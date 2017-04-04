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Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева
Ilya Shumanov
4.04 13:40 |  число просмотров 628
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева скажу, что арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики. Родная дочь Соловьева Юлия Башкова занимала должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, вторая дочь Евгения Сирик была учредителем ряда компаний работавших в этой же сфере. Второй замминистра транспорта и дорожного хозяйства, тёзка и доверенное лицо главы республики Александр Соловьев «маленький» был задержан оперативниками ФСБ в конце прошлого года и по всей видимости начал давать показания против главы республики Соловьева «большого». Практически уверен, что аналогичная история может произойти по меньшей мере у доброй половины российских губернаторов. Почему задержание губернатора произошло именно сейчас, наверное, не надо никому объяснять.
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Задержание Соловьёва Задержание Соловьёва
число просмотров 145 число постов 7
Главу Удмуртии Александра Соловьёва задержали рано утром 4 апреля по подозрению во взятке в 140 миллионов рублей — речь идет о махинациях при строительстве мостов через Каму и Буй. Путин подписал указ о лишении его должности. В блогах комментируют продолжение чисток губернаторов, вспоминая Хорошавина, Гайзера и Белых
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4.04 |
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" Предвыборная кампания начинается точно так же, как и осенью 1999 года. "
3.04 |
blog www.facebook.com
" Под предлогом борьбы за безопасность отняли у людей свободу. Результат - ни свободы, ни безопасности. "
3.04 |
blog Alexander Kynev
" На улицы вышли внуки шестидесятников. Я абсолютно уверена в теории поколений. "
2.04 |
blog Юлия Галямина
" Умер Евгений Евтушенко. Последний из поэтов, зачем-то собиравших стадионы. "
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" Поэт в России больше, чем поэт... И этого поэта больше нет. "
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