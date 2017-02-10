Блогеры обсуждают пропажу на Донбассе экс-активиста группы Война Олега Васильева, которого Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель называл "чучелом еврея". Известный математик и радикальный оппозиционер получил убежище в Финляндии под именем Серое Фиолетовое. Европейская жизнь довела активиста до идеи провести акцию в ДНР.
"Друзья, нахожусь в отдаленных районах ДНР. Занято фильмом. Интернета почти нет. Живо и здорово."
Впрочем, неясно пока, как относиться к этой информации. Т.к. этот твит - уже отредактированная версия, - до этого в тексте использовался мужской род ("занят фильмом"). После комментариев в фб о том, что серо-фиолетовое написало бы о себе в среднем роде, твит отредактировали. о других выходах на связь пока что не было сообщений.
Я уже года два не отслеживаю происходящее вна Донбассе но, насколько помню, в ЛНР гомосексуализм так или иначе карается какой-то там уголовной статьей, а вот в ДНР, напротив, такой статьи нет. С точки зрения сугубо юридической Свинтус поступил разумно - в более, так сказать, гей-френдли ДНР разрешенных законом пиздюлей он не получит. Другое дело, что и там люди сердитые и к трансгендерным тонкостям без сочувствия. В общем, свободу Свинтусу, вот это все. Вернется целым - сможет в Катаре гей-парад проводить ибо бояться в этом мире теперь нечего. Хотя, конечно, слабоумие и отвага, а также премия Дарвина ок.
В ДНР или ЛНР могли бы провести гей-парад, марш ЛГБТ-равенства. Тонна дешевого пиара, западноукраинцы с ночными факельными шествиями в честь Бандеры или даже киевляне посрамлены. Но нет, не хватает смелости. Надеюсь, что у Олега все хорошо.
Обнаружил, что в течение последнего дня люди часто заходят в мой старый ругательный пост про Серое Фиолетовое, судя по всему, ищут кто это.
Сейчас Серое ("Мария Штерн", "svintusoid", "Олег Васильев", то самое "чучело еврея", которое по мнению Путина было повешено в Ашане группой "Война") находится "ДНР", предположительно, в одной из тюрем. Не стоит объяснять, что существует серьезная опасность для его здоровья и даже жизни.
Я только не очень понимаю логики, человек, получивший убежище в европейской стране, едет на территорию, подконтрольную России. Бежали от России, захотелось провести акцию, проведите ее в Беларуси, Украине. Гомофобию там ещё также не победили. Извините, это мои мысли. Ещё раз, Что конечно не отменяет того, что людей нужно спасать.