Свободу чучелу еврея Alexandr Wolodarskij 09.02. 04:52 Обнаружил, что в течение последнего дня люди часто заходят в мой старый ругательный пост про Серое Фиолетовое, судя по всему, ищут кто это. Сейчас Серое ("Мария Штерн", "svintusoid", "Олег Васильев", то самое "чучело еврея", которое по мнению Путина было повешено в Ашане группой "Война") находится "ДНР", предположительно, в одной из тюрем. Не стоит объяснять, что существует серьезная опасность для его здоровья и даже жизни. развернуть>> Нужно искать людей www.facebook.com 08.02. 22:26 Я только не очень понимаю логики, человек, получивший убежище в европейской стране, едет на территорию, подконтрольную России. Бежали от России, захотелось провести акцию, проведите ее в Беларуси, Украине. Гомофобию там ещё также не победили. Извините, это мои мысли. Ещё раз, Что конечно не отменяет того, что людей нужно спасать. Страницы: 1

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