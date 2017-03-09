А самое удивительное - это, конечно, полная бессмысленность вранья и монтажа. Разве без этого фото с башни акция стала бы хуже? Учитывая, что растяжка на стене была настоящей. Нет, не стала бы. Но все равно надо было наврать. Вот так же они годами рассказывают про "14 тыс. женщин гибнущих от домашнего насилия каждый год", тогда как реальная цифра - это что-то около пятисот. Если будет пять сотен вместо 14 тысяч - это что, перестанет звучать как проблема, что ли? Та же хрень с частым мухляжом со статистикой в феминистской социологии и прочих "гендерных исследованиях". Походу есть просто такие люди, которые, блядь, просто не могут не врать. Называются они - "левые". развернуть>>