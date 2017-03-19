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Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1065 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2868 число записей 21
 
"Расстреливать и вешать"
16.03 число просмотров 533 число записей 5
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3852 число записей 47
 
Митинг 26 марта
15.03 число просмотров 1671 число записей 6
 
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Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
Команда Навального
19.03 13:16 |  число просмотров 334
Школьника из Брянской области, создавшего группу в поддержку Навального и призывавшего выйти на митинг 26 марта, забрали в полицию прямо с уроков.

После этого директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора.

Дорогой сторонник или его друзья, пожалуйста, свяжитесь с федеральным штабом по почте 2018@navalny.com — предоставим вам бесплатную юридическую помощь, а ваших обидчиков внесём в http://blackbook.wiki и обязательно люстрируем после победы.

И какие там 84% поддержки у Путина? Даже школьников боятся. А подобным учителям — стыд и позор.
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Урок правильной позиции Урок правильной позиции
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