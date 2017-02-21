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Путинское Информбюро <код для ЖЖ>
Путинское Информбюро

Больше 10 изданий в ночь на 21 февраля сообщили о планах Администрации президента по переизбранию Владимира Путина. Заметки со схожей информацией и ссылкой на "анонимный источник в Кремле" опубликовали ТАСС, Интерфакс, РБК, Дождь, Коммерсант, Газета.ру, Лайф, Ведомости, Известия и проч. Блогеров заинтересовало такое удивительное совпадение
Создан: 21.02.2017 12:52, обновлен: 21.02.2017 23:15
Просмотров: 642
Теги:
21 февраля
Новый эксперимент - "время хромой утки"ссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
21.02. 21:28
«Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет».
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К сожалению, журналисты, работающие с Кремлем, правительством и тд и тп не могут вам ответить. ссылка на данный пост
https://t.me/ekvinokurovablogЕкатерина Винокурова
21.02. 21:21
На самом деле есть ощущение некорректности со стороны коллег, которые удивляются публикациям под эмбарго так, будто бы они сталкиваются с этим впервые. И некорректно это вот почему. К сожалению, журналисты, работающие с Кремлем, правительством и тд и тп не могут вам ответить. Таковы, к сожалению, правила.
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Зачем такое вообще выдали в эфир?ссылка на данный пост
https://t.me/DavydovIn/blogДавыдов. Индекс
21.02. 21:10
Аффектированная информация о последнем сроке президента по команде просочилась в прессу. Зачем такое вообще выдали в эфир - причём это не утечка, а намеренный слив, спросите вы. Зачем ходить со слабой карты?
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Журналистика для чайниковссылка на данный пост
https://www.facebook.com/nick.kozin.5/www.facebook.com
21.02. 11:55
Журналистика для чайников. Есть такое понятие в СМИ - ЭМБАРГО (правило хорошего тона - не выпускать пресс-релиз, новость, мнение до определенной даты, к примеру 00:00 21 февраля). Увы, даже некоторые главные редакторы о таком не знают, или делают вид, что не знают, потому что кремлевский аноним их игнорирует.
Итак, варианты слогановссылка на данный пост
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/blogOleg Kozyrev
21.02. 10:56
 Анонимные источники в Кремле сообщают, что эта президентская кампания будет подаваться как последние выборы Путина. Не могу не приветствовать это решение и хочу помочь слоганами, которые разрешаю использовать анонимным источникам в Кремле для кампании Владимира Владимировича. Итак, варианты слоганов:
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И при любом раскладе выглядит все это как лютый зашкварссылка на данный пост
https://www.facebook.com/ohhkhramovkhramov/www.facebook.com
21.02. 10:21
Нет, конечно, условный брифинг под эмбарго для полуночи - это вполне себе возможный вариант, но держать руку на кнопке, чтобы нажать ее буквально в нужную секунду, ради ну совсем не сенсанции - это странно (ну, если по собственной воле). И при любом раскладе выглядит все это как лютый зашквар.
Перемен и новых изящных решений Кремля мы можем ждать долгоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/dgudkov/blogDmitry Gudkov
21.02. 10:00
Когда вы читаете одновременные публикации в ведущих СМИ слов высокопоставленного источника о планах Кремля, знайте — это все идёт от Сергея Кириенко. Это в администрации проводятся совещания с приглашением журналистов.
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Вся президентская кампания пройдет со ссылкой на анонимный источникссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=1367268883blogАлександр Морозов
21.02. 03:00
девять изданий одним залпом сообщили подробности о планах Кремля на выборах-2018 со ссылкой на анонимный источник (обратил внимание Иван Колпаков).
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Интересно, кто кураторссылка на данный пост
https://www.facebook.com/tintorero/blogIlya Krasilshchik
21.02. 01:30
российские медиа все одновременно начали играть в синего кита. интересно, кто куратор (хотя на самом деле не очень)
Да-да, особенно угарно наблюдатьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/iBelkin/blogIgor Belkin
21.02. 01:21
Да-да, особенно угарно наблюдать этот триумф журналистики анонимного источника в АП в Яндекс-Новостях с таймстемпами.
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Продолжаем наблюдать за насыщенной жизнью одного высокопоставленного анонимного источникассылка на данный пост
https://www.facebook.com/ivan.kolpakov/blogIvan Kolpakov
21.02. 00:57
Продолжаем наблюдать за насыщенной жизнью одного высокопоставленного анонимного источника (а то и сразу двух). 00:00 Дождь — Кремль решил превратить выборы президента в референдум о доверии Путину 
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Эмбарго, очевидно, до нулей соответствующего дняссылка на данный пост
https://www.facebook.com/zaharovcom/www.facebook.com
21.02. 00:46
Проблема людей, никогда не работавших в серьезных отечественных СМИ и не понимающих как устроена паркетная журналистика. "Веерный способ", описанный уважаемым редактором, есть не что иное, как новости "под эмбарго". В данном конкретном случае, по всей видимости, с брифинга. Эмбарго, очевидно, до нулей соответствующего дня. Практика - распространеннейшая, но люди, которые сами изобрели нативную рекламу (она же джинса), "карточки", тесты и даже интернет и колесо, почему-то не знают о таких произаических форматах работы с масс-медиа. Полагаю потому, что их на эти брифинги не зовут, а они то ли не считают нужным даже пытаться что-то делать в этом направлении, то ли пребывают в блаженном неведении по поводу организации работы в солидных медиа. Ну что ж - бывает постправда, а бывает постжурналистика.
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