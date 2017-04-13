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Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома
Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома
navalny
13.04 14:54 |  число просмотров 483

Вот в этом «Следователи разрешили Мальцеву проститься с ребёнком» — вся мерзость путинской власти.

Тянем тебя незаконно в камеру, но скажи нам спасибо, что разрешили тебе плачущую дочку обнять.

Почему вообще Мальцев должен прощаться с ребёнком? Почему его дверь пилят пилой?

Он убил кого-то? Он украл миллиарды из бюджета? Он дал Медведеву взятку домом ценой в пять миллиардов?

Вот недавно ФСБ в суде по делу об убийстве Немцова сказала, что не смогла задержать организатора убийства Руслана Гереемеева и даже провести у него дома обыск, потому что «дверь не открыли».

Так может быть, туда стоило нагрянуть со всеми этими следователями и кучей силовой поддержки в стиле «маски-шоу»?

Но нет. У нас же убийц и воров охраняют, а человека, говорящего правду, тащат в камеру.

Пишут, что Мальцеву выдвинули абсурдное обвинение в нападении на полицейского в Москве. Да даже в рамках этого, совершенно сфабрикованного дела, надо ли пилить ему дверь в квартире в Саратове, когда там семья и дети?

Понятно, что в первую очередь хотят закрыть Артподготовку, превратившуюся во влиятельное СМИ и организующую силу.

Понятно, что это акт запугивания — невозможно же арестовать сотни тысяч, вышедшие на акцию 26 марта. Невозможно и тысячи арестовать, да и сотни — тоже.

Значит, нужно действовать вот такими вот единичными, но показательно беспредельными арестами.

Ну так и нам понятно, что надо делать — продолжать давить трусливых и подлых жуликов, организующих такие аресты. Агитировать против них, участвовать в уличных акциях. И 12 июня, и во всех остальных. Распространять информацию в интернете. Всегда проявлять солидарность с политзэками.

Вячеславу Мальцеву, Артподготовке и всем задержанным сегодня — лучи поддержки.
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