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Посты по теме
Огромное количество вопросов сегодня возникло по поводу Арсенальной башни
Огромное количество вопросов сегодня возникло по поводу Арсенальной башни
www.facebook.com
9.03 16:22 |  число просмотров 550
Мы допускаем, что присланный материал был фотошопом, но это никак не отменяет того, что мы согласны с его содержанием. Нам очень жаль, что мы не настолько технически подкованы, чтобы увидеть разницу между фейковыми кадрами и настоящими
 
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Феммонтаж <код для ЖЖ>
Феммонтаж
Фото акции феминисток на одной из башен Кремля, якобы проведенной 8 марта, оказалось фотомонтажом. В соцсетях спорят о том, дискредитирует ли это фемдвижение.
Создан: 09.03.2017 16:03, обновлен: 11.03.2017 15:39
Просмотров: 555
Теги:
11 марта
Обман раскрылся, и это даже хорошо, придётся мне всё рассказатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051www.facebook.com
11.03. 00:56
В общем. Обман раскрылся, и это даже хорошо, придётся мне всё рассказать. Дело было так. Неделю назад я придумала, какую акцию можно сделать на 8 марта, и отправилась на разведку в Москву. Пока я гуляла и фотографировала точки, мне пришла в голову мысль, что один слоган можно пририсовать. И что если будет несколько других реальных точек, будет не сразу заметно, что одна из них фейк. Я специально отсняла две возможных точки - на башне и у Мавзолея.
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10 марта
современная журналистика построена на доверии конкретным журналистам, а не их изданиямссылка на данный пост
https://www.facebook.com/FeldmanEvgeny/blogEvgeny Feldman
10.03. 22:14
вся эта фигня про активисток, подставивших журналистов, должна была закончиться на стадии их просьбы скинуть фотографии в общий котел и потом публиковать с общей подписью. не могу себе представить условия, в которых согласился бы на такое.
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9 марта
Леда Гарина, участвовавшая во вчерашней акции, также прославилась "социологическим исследованием" секс-работыссылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
09.03. 15:30
В фейсбуке вот еще напомнили о том, что Леда Гарина, участвовавшая во вчерашней акции, также прославилась "социологическим исследованием" секс-работы, состоявшем из вранья и манипуляций чуть более, чем полностью.
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А самое удивительное - это, конечно, полная бессмысленность вранья и монтажассылка на данный пост
https://t.me/whalesgohigh/blogwhalesgohigh
09.03. 14:51
А самое удивительное - это, конечно, полная бессмысленность вранья и монтажа. Разве без этого фото с башни акция стала бы хуже? Учитывая, что растяжка на стене была настоящей. Нет, не стала бы. Но все равно надо было наврать. Вот так же они годами рассказывают про "14 тыс. женщин гибнущих от домашнего насилия каждый год", тогда как реальная цифра - это что-то около пятисот. Если будет пять сотен вместо 14 тысяч - это что, перестанет звучать как проблема, что ли? Та же хрень с частым мухляжом со статистикой в феминистской социологии и прочих "гендерных исследованиях". Походу есть просто такие люди, которые, блядь, просто не могут не врать. Называются они - "левые".
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Я на самом деле никогда такие акции не понималассылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
09.03. 14:49
Я на самом деле никогда такие акции не понимала и воспринимала их как "не портьте празднующим праздник". У нашей системы более чем хватает невиновных жертв и без "ну сделайте, сделайте меня заключенным".
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Мы допускаем, что присланный материал был фотошопомссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001392901051www.facebook.com
09.03. 14:47
Так как огромное количество вопросов сегодня возникло по поводу Арсенальной башни, я должна дать комментарий на этот счёт. 1) Мы отвечали за те точки, на которых находились сами. И акция, которую мы планировали называлась "Захват Кремля". И я считаю, что она полностью удалась.
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Отличный шаг с отпущенными домой феминисткамиссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
09.03. 14:38
Отличный шаг с отпущенными домой феминистками. Оказывается, так можно было делать. Один простой человеческий шаг — и повестка перехвачена. Враз подобревшая власть оказывается интереснее, чем сама акция протеста.
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совершенно неважно, были ли действительно феминистки на башне или не былиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/bella.rapoport/blogBella Rapoport
09.03. 14:33
А я считаю, что совершенно неважно, были ли действительно феминистки на башне или не были (как правильно заметила Надежда Зайцева - это художественная акция, оформляют как хотят). А те, кто сейчас яростно разоблачают акцию, просто прикрывают этим свое неприятие феминизма и феминистских идей и пытаются присвоить дискурс и перевести разговор с действительно важных проблем - сто раз такое было (Ой, Страховская выругалась матом на Авиасейлс, это значит, что феминизм говно, а Авиасейлс все можно, ой, Рапопорт думает только о слове "телочки" - ой, это обесценивает идею о гендерном равенстве и прекращении гендерного насилия и тд). Не ведитесь!
Как провести акцию и полностью подорвать доверие к себе. Мастер-классссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
09.03. 12:55
Смешно, что я вчера писал обе новости про феминисток. И не стал писать про баннер на башне. Честно скажу, еще вчера очень сильно сомневался по понятным причинам и выбрал формулировки типа "акция на территории Кремля"
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8 марта
Московские и питерские феминистки, #захватившиеКремль, поздравляют вас с 8 мартассылка на данный пост
https://www.facebook.com/katrin.nenasheva/blogEkaterina Nenasheva
08.03. 11:03
Московские и питерские феминистки, #захватившиеКремль, поздравляют вас с 8 марта UPD: Тищенко, Орлова и фотограф из Новой уже в ОВД Китай-город
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