Так как огромное количество вопросов сегодня возникло по поводу Арсенальной башни, я должна дать комментарий на этот счёт.

1) Мы отвечали за те точки, на которых находились сами. И акция, которую мы планировали называлась "Захват Кремля". И я считаю, что она полностью удалась.

2) Мы знали, что есть девушки, которым нравится слоган "Национальная идея - феминизм", и что они делают такой баннер.

3) Нам пришла документация, вместе с другими фотографиями, на которых находимся мы. Некоторые из нас были задержаны, некоторые спокойно ушли. Мы добавили материал к общей рассылке.

4) Мы допускаем, что присланный материал был фотошопом, но это никак не отменяет того, что мы согласны с его содержанием. Нам очень жаль, что мы не настолько технически подкованы, чтобы увидеть разницу между фейковыми кадрами и настоящими, и что, возможно, мы ввели этим в заблуждение СМИ.

5) Мы передаём привет ФСО!

6) Мы считаем, что ситуация с правами женщины ухудшается, и что это недопустимо. Мы будем бороться за то, чтобы это изменить! P.S.: Мы бы предпочли, чтобы такие баннеры висели на всех башнях Кремля.







