Комментарий режиссера Театр.doc Всеволода Лисовского "Новой газете": "В отношении акциониста Петра Павленского проводится проверка по сразу двум статьям Уголовного кодекса, сообщил «Новой газете» сценарист и продюсер Всеволод Лисовский, знакомый с ситуацией. «Одного нашего актера (Театра.doc — ред.) Петр Павленский с женой и группой товарищей избили. Он встречался с нашей актрисой. Актеру показалось, что Павленский и его соратница оказывают ей знаки внимания. Он хотел узнать почему. В ходе переписки, абсолютно гопнической, они с Павленским договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами», — заявляет Лисовский. По его словам, после расставания Слониной с избитым актером, «Павленский и Шалыгина позвонили ей, пригласили к себе в гости. Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилось эта история в декабре» Мой комментарий - меня уже предупреждали, что наш театр станет "мишенью для либеральной общественности". Но правда есть правда, а факты есть факты. И мы не 57 школа. Как есть - так есть.

Иллюстрация - видео с камер наблюдения, о которой пишет Сева. Человек, который пять или шести раз бьет лежащего бывшего бойфренда Насти - Петр Павленский. Ни к политике, ни к искусству, ни к театру ничего из этого - никакого отношения не имеет.

Так бывает. Кажется, Илья Трушевский тоже получал премии как художник.

А Чарли Мэнсон тоже харизматик.



