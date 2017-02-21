Больше 10 изданий в ночь на 21 февраля сообщили о планах Администрации президента по переизбранию Владимира Путина. Заметки со схожей информацией и ссылкой на "анонимный источник в Кремле" опубликовали ТАСС, Интерфакс, РБК, Дождь, Коммерсант, Газета.ру, Лайф, Ведомости, Известия и проч. Блогеров заинтересовало такое удивительное совпадение
«Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет».
На самом деле есть ощущение некорректности со стороны коллег, которые удивляются публикациям под эмбарго так, будто бы они сталкиваются с этим впервые.
И некорректно это вот почему.
К сожалению, журналисты, работающие с Кремлем, правительством и тд и тп не могут вам ответить. Таковы, к сожалению, правила.
Аффектированная информация о последнем сроке президента по команде просочилась в прессу.
Зачем такое вообще выдали в эфир - причём это не утечка, а намеренный слив, спросите вы.
Зачем ходить со слабой карты?
Журналистика для чайников. Есть такое понятие в СМИ - ЭМБАРГО (правило хорошего тона - не выпускать пресс-релиз, новость, мнение до определенной даты, к примеру 00:00 21 февраля). Увы, даже некоторые главные редакторы о таком не знают, или делают вид, что не знают, потому что кремлевский аноним их игнорирует.
Анонимные источники в Кремле сообщают, что эта президентская кампания будет подаваться как последние выборы Путина. Не могу не приветствовать это решение и хочу помочь слоганами, которые разрешаю использовать анонимным источникам в Кремле для кампании Владимира Владимировича. Итак, варианты слоганов:
Нет, конечно, условный брифинг под эмбарго для полуночи - это вполне себе возможный вариант, но держать руку на кнопке, чтобы нажать ее буквально в нужную секунду, ради ну совсем не сенсанции - это странно (ну, если по собственной воле). И при любом раскладе выглядит все это как лютый зашквар.
Когда вы читаете одновременные публикации в ведущих СМИ слов высокопоставленного источника о планах Кремля, знайте — это все идёт от Сергея Кириенко. Это в администрации проводятся совещания с приглашением журналистов.
Проблема людей, никогда не работавших в серьезных отечественных СМИ и не понимающих как устроена паркетная журналистика. "Веерный способ", описанный уважаемым редактором, есть не что иное, как новости "под эмбарго". В данном конкретном случае, по всей видимости, с брифинга. Эмбарго, очевидно, до нулей соответствующего дня. Практика - распространеннейшая, но люди, которые сами изобрели нативную рекламу (она же джинса), "карточки", тесты и даже интернет и колесо, почему-то не знают о таких произаических форматах работы с масс-медиа. Полагаю потому, что их на эти брифинги не зовут, а они то ли не считают нужным даже пытаться что-то делать в этом направлении, то ли пребывают в блаженном неведении по поводу организации работы в солидных медиа. Ну что ж - бывает постправда, а бывает постжурналистика.