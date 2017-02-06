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Статьи по теме
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Петр Козлов
6.02 10:22 |  число просмотров 100
В ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров
 
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"Чепушилы" Потомского
"Чепушилы" Потомского
25.12 11:29 | число просмотров 1104 число постов 5
Губернатор Орловской области Потомский назвал местных журналистов "чепушилами" за то, что они своими статьями, по его мнению, отпугивают инвесторов из региона. Блогеры восхищены откровенностью главы региона
 
300 граммов от Полтавченко
300 граммов от Полтавченко
11.10 09:43 | число просмотров 1318 число постов 4
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, устанавливающее объем запасов на ближайшие три года. По подсчетам СМИ, их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей города из расчета 300 граммов зерна в день
 
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Чистки губернаторов <код для ЖЖ>
Чистки губернаторов
"Ведомости" сообщили о начале нового раунда губернаторских чисток: по их информации, пятеро глав регионов будут отстранены от своих должностей в ближайшее время. Первым из списка ушел руководитель Пермского края Виктор Басаргин. На его место назначили Максима Решетникова, занимавшего пост главы департамента экономической политики и развития Москвы. В блогах пишут, что он — человек мэра Москвы Сергея Собянина.
Создан: 06.02.2017 15:53, обновлен: 07.02.2017 11:36
Просмотров: 460
Теги:
6 февраля
И снова губернаторы в центре вниманияссылка на данный пост
https://www.facebook.com/k.gon4arov/blogКирилл Гончаров
06.02. 21:24
Своего поста сегодня лишился Виктор Басаргин. По словам Кириенко, на очереди еще трое. Критерий простой — будущий результат Путина на выборах. Регионы, которые уже сейчас не могут пообещать, а впоследствии и продемонстрировать высокий процент поддержки власти, — неэффективны. Не экономический рост, не уровень здравоохранения и образования, не количество построенных дорог и объектов инфраструктуры, а процент на выборах.
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У Сергея Семеновича появился еще один мощный рычаг власти восточнее Москвыссылка на данный пост
t.me/metodi4ka/blogМетодичка
06.02. 19:59
Правая рука правой руки Собянина Максим Решетников, который был обязан своим постом в столичном департаменте экономики лично Анастасии Раковой, ушел на повышение. Теперь он и.о. губернатора родного для себя Пермского края.
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Вслед ушедшему губернатору Пермского края Басаргину от эксперта "Голоса"ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/grigory.melkonyants/blogGrigory Melkonyants
06.02. 18:05
Вслед ушедшему губернатору Пермского края Басаргину от эксперта "Голоса" Виталия Ковина: Об "электоральных достижениях" - из того, что находится в сфере моего пристального внимания: 
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Для 2 072 822 избирателей Пермского края должно быть обидно, что губернатора им уже выбралиссылка на данный пост
https://t.me/kolezev/blogkolezev
06.02. 15:10
Вообще, мне кажется, для 2 072 822 избирателей Пермского края должно быть обидно, что губернатора им уже выбрали. И для 3 401 194 избирателей Свердловской области тоже обидно, что судьбу власти в их регионе определяет по тому, сказал Путин «Хорошо» в конце стенограммы или не сказал.
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Честно говоря, я думал, что влияние старика Собякина давно уже подорвано. А он вон чегоссылка на данный пост
https://t.me/fyodork/blogfyodork
06.02. 14:14
Честно говоря, я думал, что влияние старика Собякина давно уже подорвано. А он вон чего. Вопреки мнению Олега, в практическом смысле это значит только то, что Куйвашев усидит и переизберется.
Все таки Пермь пронесло, силовика не будетссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.kynev/blogAlexander Kynev
06.02. 13:56
Все таки Пермь пронесло, силовика не будет. Будет местный но тоже собянинский. В общем овцы сыты и волк почти цел
P s индикатором отношения к новому станет судьба самых одиозных представителей команды Басаргина - демченко и Абузяровой. Если их оставят то это будет басаргинизм без басаргина
Смешно, если Турчак и в этой чистке уцелеетссылка на данный пост
https://t.me/niemandswasser/blogniemandswasser
06.02. 13:04
Смешно, если Турчак и в этой чистке уцелеет. Прямо совсем получится смешно. Обхохочешься.
Кого бы не поставили вместо Басаргина - хуже Перми точно не будетссылка на данный пост
https://t.me/ibarabanch/blogibarabanch
06.02. 08:51
Кого бы не поставили вместо Басаргина - хуже Перми точно не будет. Приезжал туда несколько раз, когда Никита только возглавил СПС, и это был симпатичный провинциальный город, по которому было приятно гулять. А относительно недавно заезжали с Алешковским по благотворительным делам - центральная площадь выглядит так, будто ее "Градами" обработали, ни одного целого тротуара в городе, на речной вокзал смотришь и кажется, что ты не в Перми, а в Горловке воюющей. Соседний Киров куда беднее, а выглядит приличнее. Так разъебать регион мог только министр регионального развития бывший. Так что за пермяков я сегодня рад.
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5 февраля
Для команды Кириенко - это первое, стартовое кадровое решение по стратегически значимому регионуссылка на данный пост
https://t.me/russica2/blogНезыгарь
05.02. 23:37
Отставка Басаргина анонсирована на завтра. Но сейчас главное внимание - кого назначат руководить Пермским краем. Для команды Кириенко - это первое, стартовое кадровое решение по стратегически значимому региону. И важно продемонстрировать свой вес не просто снять губернатора, но и назначить "своего".
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    " Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
    6.02
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