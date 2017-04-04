Глава Удмуртии - это уже какой по счету арестованный губернатор - 4-й или 5-й? Вообще 17-й год начинает проявлять себя по-жесткому: массовый выход людей на несогласованные акции протеста, причем никому непонятно - что все-таки делать с политизацией детей и молодежи (от "воспитательных бесед" в школах и вузах пока, вроде бы, решили отказаться); теракт в Петербурге (хочется верить, что продолжения не будет, и целая "серия" как в 1999 году им не понадобится); убийство депутата Вороненкова (типа руки у нас длинные и даже если вы свалите за кордон - мы вас и там найдем и накажем); обыски у журналистов и литературных критиков по надуманным поводам (чисто элемент устрашения); какие-то чудовищные, невозможные планы по оптимизации учреждений культуры (РНБ, музей в Исаакиевском соборе и проч.), уничтожение остатков автономии РАН и демонстративное смещение Фортова (слухи о том, что новый президент Академии будет назначаться Путиным) и т.д. и т.п. А началось кстати все с разгрома Русского ПЕН-центра в начале года, из которого вышли те, кто недоволен текущим положением в стране и очень болезненно воспринимает усиление тоталитарных тенденций. развернуть>>