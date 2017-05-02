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Глаз потерял 80% зрения
Глаз потерял 80% зрения
blogNavalny
2.05 20:02 |  число просмотров 1329
Мне бы сейчас, конечно, сильно помог бы выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании, но как вы знаете, дорогое правительство запрещает мне выезд из страны уже пять лет
 
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Отзыв зелёнки <код для ЖЖ>
Отзыв зелёнки

В соцсетях обсуждают информацию о том, что после нападения на Навального, из-за которого оппозиционер получил химический ожог глаза, из Кремля в регионы спущено указание остановить нападения на активистов.
Создан: 02.05.2017 16:07, обновлен: 02.05.2017 16:33
Просмотров: 1364
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1 мая
Использовать химические жидкости, в том числе зеленку, лично мне просто в голову не приходилоссылка на данный пост
https://t.me/trsch/blogtrsch
01.05. 23:56
Наверное, окажусь в меньшинстве, но как опосредованный участник двух так называемых "продуктовых атак", считаю стилистически безупречным кидать что-то мягкое и не вредящее здоровью мишени в тех, которых власть прикрывает или кто прикрывается властью (но не наоборот). Равно не считаю такие атаки насилием.
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Многолетняя эррозия правовой культуры разъела прежде всего тех, для кого насилие всегда было привычнымссылка на данный пост
https://t.me/pchikov/blogПавел Чиков
01.05. 23:29
Все пишут про нападения, я тоже напишу. Еще в 2014 адвокат Агоры Виталий Черкасов написал доклад "Титушки в России", где обобщил десятки нападений всего за 9 месяцев того года. В них пострадали большее сотни активистов (кому интересно https://republic.ru/russia/izbitye_aktivisty-1157725.xhtml).
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бывший "журналист" Евгений Ревенко, теперь какой-то партийный босс, выдавил из себя, что кидать зеленку – это преступлениессылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
01.05. 23:11
И еще о "Единой России". Ну то есть да, сколько они молчали. И сегодня в итоге бывший "журналист" Евгений Ревенко, теперь какой-то партийный босс, выдавил из себя, что кидать зеленку – это преступление.
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Получается так: этот Петрунько, повредивший Навальному глаз, - это политическая шпана из того же SERB, что и Гоша Тарасевичссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
01.05. 23:05
Получается так: этот Петрунько, повредивший Навальному глаз, - это политическая шпана из того же SERB, что и Гоша Тарасевич. Это бежавшая из Харькова команда, которая пыталась там в 2014 г. - под руководством тов.Глазьева из Москвы - захватить здание областной администрации. То есть политически их крышует Глазьев. Они были прикормлены им для проекта "Новороссия" (провалившегося) после чего они переместили в Россию и тут занялись нападениями на мемориал Немцова на мосту, фотовыставку Свибловой и прочими провокациями. Они ходили героями, борцами с "либерастами" и т.д. Их там у Глазьева поощряли, фотографировались с ними.
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еще про культуру ответного политического насилия в Россииссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
01.05. 22:14
И еще про культуру ответного политического насилия в России. В ноябре 2009 года был убит антифашист Иван Хуторской. Выстрелом в затылок в своем подъезде. Это было очередное убийство антифашиста.
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Нет ничего более мерзкого, чем нападать на тех, кого и так давит властьссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
01.05. 20:12
Нет ничего более мерзкого, чем нападать на тех, кого и так давит власть. Вот реально самое мерзкое. Эта же мразь, которая напала на Навального раньше нападала и на других людей, на того же пенсионера Ионова. Причем в большинстве. Потому что мразь уверена, что никто ей не даст отпор.
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Будто бы в РЕН-ТВ решили так ненавязчиво слить нападавших Навальномуссылка на данный пост
https://t.me/PlushevChannel/blogАлександр Плющев
01.05. 20:10
Очень хорошее расследование http://telegra.ph/Na-Navalnogo-napali-SERB-05-01 Самый, конечно, прикол, это c РЕН-ТВ, которые спалили ролик с незаблюренным лицом http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1973294-echo/ Я вообще не понимаю, зачем ему его нужно было ставить. Будто бы в РЕН-ТВ решили так ненавязчиво слить нападавших Навальному. Ну не трафик же таким образом они зарабатывают. Оставить на сервере видео с незаблюренной мордой - это, конечно, надо постараться. Органы еще дело не возбудили (и не возбудят), а сеть уже нашла нападавших. Это показывает катастрофиский уровень идиотизма и лютой отмороженности всех, кого нанимает власть. Большой вопрос, что с ними делать - вот адреса их есть, телефоны, другие личные данные. А преследовать их власти не собираются. И?
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30 апреля
мне говорят, что в Кремле губеров жестко попросили пресечь нападения на оппозиционеровссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
30.04. 19:12
Ок, мне говорят, что в Кремле губеров жестко попросили пресечь нападения на оппозиционеров. Это очень хорошо, но. Дорогие мои, вы просто доигрались. Вы сами пестовали все эти годы экстремистов. Вы годами давали им нападать на кого угодно и оставаться безнаказанными.
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Вот сейчас жалуются на насилие в политике и на уличный террор с зеленкой, аэрозолями, пробитыми колесами, и прочим адомссылка на данный пост
https://t.me/trsch/blogtrsch
30.04. 01:26
Че я могу сказать? Вот сейчас жалуются на насилие в политике и на уличный террор с зеленкой, аэрозолями, пробитыми колесами, и прочим адом под прикрытием ментов. А еще были ребята, которые избивали и калечили по политике под прикрытием ментов и АП. Назывались "нашисты", и ими руководила Потупчик. А еще были ребята, которые убивали нахуй своих политических оппонентов под прикрытием ментов и АП. Это БОРН.
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