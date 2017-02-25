Наталья Поклонская заявила о мироточении бюста Николая II. РПЦ от официальных комментариев отказалась. Насколько мне известно, епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была. Это обычная процедура проверки: создаётся епархиальная комиссия, которая проверяет наличие внешних воздействий, если их нет, икону (чаще заявляют о мироточении икон все же) помещают в киот и наблюдают, если мироточении продолжается, объявляют о чуде.

Не вступая в обсуждения мракобесия экс-прокурора, попросил сфотографировать бюст экс-императора. Никакого мироточения нет, конечно.



















