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Посты по теме
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
blogКоманда Навального
19.03 13:16 |  число просмотров 959
Директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора
 
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Урок правильной позиции <код для ЖЖ>
Урок правильной позиции

В одной из школ Брянской области сотрудники полиции забрали прямо с уроков одного из учеников — за то, что он создал в соцсети группу акции в поддержку Навального. После этого директор школы провела с учениками беседу о том, какая гражданская позиция может считаться парвильной. В сети родители обсуждают инцидент.
Создан: 19.03.2017 13:19, обновлен: 20.03.2017 16:08
Просмотров: 1815
Теги:
20 марта
В спиче директрисы и училки, которые буквально сдали ментам старшеклассника за вступление в паблик за Навального, оголтело пропагандируется теория малых дел?ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kovalever/www.facebook.com
20.03. 15:20
Кстати, все же обратили внимание, что в спиче директрисы и училки, которые буквально сдали ментам старшеклассника за вступление в паблик за Навального, оголтело пропагандируется теория малых дел?
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19 марта
Всем верующим в кремлевские сказки про 86% верных путинцев приветссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
19.03. 13:32
Брянская область, между прочим. Считай село. Всем верующим в кремлевские сказки про 86% верных путинцев привет.

https://zona.media/news/2017/18/03/shkol
то что сейчас происходит - это реально должностное преступлениессылка на данный пост
https://www.facebook.com/kovalever/www.facebook.com
19.03. 11:58
Вообще я вот в Советском союзе родился и ходил в обычную советскую школу, но такого говна не припомню, конечно. Ну правда конец 80-х время было довольно специфицкое, в 90-м я по совету родителей отказался вступать в пионеры, и это не вызвало никакой реакции вообще, более того - в конце концов оказалось, что в пионеры вступили только самые ботаны и учительские подлизы, которых все тихо презирали, ну собственно и стало понятно, зачем это всё.
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18 марта
путинисты проиграли умы молодыхссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
18.03. 21:31
путинисты проиграли умы молодых https://zona.media/article/2017/18/03/rebyata молодежь 20 лет при Путине живет во лжи взрослых и, похоже, жить так больше не хочет
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ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pchikov/blogPavel Chikov
18.03. 20:48
Дал мелкому разговор брянских учителей со школотой про Навального. Отвлекся от просмотра летсплея Mirror's Edge, с удовольствием послушал. Обсудили общественно-политическую ситуацию. Малой сказал, что учителя насели на учеников за критику власти и высказывание своей точки зрения.
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Какие восхитительные детиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/pantherclaw/blogRoman Moguchiy
18.03. 20:45
Какие восхитительные дети. — К чему ведет любой митинг и любой раскол власти? — продолжает учительница. — К политическому кризису, а дальше гражданская война, — говорит второй педагог.
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Какой же вред целым поколениям наносят такие школьные учителяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/marina.kudryavtseva.583/blogMarina Kudryavtseva
18.03. 20:21
Какой же вред целым поколениям наносят такие школьные учителя. От этой речи директора у меня сердебиение зашкалило и воспоминания нахлынули. В своих школах, правда, я такого не встречала, накала такого не было, наверное. Но этот типаж считываю моментально, его, такой узнаваемый и яркий, я видела очень часто, почти во всех избирательных комиссиях, с которыми работала. Агрессивные глухие люди, под вечер уже с налитыми кровью глазами, которые бюллетени под кофтой из-под камер вынесут, где надо распишутся, жалобу на кого надо подпишут и с надменным выражением и ухмылками на лицах дружно руки на собрании поднимут. Самые грязные выборы, на которых я наблюдала или работала, делали школьные учителя: стремительные, самоуверенные, при этом совершенно некомпетентные, но зато все знающие и ни на секунду не сомневающиеся и страшно агрессивные. Самые неприятные оскорбления в свой адрес и в адрес других людей я слышала тоже от них: "Мелкая еще, чтобы что-то понимать {иногда практически ровесники такое говорили, правда не знали об этом}. Мы так всегда работали. Не замужем? Да кто такую возьмёт. Были бы семья и дети, дома бы сидела. Заняться тебе просто нечем. Сколько тебе платят? Ой, да знаем мы, вам по 5 тысяч за это партии дают. Магистерскую пишешь? Иш умная нашлась". У них всегда есть ответы на все вопросы. А школьники приятно удивили.
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Ученики нестоличной школы трезво парируют реплики директрисы, которая рассуждает будто по темникуссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nickolay.kononov/blogNickolay V. Kononov
18.03. 20:19
Очень оптимистичный разговор. Ученики нестоличной школы трезво парируют реплики директрисы, которая рассуждает будто по темнику — такие густопсовые комсомольские приёмы пропаганды.
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Полная расшифровка разговора в школе. Очень хороший вышел текстссылка на данный пост
https://www.facebook.com/sergey.smirnov.165685/blogSergey Smirnov
18.03. 19:34
Полная расшифровка разговора в школе. Очень хороший вышел текст. — Вы видели войска там американские в Украине? — А русские войска ты видел в Украине?
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Дорогой сторонник или его друзья, пожалуйста, свяжитесь с федеральным штабом по почте 2018@navalny.com — предоставим вам бесплатную юридическую помощьссылка на данный пост
https://vk.com/teamnavalnyblogКоманда Навального
18.03. 14:32
Школьника из Брянской области, создавшего группу в поддержку Навального и призывавшего выйти на митинг 26 марта, забрали в полицию прямо с уроков. После этого директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора.
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