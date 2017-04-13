Можно как угодно относиться ко взглядам и к политическим способностям Мальцева. Но абсолютно точно, задержания Мальцев и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Это страх построения врагами Кремля над-идеологической коалиции, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги. Этот страх Кремль испытывал в середине нулевых, насмотревшись на Оранжевую революцию, в которой случился взрывчатый, победный союз либералов и националистов. В России одновременно начала создаваться коалиция "Другая Россия" - коалиция леваков, нацболов и либералов. И Кремль с беспощадной злостью обрушился на нацболов - десятки арестованных, запрет партии, уличные нападения, убийства. Потом во время "белоленточных" протестов, когда рядом реяли флаги либералов, националистов и несистемных левых, Кремль тоже боялся и ненавидел, и ответил жестоким ударом уже по всему фронту. Украинскую Революцию Достоинства как вдохновляющий пример кремлевские (наученные оранжевыми временами) сумели купировать, утопив Россию в крымнашизме. И вот теперь, после марта, что-то эдакое в России вновь назревает. И оживают старые ужасы Кремля. Мальцев конечно ни фига не НБП - он вообще очень чудной. Но для кремлевцев (и для лубянской группировки) он стал воплощением ужаса от этой пугающей смычки либералов и националистов. развернуть>>