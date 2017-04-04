Главу Удмуртии Александра Соловьёва задержали рано утром 4 апреля по подозрению во взятке в 140 миллионов рублей — речь идет о махинациях при строительстве мостов через Каму и Буй. В блогах комментируют продолжение чисток губернаторов, вспоминая аресты Хорошавина, Гайзера и Белых.
Какая-то таинственная фигура этот Бречалов, я о его существовании узнал из рейтинга фонда, что ли, Костина - в общем, из пропаганды володинской узнал, что он самый перспективный молодой политик, было это года три назад, и с тех пор прямо бросалось в глаза, что его куда-то постоянно двигают, но он настолько бессмысленный, что ничего не получается. Но вот до Удмуртии додвигали.
Глава Удмуртии - это уже какой по счету арестованный губернатор - 4-й или 5-й? Вообще 17-й год начинает проявлять себя по-жесткому: массовый выход людей на несогласованные акции протеста, причем никому непонятно - что все-таки делать с политизацией детей и молодежи (от "воспитательных бесед" в школах и вузах пока, вроде бы, решили отказаться); теракт в Петербурге (хочется верить, что продолжения не будет, и целая "серия" как в 1999 году им не понадобится); убийство депутата Вороненкова (типа руки у нас длинные и даже если вы свалите за кордон - мы вас и там найдем и накажем); обыски у журналистов и литературных критиков по надуманным поводам (чисто элемент устрашения); какие-то чудовищные, невозможные планы по оптимизации учреждений культуры (РНБ, музей в Исаакиевском соборе и проч.), уничтожение остатков автономии РАН и демонстративное смещение Фортова (слухи о том, что новый президент Академии будет назначаться Путиным) и т.д. и т.п. А началось кстати все с разгрома Русского ПЕН-центра в начале года, из которого вышли те, кто недоволен текущим положением в стране и очень болезненно воспринимает усиление тоталитарных тенденций.
Если сдачей никому неизвестного и нафиг ненужного Соловьева-Удмуртского Путин решил затушить недовольство плохой борьбой с коррупцией, то это просто смешно. Обывательских выводов два: 1) Во власти все заворовались сверху до ниху 2) Какие же берет взятки Димон и сам Вован, если начальник Удмуртии сотнями миллионов гребет?
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева скажу, что арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики. Родная дочь Соловьева Юлия Башкова занимала должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, вторая дочь Евгения Сирик была учредителем ряда компаний работавших в этой же сфере. Второй замминистра транспорта и дорожного хозяйства, тёзка и доверенное лицо главы республики Александр Соловьев «маленький» был задержан оперативниками ФСБ в конце прошлого года и по всей видимости начал давать показания против главы республики Соловьева «большого». Практически уверен, что аналогичная история может произойти по меньшей мере у доброй половины российских губернаторов. Почему задержание губернатора произошло именно сейчас, наверное, не надо никому объяснять.
"Погоды стоят предсказанные" (с)
Главу Удмуртии Александра Соловьева доставили в Москву в наручниках.
Для справки. В сентябре 2014 года на выборах главы республики он получил 84,84 % голосов избирателей.
Глава Удмуртии Александр Соловьев во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр» 31 марта прокомментировал слухи о якобы своем заявлении об отставке.
– Президент меня назначил до 2019 года, я буду работать. Если президент решит, что я не оправдал доверие, значит так и будет. У меня желание работать есть, заявление я никакого не писал, это все на уровне слухов, – сообщил Соловьев.