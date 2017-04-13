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Посты по теме
Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома
Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него дома
blogNavalny
13.04 14:54 |  число просмотров 1134
Вот в этом "Следователи разрешили Мальцеву проститься с ребёнком" — вся мерзость путинской власти
 
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Задержание Мальцева

Задержанный в Саратове 13 апреля оппозиционер Вячеслав Мальцев арестован на 15 суток. Дверь в его квартиру вскрыли следователи СК. У Мальцева случился сердечный приступ, сообщают, что в самолет до Москвы его несли на носилках.
Создан: 13.04.2017 14:03, обновлен: 16.04.2017 11:31
Просмотров: 2205
Теги:
14 апреля
Никак не могу осилить логику тезиса "Мальцев - проект Володина" ссылка на данный пост
https://t.me/kalitka/blogkalitka
14.04. 17:00
14 апреля. Никак не могу осилить логику тезиса "Мальцев - проект Володина" (или кого там еще?) Ну вот где-то около года назад появился стремительно набирающий популярность видеоблогер дядя Слава (понятно, что был и раньше, но все же медийный прорыв совершил именно тогда), который сыпет направо и налево национал-популистской антипутинской риторикой и вообще разжигает, между прочим, и на федеральных телеканалах - чтобы что? Ну не ради же великой цели раскола ПАРНАСа? Типа, канализировать протестные настроения таким образом? Но они что-то не столько канализируются, сколько агрегируются, нет?
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Любой чеченский боевик вёл бы себя точно так жессылка на данный пост
https://t.me/k_a_krylov/blogk_a_krylov
14.04. 16:59
Идиоты. Мальцев ведёт себя АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО. Любой чеченский боевик вёл бы себя точно  так же. Потому что на "достоинство" в глазах неверных и мунафиков ему насрать, а вот каждая капля собствненого здоровья, времени и жизни ему дорога.
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Если у кого-то и правда чешутся руки для появления ритуальной жертвы, то это как-то неправильно.ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.vinogradov1/blogMikhail Vinogradov
14.04. 08:44
Волков утверждает, что у Мальцева сердечный приступ и его на носилках погрузили в самолет. По Белых тоже есть ощущение методичного умерщвления. Если у кого-то и правда чешутся руки для появления ритуальной жертвы, то это как-то неправильно.
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задержания Мальцев и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. ссылка на данный пост
https://t.me/roman_popkov/blogРоман Попков
14.04. 08:43
Можно как угодно относиться ко взглядам и к политическим способностям Мальцева.  Но абсолютно точно, задержания Мальцев и его соратников связаны с одним очень старым и очень глубоким страхом кремлевцев. Это страх построения врагами Кремля над-идеологической коалиции, объединяющей совершенно разных людей, совершенно разные организации и совершенно разные флаги.  Этот страх Кремль испытывал в середине нулевых, насмотревшись на Оранжевую революцию, в которой случился взрывчатый, победный союз либералов и националистов. В России одновременно начала создаваться коалиция "Другая Россия" - коалиция леваков, нацболов и либералов. И Кремль с беспощадной злостью обрушился на нацболов - десятки арестованных, запрет партии, уличные нападения, убийства.  Потом во время "белоленточных" протестов, когда рядом реяли флаги либералов, националистов и несистемных левых, Кремль тоже боялся и ненавидел, и ответил жестоким ударом уже по всему фронту.  Украинскую Революцию Достоинства как вдохновляющий пример кремлевские (наученные оранжевыми временами) сумели купировать, утопив Россию в крымнашизме.  И вот теперь, после марта, что-то эдакое в России вновь назревает. И оживают старые ужасы Кремля. Мальцев конечно ни фига не НБП - он вообще очень чудной. Но для кремлевцев (и для лубянской группировки) он стал воплощением ужаса от этой пугающей смычки либералов и националистов.
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Интересно, вытащит Володин завтра Мальцева?ссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
14.04. 02:50
Интересно, вытащит Володин завтра Мальцева?  К 10:00 Мальцев должен быть доставлен в Тверской суд, который рассмотрит административный протокол, составленный на блогера за неповиновение полиции 26 марта.  При этом, обыск и задержание Мальцева проводилось на основании постановления Басманного районного суда Москвы. Но все переиграли и Мальцева оставили в ОВД "Лужники", а не повезли в Матросскую тишину или в Бутырку
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13 апреля
Скажите лучше, как там Мальцев?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ekaterina.vinokurova.3/blogEkaterina Vinokurova
13.04. 21:43
Повестка пришла за мной неожиданно. Дело в том, что после пресс-конференции последней меня стали узнавать в магазине через дорогу. Зашла в мясной отдел, здороваюсь. - Как вы? - спрашиваю.
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Какой-то ужас с Мальцевымссылка на данный пост
https://t.me/tandemMP/blogМария Баронова
13.04. 14:13
Какой-то ужас с Мальцевым. То есть понятно, что фсбуха какая-то вела его по приколу, чтобы поржать, а теперь решили, что пора нунах их всех. И все это так жутко чисто по-человечески. То есть реально жутко. С Удальцовым и его людьми было иначе (ну и их не вело, подыгрывая ФСБ). И у них есть возможность как-то оправиться от всего, что с ними сделали. А вот судя по происходящему с Мальцевым ничего хорошего прогнозировать не приходится. И позиция "ну и хрен с ними" кажется мне дико жестокой и бесчеловечной.
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Мальцеву перед задержанием любезно разрешили попрощаться с дочерью. Вся Россия в одном кадрессылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
13.04. 13:31
Мальцеву перед задержанием любезно разрешили попрощаться с дочерью. Вся Россия в одном кадре.
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Илья Литвинов,который арестовал Мальцева уже удалил свою страницу. Но мы то поможем прославить "героя", ПРАВДА?ссылка на данный пост
https://twitter.com/mix_voronezh/blogmix_voronezh
13.04. 13:15
Илья Литвинов,который арестовал Мальцева уже удалил свою страницу. Но мы то поможем прославить "героя", ПРАВДА? RT! https://vk.com/id5412659
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у Мальцева был сердечный приступ, он не может говоритьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/blogЛеонид Волков
13.04. 12:06
Из Саратова пишут: у Мальцева был сердечный приступ, он не может говорить, в самолет его погрузили на носилках; вылетел из Саратова в 11.20.
Власть не понимает и не может никак остановить новые протестные формы в том числе и в интернетессылка на данный пост
https://www.facebook.com/lev.dmitriev/blogLev Dmitriev
13.04. 11:55
При всей истории отношений с Мальцевым и его сторонниками, очень сильно возмущает то, что его задержали по явно надуманному и политически мотивированному делу. Власть не понимает и не может никак остановить новые протестные формы в том числе и в интернете. И она не смогла придумать как бороться с видеоблогерами кроме своих классических форм с показательным арестом и запугиванием всех остальных этими действиями.
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Задержание Вячеслава Мальцева и обыск у него домассылка на данный пост
https://navalny.com/blogNavalny
13.04. 11:39
Вот в этом «Следователи разрешили Мальцеву проститься с ребёнком» — вся мерзость путинской власти. Тянем тебя незаконно в камеру, но скажи нам спасибо, что разрешили тебе плачущую дочку обнять.
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Алексей Анатольевич очень токсичный человекссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
13.04. 11:21
Облавы на Вячеслава Мальцева и его соратников Горского и Белецкого означают что Алексей Анатольевич очень токсичный человек. Больше ничего не означают.
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Мальцева сегодня задержали дома. В прямом эфире его Перископассылка на данный пост
https://www.facebook.com/nattiesparrow/blogNatasha Zotova
13.04. 10:44
Обалдеть, Мальцева сегодня задержали дома. В прямом эфире его Перископа. Слушайте, а почему это первое видео с обыска, которое я вижу? Обычно телефоны требуют выключить как-то жёстче? Кладут лицом в пол и сразу отбирают все?
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