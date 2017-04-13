Задержанный в Саратове 13 апреля оппозиционер Вячеслав Мальцев арестован на 15 суток. Дверь в его квартиру вскрыли следователи СК. У Мальцева случился сердечный приступ, сообщают, что в самолет до Москвы его несли на носилках.
14 апреля. Никак не могу осилить логику тезиса "Мальцев - проект Володина" (или кого там еще?) Ну вот где-то около года назад появился стремительно набирающий популярность видеоблогер дядя Слава (понятно, что был и раньше, но все же медийный прорыв совершил именно тогда), который сыпет направо и налево национал-популистской антипутинской риторикой и вообще разжигает, между прочим, и на федеральных телеканалах - чтобы что? Ну не ради же великой цели раскола ПАРНАСа? Типа, канализировать протестные настроения таким образом? Но они что-то не столько канализируются, сколько агрегируются, нет?
Идиоты. Мальцев ведёт себя АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО. Любой чеченский боевик вёл бы себя точно так же.
Потому что на "достоинство" в глазах неверных и мунафиков ему насрать, а вот каждая капля собствненого здоровья, времени и жизни ему дорога.
Волков утверждает, что у Мальцева сердечный приступ и его на носилках погрузили в самолет. По Белых тоже есть ощущение методичного умерщвления. Если у кого-то и правда чешутся руки для появления ритуальной жертвы, то это как-то неправильно.
Можно как угодно относиться ко взглядам и к политическим способностям Мальцева. Но абсолютно точно, задержания Мальцев и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Это страх построения врагами Кремля над-идеологической коалиции, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги. Этот страх Кремль испытывал в середине нулевых, насмотревшись на Оранжевую революцию, в которой случился взрывчатый, победный союз либералов и националистов. В России одновременно начала создаваться коалиция "Другая Россия" - коалиция леваков, нацболов и либералов. И Кремль с беспощадной злостью обрушился на нацболов - десятки арестованных, запрет партии, уличные нападения, убийства. Потом во время "белоленточных" протестов, когда рядом реяли флаги либералов, националистов и несистемных левых, Кремль тоже боялся и ненавидел, и ответил жестоким ударом уже по всему фронту. Украинскую Революцию Достоинства как вдохновляющий пример кремлевские (наученные оранжевыми временами) сумели купировать, утопив Россию в крымнашизме. И вот теперь, после марта, что-то эдакое в России вновь назревает. И оживают старые ужасы Кремля. Мальцев конечно ни фига не НБП - он вообще очень чудной. Но для кремлевцев (и для лубянской группировки) он стал воплощением ужаса от этой пугающей смычки либералов и националистов.
Интересно, вытащит Володин завтра Мальцева? К 10:00 Мальцев должен быть доставлен в Тверской суд, который рассмотрит административный протокол, составленный на блогера за неповиновение полиции 26 марта. При этом, обыск и задержание Мальцева проводилось на основании постановления Басманного районного суда Москвы. Но все переиграли и Мальцева оставили в ОВД "Лужники", а не повезли в Матросскую тишину или в Бутырку
Какой-то ужас с Мальцевым. То есть понятно, что фсбуха какая-то вела его по приколу, чтобы поржать, а теперь решили, что пора нунах их всех. И все это так жутко чисто по-человечески. То есть реально жутко. С Удальцовым и его людьми было иначе (ну и их не вело, подыгрывая ФСБ). И у них есть возможность как-то оправиться от всего, что с ними сделали. А вот судя по происходящему с Мальцевым ничего хорошего прогнозировать не приходится. И позиция "ну и хрен с ними" кажется мне дико жестокой и бесчеловечной.
При всей истории отношений с Мальцевым и его сторонниками, очень сильно возмущает то, что его задержали по явно надуманному и политически мотивированному делу.
Власть не понимает и не может никак остановить новые протестные формы в том числе и в интернете. И она не смогла придумать как бороться с видеоблогерами кроме своих классических форм с показательным арестом и запугиванием всех остальных этими действиями.
Обалдеть, Мальцева сегодня задержали дома. В прямом эфире его Перископа.
Слушайте, а почему это первое видео с обыска, которое я вижу? Обычно телефоны требуют выключить как-то жёстче? Кладут лицом в пол и сразу отбирают все?