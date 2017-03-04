А к спору о "ну как можно так позориться" - да она не считает, что позорится, абсолютно искренне в это верит. И окружение, думаю, верит. Мы тут в интернетах все такие образованные и просвещённые, нам мироточение кажется бабушкиной сказкой, а миллионы людей в стране совершенно искренне это принимают. Поклонская среди них. И не было, полагаю, никакого "иди и скажи это по ТВ" - и раньше ведь такое заявляла. Просто сейчас подхватили. развернуть>>