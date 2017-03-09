В общем. Обман раскрылся, и это даже хорошо, придётся мне всё рассказать.
Дело было так. Неделю назад я придумала, какую акцию можно сделать на 8 марта, и отправилась на разведку в Москву. Пока я гуляла и фотографировала точки, мне пришла в голову мысль, что один слоган можно пририсовать. И что если будет несколько других реальных точек, будет не сразу заметно, что одна из них фейк. Я специально отсняла две возможных точки - на башне и у Мавзолея.
вся эта фигня про активисток, подставивших журналистов, должна была закончиться на стадии их просьбы скинуть фотографии в общий котел и потом публиковать с общей подписью.
не могу себе представить условия, в которых согласился бы на такое.
В фейсбуке вот еще напомнили о том, что Леда Гарина, участвовавшая во вчерашней акции, также прославилась "социологическим исследованием" секс-работы, состоявшем из вранья и манипуляций чуть более, чем полностью.
А самое удивительное - это, конечно, полная бессмысленность вранья и монтажа. Разве без этого фото с башни акция стала бы хуже? Учитывая, что растяжка на стене была настоящей. Нет, не стала бы. Но все равно надо было наврать. Вот так же они годами рассказывают про "14 тыс. женщин гибнущих от домашнего насилия каждый год", тогда как реальная цифра - это что-то около пятисот. Если будет пять сотен вместо 14 тысяч - это что, перестанет звучать как проблема, что ли? Та же хрень с частым мухляжом со статистикой в феминистской социологии и прочих "гендерных исследованиях". Походу есть просто такие люди, которые, блядь, просто не могут не врать. Называются они - "левые".
Я на самом деле никогда такие акции не понимала и воспринимала их как "не портьте празднующим праздник". У нашей системы более чем хватает невиновных жертв и без "ну сделайте, сделайте меня заключенным".
Так как огромное количество вопросов сегодня возникло по поводу Арсенальной башни, я должна дать комментарий на этот счёт.
1) Мы отвечали за те точки, на которых находились сами. И акция, которую мы планировали называлась "Захват Кремля". И я считаю, что она полностью удалась.
Отличный шаг с отпущенными домой феминистками. Оказывается, так можно было делать. Один простой человеческий шаг — и повестка перехвачена. Враз подобревшая власть оказывается интереснее, чем сама акция протеста.
А я считаю, что совершенно неважно, были ли действительно феминистки на башне или не были (как правильно заметила Надежда Зайцева - это художественная акция, оформляют как хотят). А те, кто сейчас яростно разоблачают акцию, просто прикрывают этим свое неприятие феминизма и феминистских идей и пытаются присвоить дискурс и перевести разговор с действительно важных проблем - сто раз такое было (Ой, Страховская выругалась матом на Авиасейлс, это значит, что феминизм говно, а Авиасейлс все можно, ой, Рапопорт думает только о слове "телочки" - ой, это обесценивает идею о гендерном равенстве и прекращении гендерного насилия и тд). Не ведитесь!
Смешно, что я вчера писал обе новости про феминисток. И не стал писать про баннер на башне. Честно скажу, еще вчера очень сильно сомневался по понятным причинам и выбрал формулировки типа "акция на территории Кремля"