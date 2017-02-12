Пренебрежение интересами жителей, ярким примером чему являются "оптимизация" образования, здравоохранения и культуры, проблемы с аварийным жильем, водоснабжением, Сунский бор и пр.; неготовность слушать и слышать и отдельных граждан и общественные организации и оппозицию; лоббирование определенных интересантов; неэффективность управления; непонимание, что власть является сильной только тогда, когда сильна оппозиция - все это отличительные признаки системы управления Худилайнена. Результатом явилось падение уровня жизни людей, стагнация и ухудшение общественно-политической атмосферы в республике. В конечном итоге это не могло не привести к отставке. Все, кто переживает за свой родной край, с одной стороны, вздохнули с облечением, а с другой стороны ожидают назначения нового губернатора: будет ли этот человек иметь знания, опыт и, самое главное, политическую волю к тому, чтобы переломить ситуацию и вывести республику из кризиса. Для того, чтобы оправдались ожидания людей в Карелии, как и в любо другом субъекте, нужны системные изменения, нужна другая политическая система, иная политическая воля, которую будут исполнять выбранные на честных и свободных выборах главы субъектов. Происходящая массовая отставка губернаторов выглядит как очередной имитационный шаг стремящейся к самосохранению любой ценой власти в условиях приближающихся президентских выборов.