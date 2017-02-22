|Вершина методологической мысли
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22.02 11:03 | 408
|Кириенковский "отказ от открепительных" в теории это отличная штука — вместо откепительных, с которыми связано круизное голосование и масса других фальсификаций, должна появиться единая база, в которой отмечается, проголосовал избиратель или нет.
Таким образом и проголосовать дважды никто не сможет, и голосовать можно на любом — неважно каком участке.
Это в теории.
А на практике это будет выглядеть так. Ты приходишь утром на участок с паспортом, а тебе не выдают бюллетень:
- По данным ГАС "Выборы" вы час назад проголосовали на УИК 1488 Ножай-юртовского района Чеченской республики
— Но вот же я здесь стою!
— Извините, у нас прав нет в системе изменения внести, пишите жалобу, суд разберется.
Такая вот вершина методологической мысли.
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