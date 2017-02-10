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Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР
Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР
blogAlek D. Epstein
9.02 11:29 |  число просмотров 1265
В Донецке 31 января пропали Мария Штерн (урожденный Олег Васильев) и его спутница. Помощница главы ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД, ни там, ни там их нет
 
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Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ
Активист поехал в ДНР, чтобы провести акцию в поддержку ЛГБТ
Евгений Берг
10.02 10:51 |  число просмотров 0
Его не могут найти 10 дней
 
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Активист Войны на Донбассе <код для ЖЖ>
Активист Войны на Донбассе

Блогеры обсуждают пропажу на Донбассе экс-активиста группы Война Олега Васильева, которого Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель называл "чучелом еврея". Известный математик и радикальный оппозиционер получил убежище в Финляндии под именем Серое Фиолетовое. Европейская жизнь довела активиста до идеи провести акцию в ДНР.
Создан: 10.02.2017 10:18, обновлен: 10.02.2017 10:51
Просмотров: 797
Теги:
10 февраля
Живо и здоровоссылка на данный пост
https://www.facebook.com/aida.yunusova.3/www.facebook.com
10.02. 05:06
"Друзья, нахожусь в отдаленных районах ДНР. Занято фильмом. Интернета почти нет. Живо и здорово." Впрочем, неясно пока, как относиться к этой информации. Т.к. этот твит - уже отредактированная версия, - до этого в тексте использовался мужской род ("занят фильмом"). После комментариев в фб о том, что серо-фиолетовое написало бы о себе в среднем роде, твит отредактировали. о других выходах на связь пока что не было сообщений.
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Что тут можно сказать? ссылка на данный пост
https://www.facebook.com/comrade.dikiy/www.facebook.com
10.02. 02:35
Я уже года два не отслеживаю происходящее вна Донбассе но, насколько помню, в ЛНР гомосексуализм так или иначе карается какой-то там уголовной статьей, а вот в ДНР, напротив, такой статьи нет. С точки зрения сугубо юридической Свинтус поступил разумно - в более, так сказать, гей-френдли ДНР разрешенных законом пиздюлей он не получит. Другое дело, что и там люди сердитые и к трансгендерным тонкостям без сочувствия. В общем, свободу Свинтусу, вот это все. Вернется целым - сможет в Катаре гей-парад проводить ибо бояться в этом мире теперь нечего. Хотя, конечно, слабоумие и отвага, а также премия Дарвина ок.
Как-то сочувствую ДНР с такими гостямиссылка на данный пост
https://www.facebook.com/kirill.shulika/blogКирилл Шулика
10.02. 02:04
Я вот даже не знаю, как-то сочувствую ДНР с такими гостями.
У людей нет фантазииссылка на данный пост
https://www.facebook.com/alexander.ratnikov.5/www.facebook.com
10.02. 01:40
В ДНР или ЛНР могли бы провести гей-парад, марш ЛГБТ-равенства. Тонна дешевого пиара, западноукраинцы с ночными факельными шествиями в честь Бандеры или даже киевляне посрамлены. Но нет, не хватает смелости. Надеюсь, что у Олега все хорошо.
9 февраля
50 день синего кита, иначе не объяснитьссылка на данный пост
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001348920346www.facebook.com
09.02. 21:14
50 день синего кита, иначе не объяснить
Когда внезапно видишь вечером в админке текст про одноклассникассылка на данный пост
https://www.facebook.com/mikhail.zelenskiy/www.facebook.com
09.02. 20:27
Когда внезапно видишь вечером в админке текст про одноклассника
Давно я не редактировал таких концентрированно безумных историйссылка на данный пост
https://www.facebook.com/andrey.kozenko.5/blogAndrey Kozenko
09.02. 19:19
Давно я не редактировал таких концентрированно безумных историй. Надеюсь, у Серого Фиолетового все хорошо
Друзья, нахожусь в отдаленных районах ДНРссылка на данный пост
https://twitter.com/svintusoid/blogsvintusoid
09.02. 17:48
Друзья, нахожусь в отдаленных районах ДНР. Занято фильмом. Интернета почти нет. Живо и здорово.
Настоящеессылка на данный пост
https://www.facebook.com/yuri.timofeyev/blogYuri Timofeev
09.02. 10:48
Это очень круто - поехать в ДНР на ЛГБТ акцию. Настоящее.
Свободу чучелу евреяссылка на данный пост
https://www.facebook.com/shiitman666/blogAlexandr Wolodarskij
09.02. 04:52
 Обнаружил, что в течение последнего дня люди часто заходят в мой старый ругательный пост про Серое Фиолетовое, судя по всему, ищут кто это. Сейчас Серое ("Мария Штерн", "svintusoid", "Олег Васильев", то самое "чучело еврея", которое по мнению Путина было повешено в Ашане группой "Война") находится "ДНР", предположительно, в одной из тюрем. Не стоит объяснять, что существует серьезная опасность для его здоровья и даже жизни.
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8 февраля
Нужно искать людейссылка на данный пост
https://www.facebook.com/habib.pogosyan/www.facebook.com
08.02. 22:26
Я только не очень понимаю логики, человек, получивший убежище в европейской стране, едет на территорию, подконтрольную России. Бежали от России, захотелось провести акцию, проведите ее в Беларуси, Украине. Гомофобию там ещё также не победили. Извините, это мои мысли. Ещё раз, Что конечно не отменяет того, что людей нужно спасать.
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