Эмбарго, очевидно, до нулей соответствующего дня www.facebook.com 21.02. 00:46 Проблема людей, никогда не работавших в серьезных отечественных СМИ и не понимающих как устроена паркетная журналистика. "Веерный способ", описанный уважаемым редактором, есть не что иное, как новости "под эмбарго". В данном конкретном случае, по всей видимости, с брифинга. Эмбарго, очевидно, до нулей соответствующего дня. Практика - распространеннейшая, но люди, которые сами изобрели нативную рекламу (она же джинса), "карточки", тесты и даже интернет и колесо, почему-то не знают о таких произаических форматах работы с масс-медиа. Полагаю потому, что их на эти брифинги не зовут, а они то ли не считают нужным даже пытаться что-то делать в этом направлении, то ли пребывают в блаженном неведении по поводу организации работы в солидных медиа. Ну что ж - бывает постправда, а бывает постжурналистика. Страницы: 1