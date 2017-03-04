  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
В теме
 
Реклама
Подождите.
Посты по теме
Никакого мироточения нет, конечно
Никакого мироточения нет, конечно
blogAnton Naumlyuk
6.03 09:24 |  число просмотров 343
РПЦ от официальных комментариев отказалась. Епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была
 
Статьи по теме
«А вы за ухо трогайте. Чувствуете?»
«А вы за ухо трогайте. Чувствуете?»
Иван Жилин, Никита Гирин
5.03 09:05 |  число просмотров 0
Корреспондент «Новой газеты» приложился к мироточащему бюсту Николая II в Симферополе
 
Связанные сюжеты
Няш-мяш в парламенте
Няш-мяш в парламенте
8.11 14:10 | число просмотров 7766 число постов 24
Одиозный крымский прокурор Поклонская начала свою депутатскую карьеру с осуждения хот-догов и Хэллоуина, а затем перепутала Суворова с Грибоедовым
 
Поклонская говорит
Поклонская говорит
20.07 16:50 | число просмотров 2116 число постов 4
В соцсетях обсуждают интервью кандидата в депутаты Госдумы и крымского прокурора Натальи Поклонской, в котором она рассуждает о "силах за океаном", "нашей Украине" и судьбе Николая II
 
Самое читаемое
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3147 число записей 10
 
Димон держится
3.03 число просмотров 3032 число записей 31
 
Собянин и хрущовки
3.03 число просмотров 2139 число записей 16
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2099 число записей 14
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2097 число записей 17
 
Прислать свою ссылку
Поклонская и мироточащий бюст <код для ЖЖ>
Поклонская и мироточащий бюст
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст Николая II в Симферополе замироточил. Выходные для блогеров перестают быть томными
Создан: 04.03.2017 11:13, обновлен: 06.03.2017 13:37
Просмотров: 1760
Теги:
4 марта
Никакого мироточения нет, конечноссылка на данный пост
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/blogAnton Naumlyuk
04.03. 21:01
Наталья Поклонская заявила о мироточении бюста Николая II. РПЦ от официальных комментариев отказалась. Насколько мне известно, епархиальная комиссия по проверке "чуда", о котором заявила депутат Госдумы РФ, создана не была. Это обычная процедура проверки: создаётся епархиальная комиссия, которая проверяет наличие внешних воздействий, если их нет, икону (чаще заявляют о мироточении икон все же) помещают в киот и наблюдают, если мироточении продолжается, объявляют о чуде.
развернуть>>
Она могла и съехать на почве стрессассылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
04.03. 13:10
Одно другому-то не мешает. Она могла и съехать на почве стресса: знала, какие на ней косяки и вдруг узрела выход - молиться государю убиенному!
В РПЦ не знают как реагировать на слова Поклонскойссылка на данный пост
https://t.me/В РПЦ не знают как реагировать на слова Поклонской/blogНезыгарь
04.03. 12:47
В РПЦ не знают как реагировать на слова Поклонской. С одной стороны, боятся снова не попасть в тренд, с другой- не решаются назвать это ложью и кощунством. Пока- установка "без комментариев".
развернуть>>
да она не считает, что позорится, абсолютно искренне в это веритссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
04.03. 12:44
А к спору о "ну как можно так позориться" - да она не считает, что позорится, абсолютно искренне в это верит. И окружение, думаю, верит. Мы тут в интернетах все такие образованные и просвещённые, нам мироточение кажется бабушкиной сказкой, а миллионы людей в стране совершенно искренне это принимают. Поклонская среди них. И не было, полагаю, никакого "иди и скажи это по ТВ" - и раньше ведь такое заявляла. Просто сейчас подхватили.
развернуть>>
Поклонская слушает только своего духовника схигумена Сергия (Романова)ссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
04.03. 12:36
Поклонская слушает только своего духовника схигумена Сергия (Романова) - духовника Среднеуральского женского монастыря "Спарительница хлебов". Александр Дворкин называл отца Сергия и его последователей «сектой царебожников», то есть отдельным течением внутри РПЦ, почитающим Николая II не просто как святого, а как искупителя всей земли. Для этого течения характерны крайне правые взгляды, отказ от ИНН, враждебное отношение к современной цивилизации.
развернуть>>
А мне все интересно, как живут люди с ролью "сумасшедший"ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurova/blogЕкатерина Винокурова
04.03. 12:19
А мне все интересно, как живут люди с ролью "сумасшедший". Это же очень стыдная роль. Вот ты Наталья Поклонская. Красивая, семья все дела. И тебе звонят и говорят "Наташа, ты должна пойти на эфир и сказать какой-нибудь полный бред. Так, чтобы вся страна обсуждала отсутствие у тебя мозга". На фига соглашаться-то? Ну вот какой дворец и яхта стоит таких унижений?
развернуть>>
Сегодня утром замироточил бюст Дарвина в Санкт-Петербурге!ссылка на данный пост
https://twitter.com/naganoff_ru/blogVladislav Naganov
04.03. 11:00
Сегодня утром замироточил бюст Дарвина в Санкт-Петербурге! Мне прислали фотографии, направили! Это чудо не объяснят ни учёные, никто...
история с Поклонской и бюстом Николая Второго вполне рациональнаяссылка на данный пост
https://t.me/smirnovmz/blogСергей Смирнов
04.03. 10:58
А мне кажется история с Поклонской и бюстом Николая Второго вполне рациональная. Незыгарь пишет, что это "Тимакова" придумала. А на самом деле есть и другое объяснение. Вчера все заметили публикацию на довольно мутном сайте, что Наталья Поклонская, в бытность украинским прокурором, попросила для пророссийского активиста 7,5 лет заключения. Там кстати отличная история, оранжевая революция, поезд дружбы, столкновения, уголовка на пророссийских активистов. И Поклонская была в суде обвинителем, запросила такой срок. Это еще Максим Калашников писал в январе, ну то есть давно по патриотическим блогам гуляет.
развернуть>>
Ну не святой для них Николайссылка на данный пост
https://twitter.com/KatasonovaMaria/blogKatasonovaMaria
04.03. 09:36
На самом деле,многие верующие восприняли слова о мироточащем бюсте Николая II, как издевательство и насмешку. Ну не святой для них Николай.
Поклонская - великий приспособленецссылка на данный пост
https://www.facebook.com/roman.udotblogRoman Udot
04.03. 09:31
Наталья Поклонская - великий приспособленец.
В Украинской прокуратуре была яростным украинским прокурором.
В Российской прокуратуре - безжалостным прокурором России.
В Государственной Дуре - безупречной, безукоризненной дурой.   Фото Романа Удота.
Вот от чего Навальный пытался отвлечь внимание!ссылка на данный пост
https://twitter.com/Victor_Korb/blogVictor Korb
04.03. 09:25
Навальный безуспешно попытался своим расследованием о коррупции Медведева отвлечь внимание общественности от мироточения монаршего бюста ;-)
Напрасно, Наталья Владимировна, вы так легкомысленно путаетесь в государях, грех этоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/arcticspiegel/blogСтанислав Яковлев
04.03. 03:48
В завершении темы. Поклонская: Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил! Бюст!
развернуть>>
А это неплохой эвфемизм: "пойду помироточу"ссылка на данный пост
https://twitter.com/dm_e/blogdm_e
04.03. 01:49
А это неплохой эвфемизм: "пойду помироточу". Марь Иванна, извините, можно сбегать помироточить?
Хорошо крымчанам. Им теперь больницы не нужныссылка на данный пост
https://twitter.com/Buddy_Judge/blogBuddy_Judge
04.03. 01:47
Хорошо крымчанам. Им теперь больницы не нужны. Заболел - пи*дуешь к прокуратуре, прикладываешься к мироточащему бюсту Николая II.
Тут ведь санитаров надо вызыватьссылка на данный пост
https://twitter.com/RomanFedoseyevblogRomanFedoseyev
04.03. 01:13
страшно неловко. тут ведь санитаров надо вызывать
При Медведеве порядок был!ссылка на данный пост
https://twitter.com/kmartynov/blogkmartynov
04.03. 00:57
При Медведеве порядок был: по крайней мере, бюсты не мироточили.
О крымских чиновниках-патриотахссылка на данный пост
https://twitter.com/mich261213/blogmich261213
04.03. 00:02
О крымских чиновниках-патриотах: 10 лет назад Поклонская посадила человека за про-российский активизм. Смешно:(((
Страницы: 1
Фото


    • Видео
    В Крыму замироточил бюст Николая II
    Сказано по теме
    Цитаты
    " Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
    5.03
    blogValery Solovei
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012