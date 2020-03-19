Какой же вред целым поколениям наносят такие школьные учителя. От этой речи директора у меня сердебиение зашкалило и воспоминания нахлынули. В своих школах, правда, я такого не встречала, накала такого не было, наверное. Но этот типаж считываю моментально, его, такой узнаваемый и яркий, я видела очень часто, почти во всех избирательных комиссиях, с которыми работала. Агрессивные глухие люди, под вечер уже с налитыми кровью глазами, которые бюллетени под кофтой из-под камер вынесут, где надо распишутся, жалобу на кого надо подпишут и с надменным выражением и ухмылками на лицах дружно руки на собрании поднимут. Самые грязные выборы, на которых я наблюдала или работала, делали школьные учителя: стремительные, самоуверенные, при этом совершенно некомпетентные, но зато все знающие и ни на секунду не сомневающиеся и страшно агрессивные. Самые неприятные оскорбления в свой адрес и в адрес других людей я слышала тоже от них: "Мелкая еще, чтобы что-то понимать {иногда практически ровесники такое говорили, правда не знали об этом}. Мы так всегда работали. Не замужем? Да кто такую возьмёт. Были бы семья и дети, дома бы сидела. Заняться тебе просто нечем. Сколько тебе платят? Ой, да знаем мы, вам по 5 тысяч за это партии дают. Магистерскую пишешь? Иш умная нашлась". У них всегда есть ответы на все вопросы. А школьники приятно удивили. развернуть>>