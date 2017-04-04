Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева скажу, что арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики. Родная дочь Соловьева Юлия Башкова занимала должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, вторая дочь Евгения Сирик была учредителем ряда компаний работавших в этой же сфере. Второй замминистра транспорта и дорожного хозяйства, тёзка и доверенное лицо главы республики Александр Соловьев «маленький» был задержан оперативниками ФСБ в конце прошлого года и по всей видимости начал давать показания против главы республики Соловьева «большого». Практически уверен, что аналогичная история может произойти по меньшей мере у доброй половины российских губернаторов. Почему задержание губернатора произошло именно сейчас, наверное, не надо никому объяснять.