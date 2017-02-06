Кого бы не поставили вместо Басаргина - хуже Перми точно не будет. Приезжал туда несколько раз, когда Никита только возглавил СПС, и это был симпатичный провинциальный город, по которому было приятно гулять. А относительно недавно заезжали с Алешковским по благотворительным делам - центральная площадь выглядит так, будто ее "Градами" обработали, ни одного целого тротуара в городе, на речной вокзал смотришь и кажется, что ты не в Перми, а в Горловке воюющей. Соседний Киров куда беднее, а выглядит приличнее. Так разъебать регион мог только министр регионального развития бывший. Так что за пермяков я сегодня рад. развернуть>>