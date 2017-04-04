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Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева
blogIlya Shumanov
4.04 13:40 |  число просмотров 604
Арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики
 
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Дело Белых
Дело Белых
28.07 16:35 | число просмотров 6910 число постов 69
Путин уволил Белых с поста главы Кировской области. Ранее ему предъявили обвинение в получении взятки размером в 400 тыс. евро и арестовали на два месяца. В блогах обсуждают возможные версии: были ли это деньги на выборы или Белых подставили?
 
Арест Гайзера
Арест Гайзера
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Главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества, он помещен в СИЗО
 
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Задержание Соловьёва <код для ЖЖ>
Задержание Соловьёва
Главу Удмуртии Александра Соловьёва задержали рано утром 4 апреля по подозрению во взятке в 140 миллионов рублей — речь идет о махинациях при строительстве мостов через Каму и Буй. В блогах комментируют продолжение чисток губернаторов, вспоминая аресты Хорошавина, Гайзера и Белых.
Создан: 04.04.2017 11:58, обновлен: 04.04.2017 16:12
Просмотров: 491
Теги:
4 апреля
Какая-то таинственная фигура этот Бречаловссылка на данный пост
https://t.me/kashinguru/blogkashinguru
04.04. 15:41
Какая-то таинственная фигура этот Бречалов, я о его существовании узнал из рейтинга фонда, что ли, Костина - в общем, из пропаганды володинской узнал, что он самый перспективный молодой политик, было это года три назад, и с тех пор прямо бросалось в глаза, что его куда-то постоянно двигают, но он настолько бессмысленный, что ничего не получается. Но вот до Удмуртии додвигали.
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Глава Удмуртии - это уже какой по счету арестованный губернатор - 4-й или 5-й?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/podosokorskiy/blogНиколай Подосокорский
04.04. 14:13
Глава Удмуртии - это уже какой по счету арестованный губернатор - 4-й или 5-й? Вообще 17-й год начинает проявлять себя по-жесткому: массовый выход людей на несогласованные акции протеста, причем никому непонятно - что все-таки делать с политизацией детей и молодежи (от "воспитательных бесед" в школах и вузах пока, вроде бы, решили отказаться); теракт в Петербурге (хочется верить, что продолжения не будет, и целая "серия" как в 1999 году им не понадобится); убийство депутата Вороненкова (типа руки у нас длинные и даже если вы свалите за кордон - мы вас и там найдем и накажем); обыски у журналистов и литературных критиков по надуманным поводам (чисто элемент устрашения); какие-то чудовищные, невозможные планы по оптимизации учреждений культуры (РНБ, музей в Исаакиевском соборе и проч.), уничтожение остатков автономии РАН и демонстративное смещение Фортова (слухи о том, что новый президент Академии будет назначаться Путиным) и т.д. и т.п. А началось кстати все с разгрома Русского ПЕН-центра в начале года, из которого вышли те, кто недоволен текущим положением в стране и очень болезненно воспринимает усиление тоталитарных тенденций.
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Обывательских выводов двассылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
04.04. 14:13
Если сдачей никому неизвестного и нафиг ненужного Соловьева-Удмуртского Путин решил затушить недовольство плохой борьбой с коррупцией, то это просто смешно. Обывательских выводов два: 1) Во власти все заворовались сверху до ниху 2) Какие же берет взятки Димон и сам Вован, если начальник Удмуртии сотнями миллионов гребет?
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Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьевассылка на данный пост
https://www.facebook.com/ilya.shumanov/blogIlya Shumanov
04.04. 10:59
Про задержанного сегодня главу Удмуртии Соловьева скажу, что арестовать его могли в любой момент, начиная с конца прошлого года. Губернатор Соловьев, пришедший из дорожно-строительного бизнеса, особо не скрываясь начал самостоятельно осваивать дорожные фонды республики. Родная дочь Соловьева Юлия Башкова занимала должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, вторая дочь Евгения Сирик была учредителем ряда компаний работавших в этой же сфере. Второй замминистра транспорта и дорожного хозяйства, тёзка и доверенное лицо главы республики Александр Соловьев «маленький» был задержан оперативниками ФСБ в конце прошлого года и по всей видимости начал давать показания против главы республики Соловьева «большого». Практически уверен, что аналогичная история может произойти по меньшей мере у доброй половины российских губернаторов. Почему задержание губернатора произошло именно сейчас, наверное, не надо никому объяснять.
Ижевск был одним из немногих городов, где митинг 26 марта, несмотря на не согласование, прошел мирноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dmitriy.semenov.982/www.facebook.com
04.04. 09:15
По следам задержания главы Удмуртии Александра Соловьева. Ижевск был одним из немногих городов, где митинг 26 марта, несмотря на не согласование, прошел мирно, со звукоусилением и без задержаний.
В сентябре 2014 года на выборах главы республики он получил 84,84 % голосов избирателейссылка на данный пост
https://t.me/politburo2/blogpolitburo2
04.04. 08:03
"Погоды стоят предсказанные" (с) Главу Удмуртии Александра Соловьева доставили в Москву в наручниках. Для справки. В сентябре 2014 года на выборах главы республики он получил 84,84 % голосов избирателей.
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Утром его этапировали в Москвуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
04.04. 07:34
Глава Удмуртии Александр Соловьев во время пресс-конференции в медиагруппе «Центр» 31 марта прокомментировал слухи о якобы своем заявлении об отставке. – Президент меня назначил до 2019 года, я буду работать. Если президент решит, что я не оправдал доверие, значит так и будет. У меня желание работать есть, заявление я никакого не писал, это все на уровне слухов, – сообщил Соловьев.
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