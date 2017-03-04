Наталья Поклонская заявила о мироточении бюста Николая II. РПЦ от официальных комментариев отказалась. Насколько мне известно, епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была. Это обычная процедура проверки: создаётся епархиальная комиссия, которая проверяет наличие внешних воздействий, если их нет, икону (чаще заявляют о мироточении икон все же) помещают в киот и наблюдают, если мироточении продолжается, объявляют о чуде.
А к спору о "ну как можно так позориться" - да она не считает, что позорится, абсолютно искренне в это верит. И окружение, думаю, верит. Мы тут в интернетах все такие образованные и просвещённые, нам мироточение кажется бабушкиной сказкой, а миллионы людей в стране совершенно искренне это принимают. Поклонская среди них. И не было, полагаю, никакого "иди и скажи это по ТВ" - и раньше ведь такое заявляла. Просто сейчас подхватили.
Поклонская слушает только своего духовника схигумена Сергия (Романова) - духовника Среднеуральского женского монастыря "Спарительница хлебов". Александр Дворкин называл отца Сергия и его последователей «сектой царебожников», то есть отдельным течением внутри РПЦ, почитающим Николая II не просто как святого, а как искупителя всей земли. Для этого течения характерны крайне правые взгляды, отказ от ИНН, враждебное отношение к современной цивилизации.
А мне все интересно, как живут люди с ролью "сумасшедший". Это же очень стыдная роль. Вот ты Наталья Поклонская. Красивая, семья все дела. И тебе звонят и говорят "Наташа, ты должна пойти на эфир и сказать какой-нибудь полный бред. Так, чтобы вся страна обсуждала отсутствие у тебя мозга". На фига соглашаться-то? Ну вот какой дворец и яхта стоит таких унижений?
А мне кажется история с Поклонской и бюстом Николая Второго вполне рациональная. Незыгарь пишет, что это "Тимакова" придумала. А на самом деле есть и другое объяснение.
Вчера все заметили публикацию на довольно мутном сайте, что Наталья Поклонская, в бытность украинским прокурором, попросила для пророссийского активиста 7,5 лет заключения. Там кстати отличная история, оранжевая революция, поезд дружбы, столкновения, уголовка на пророссийских активистов. И Поклонская была в суде обвинителем, запросила такой срок. Это еще Максим Калашников писал в январе, ну то есть давно по патриотическим блогам гуляет.
Наталья Поклонская - великий приспособленец.
В Украинской прокуратуре была яростным украинским прокурором.
В Российской прокуратуре - безжалостным прокурором России.
В Государственной Дуре - безупречной, безукоризненной дурой.
В завершении темы.
Поклонская: Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил! Бюст!