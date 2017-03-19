Школьника из Брянской области, создавшего группу в поддержку Навального и призывавшего выйти на митинг 26 марта, забрали в полицию прямо с уроков.



После этого директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора.



Дорогой сторонник или его друзья, пожалуйста, свяжитесь с федеральным штабом по почте 2018@navalny.com — предоставим вам бесплатную юридическую помощь, а ваших обидчиков внесём в http://blackbook.wiki и обязательно люстрируем после победы.



И какие там 84% поддержки у Путина? Даже школьников боятся. А подобным учителям — стыд и позор.





