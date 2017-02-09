НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Друзья, всё совсем скверно. Помощница председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина подтвердила мне сегодня, что Серое Фиолетовое и его спутница прибыли на границу ДНР (видимо, как она предположила, на такси) 31 января и прошли границу РФ и ДНР на КПП Успенка. При этом, по ее словам, "границу они прошли пешком". Она мне объяснила, что такси из Ростова людей обычно привозит к границе, а дальше другое такси забирает их уже в ДНР. По ее сведениям, Олег и Вика благополучно миновали все КПП и добрались до Донецка - и дальше их следы потеряны. Помощница главы Народного совета ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД ДНР, ни там, ни там их нет. Никаких сведений о них у нас нет уже пять суток, молчать об этом дальше мне кажется совершенно бессмысленным. ЗЫ: Как же меня всё это достало: один недоумевает "Есть также вопрос, зачем было молчать 5 дней", другие два пишут мне, какой ужас, что я об этом пишу вообще, и надо молчать-молчать-молчать. При этом результат якобы усилий этих молчунов - совершенно нулевой, и сами усилия они не могут описать даже в двух словах, одни какие-то намеки из детских шпионских книжечек. Граждане, делайте то, что вы можете, если можете; найдите себе иное занятие, кроме как учить других жизни. Я же повторяю - в Донецке 31 января пропали Мария Штерн (урожденный Олег Васильев) и его спутница. Каждый, кто может им помочь, пусть же постарается сделать это!