-ТВ решили так ненавязчиво слить нападавших Навальному. Ну не трафик же таким образом они зарабатывают. Оставить на сервере видео с незаблюренной мордой - это, конечно, надо постараться. Органы еще дело не возбудили (и не возбудят), а сеть уже нашла нападавших. Это показывает катастрофиский уровень идиотизма и лютой отмороженности всех, кого нанимает власть. Большой вопрос, что с ними делать - вот адреса их есть, телефоны, другие личные данные. А преследовать их власти не собираются. И?
Ок, мне говорят, что в Кремле губеров жестко попросили пресечь нападения на оппозиционеров. Это очень хорошо, но.
Дорогие мои, вы просто доигрались. Вы сами пестовали все эти годы экстремистов. Вы годами давали им нападать на кого угодно и оставаться безнаказанными.
Че я могу сказать? Вот сейчас жалуются на насилие в политике и на уличный террор с зеленкой, аэрозолями, пробитыми колесами, и прочим адом под прикрытием ментов.
А еще были ребята, которые избивали и калечили по политике под прикрытием ментов и АП. Назывались "нашисты", и ими руководила Потупчик. А еще были ребята, которые убивали нахуй своих политических оппонентов под прикрытием ментов и АП. Это БОРН.