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Серое Фиолетовое Донбасское
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Дело Дадина
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Исаакиевский раздор
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Повторная реанимация
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Ожидавшаяся отставка А.Худилайнена состоялась
Ожидавшаяся отставка А.Худилайнена состоялась
Эмилия Слабунова
16.02 13:00 |  число просмотров 297
 Пренебрежение интересами жителей, ярким примером чему являются "оптимизация" образования, здравоохранения и культуры, проблемы с аварийным жильем, водоснабжением, Сунский бор и пр.; неготовность слушать и слышать и отдельных граждан и общественные организации и оппозицию; лоббирование определенных интересантов; неэффективность управления; непонимание, что власть является сильной только тогда, когда сильна оппозиция - все это отличительные признаки системы управления Худилайнена. Результатом явилось падение уровня жизни людей, стагнация и ухудшение общественно-политической атмосферы в республике. В конечном итоге это не могло не привести к отставке.

Все, кто переживает за свой родной край, с одной стороны, вздохнули с облечением, а с другой стороны ожидают назначения нового губернатора: будет ли этот человек иметь знания, опыт и, самое главное, политическую волю к тому, чтобы переломить ситуацию и вывести республику из кризиса.

Для того, чтобы оправдались ожидания людей в Карелии, как и в любо другом субъекте, нужны системные изменения, нужна другая политическая система, иная политическая воля, которую будут исполнять выбранные на честных и свободных выборах главы субъектов. Происходящая массовая отставка губернаторов выглядит как очередной имитационный шаг стремящейся к самосохранению любой ценой власти в условиях приближающихся президентских выборов.
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Чистки губернаторов Чистки губернаторов
число просмотров 1408 число постов 19
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Оставьте в покое Вороненкова и Максакову!
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Какие ж дряни
blogCatherina Gordeeva    15.02 14:13 |  число просмотров 1115
Какие ж дряни Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
 
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!"
blogЕвгений Ройзман    15.02 12:57 |  число просмотров 788
С утра некоторые СМИ блеснули заголовками типа: "Ройзман уехал в Москву учиться сексу!" Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну
 
Цитаты дня
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
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