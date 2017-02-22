Кириенковский "отказ от открепительных" в теории это отличная штука — вместо откепительных, с которыми связано круизное голосование и масса других фальсификаций, должна появиться единая база, в которой отмечается, проголосовал избиратель или нет.



Таким образом и проголосовать дважды никто не сможет, и голосовать можно на любом — неважно каком участке.



Это в теории.



А на практике это будет выглядеть так. Ты приходишь утром на участок с паспортом, а тебе не выдают бюллетень:

- По данным ГАС "Выборы" вы час назад проголосовали на УИК 1488 Ножай-юртовского района Чеченской республики

— Но вот же я здесь стою!

— Извините, у нас прав нет в системе изменения внести, пишите жалобу, суд разберется.



Такая вот вершина методологической мысли.